हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाTMC नेता सौमित्र बनर्जी पर फेंके गए अंडे, पुलिस स्टेशन के बाहर की घटना, वीडियो वायरल

TMC नेता सौमित्र बनर्जी पर फेंके गए अंडे, पुलिस स्टेशन के बाहर की घटना, वीडियो वायरल

बंगाल में सरकार बदलने के बाद से आरोपित टीएमसी नेताओं पर अंडे फेंके जा रहे हैं. अब रानीगंज इलाके में तृणमूल कांग्रेस के युवा नेता सौमित्र बनर्जी पर अंडे फेंकने की घटना सामने आई है.

Reported By : एबीपी लाइव |  Updated at : 16 Jun 2026 02:52 PM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद से आरोपित टीएमसी नेताओं पर अंडे फेंके जा रहे हैं. अब रानीगंज इलाके में तृणमूल कांग्रेस के युवा नेता सौमित्र बनर्जी पर अंडे फेंकने की घटना सामने आई है. बनर्जी को एक पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया था. मंगलवार (16 जून) को पुलिस उनको कोर्ट ले जा रही थी, इसी दौरान वह इस घटना के शिकार हो गए. 

फेंके गए अंडे

टीएमसी के युवा नेता को पुलिस लेकर बाहर निकली ही थी कि लोगों ने उन पर अंडों की बारिश कर दी. अचानक हुई इस घटना से पुलिस के भी हाथ पैर फूल गए. किसी तरह पुलिस उनको लेकर वैन तक पहुंची, लेकिन तब तक वह अंडों से नहा चुके थे. सौमित्र बनर्जी को सोमवार (15 जून) देर रात एक पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया था. मंगलवार (16 जून) को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रानीगंज पुलिस स्टेशन के बाहर डेरा डाल दिया और टीएमसी नेता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. प्रदर्शनकारियों ने अंडे फेंककर अपना विरोध जताया.

बीजेपी नेता ने की थी शिकायत

बीजेपी नेता रवि केसरी ने पुलिस से मामले की शिकायत की थी, इसके बार उन पर कार्रवाई की गई. शिकायत में कहा गया है कि तृणमूल समर्थकों ने 2024 में आरजी कर घोटाले के विरोध में आयोजित भाजपा कार्यक्रम पर हमला किया था. भाजपा नेता का दावा है कि हमले में कई कार्यकर्ता घायल हुए और उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई. सौमित्र बनर्जी का नाम इस मामले में मुख्य आरोपियों में शामिल है.

ये भी पढ़ें: 'रेप के बाद ब्लैकमेल, तुम मुसलमान बन गई हो...', एयरफोर्स ऑफिसर की पत्नी के साथ रूह कंपाने वाली दरिंदगी

क्या है आरोप?

बीजेपी नेता रवि केसरी का यह भी आरोप है कि सौमित्र बनर्जी के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कई बार हमले हुए हैं. उन पर चुनाव के दौरान रानीगंज कॉलेज में हुई हिंसात में शामिल होने का भी आरोप है. बीजेपी का आरोप है कि वह राजनीतिक हिंसा ही नहीं बल्कि उनके सहयोगी शिक्षण संस्थानों में अराजकता फैलाने में भी शामिल है. भाजपा ने आरोपियों पर कार्रवाई और घटना में शामिल आरोपियों पर केस दर्ज करने की मांग की है.

TMC Crisis: इधर ED कर रही थी सवाल-जवाब, उधर स्पीकर ने अभिषेक बनर्जी को भेजा 2 घंटे में पेश होने का नोटिस, फिर क्या हुआ?

Published at : 16 Jun 2026 02:52 PM (IST)
Tags :
TMC Bengal News TMC: Soumitra Banerjee
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
TMC नेता सौमित्र बनर्जी पर फेंके गए अंडे, पुलिस स्टेशन के बाहर की घटना, वीडियो वायरल
TMC नेता सौमित्र बनर्जी पर फेंके गए अंडे, पुलिस स्टेशन के बाहर की घटना, वीडियो वायरल
इंडिया
Exclusive: 'बंगाल में भूपेंद्र यादव ऑपरेशन....', TMC के बागी सांसदों को लेकर फायर हुए सौगत रॉय, अमित शाह को लेकर क्या कहा
Exclusive: 'बंगाल में भूपेंद्र यादव ऑपरेशन....', TMC के बागी सांसदों को लेकर फायर हुए सौगत रॉय, अमित शाह को लेकर क्या कहा
इंडिया
SC ने आरटीआई एक्टिविस्ट को लगाई फटकार, पूछा- तुम क्या बड़े अधिकारी हो, धंधा ही बना लिया है...
SC ने आरटीआई एक्टिविस्ट को लगाई फटकार, पूछा- तुम क्या बड़े अधिकारी हो, धंधा ही बना लिया है...
इंडिया
Explained: IVF क्लीनिक में बच्चा बदली का खुलासा! कैसे गर्भाशय की जगह कांच की प्लेट पर बनता भ्रूण, भारत में क्यों बढ़ रहा चलन?
Explained: IVF क्लीनिक में बच्चा बदली का खुलासा! कैसे कोख की जगह कांच की प्लेट पर बनता भ्रूण?
Advertisement

वीडियोज

Vedang Raina को पसंद है ओल्ड-स्कूल रोमांस, आज भी लिखना चाहते हैं लव लेटर्स
US Iran Peace Deal: Hormuz से गुजरने वाले जहाजों को देना होगा 'वसूली' शुल्क? | Trump | Breaking
Uddhav Thackerey on MPs : पार्टी में टूट की अटकलों के बीच उद्धव ठाकरे का जवाब | Shivsena UBT
Bengal TMC Crisis: TMC के भीतर सियासी घमासान पर नई अपडेट | Mamata Banerjee
US Iran Peace Deal: धमकियों के बीच फंसी डील...शुरू होगा World War-3?| Netanyahu | Trump | Hormuz
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
E20 पेट्रोल में सचमुच होता है 'गन्ने का रस'? सिक्किम के वायरल वीडियो में पेट्रोल टैंक पर क्यों टूट पड़ीं चींटियां, जानिए पूरी सच्चाई
E20 पेट्रोल में सचमुच होता है 'गन्ने का रस'? सिक्किम के वायरल वीडियो में पेट्रोल टैंक पर क्यों टूट पड़ीं चींटियां, जानिए पूरी सच्चाई
पंजाब
पंजाब के सीएम पद से इस्तीफा देंगे भगवंत मान? अरविंद केजरीवाल डालेंगे दबाव! उठे सवाल
पंजाब के सीएम पद से इस्तीफा देंगे भगवंत मान? अरविंद केजरीवाल डालेंगे दबाव! उठे सवाल
इंडिया
'रेप के बाद ब्लैकमेल, तुम मुसलमान बन गई हो...', एयरफोर्स ऑफिसर की पत्नी के साथ रूह कंपाने वाली दरिंदगी
'रेप के बाद ब्लैकमेल, तुम मुसलमान बन गई हो...', एयरफोर्स ऑफिसर की पत्नी के साथ रूह कंपाने वाली दरिंदगी
स्पोर्ट्स
पाकिस्तान के खिलाफ जूता, श्रीलंका के खिलाफ धक्का; विवादों में घिरे वैभव सूर्यवंशी ने कब-कब की 'लड़ाई'
पाकिस्तान के खिलाफ जूता, श्रीलंका के खिलाफ धक्का; विवादों में घिरे वैभव सूर्यवंशी ने कब-कब की 'लड़ाई'
तमिल सिनेमा
Karuppu Box Office Closing Collection: ब्लॉकबस्टर साबित हुई सूर्या-तृषा की 'करुप्पु', जानें-कितना किया लाइफटाइम कलेक्शन
ब्लॉकबस्टर साबित हुई सूर्या की 'करुप्पु', जानें-कितना किया लाइफटाइम कलेक्शन
इंडिया
DRDO Missile Test: पलक झपकते ही तबाही लाएगी भारत की ये मिसाइल, 100 किमी दूर दुश्मन होंगे धुआं-धुआं, टेंशन में चीन-पाक
पलक झपकते ही तबाही लाएगी भारत की ये मिसाइल, 100 किमी दूर दुश्मन होंगे धुआं-धुआं, टेंशन में चीन-पाक
इंडिया
इंटर-कास्ट शादी करने वाले कपल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, परिवार को मिलने की इजाजत देने वाले फैसले पर रोक
इंटर-कास्ट शादी करने वाले कपल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, परिवार को मिलने की इजाजत देने वाले फैसले पर रोक
एग्रीकल्चर
सौंफ की खेती कैसे कर सकते हैं किसान, सरकार दे रही ट्रेनिंग
सौंफ की खेती कैसे कर सकते हैं किसान, सरकार दे रही ट्रेनिंग
ABP NEWS
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
ABP NEWS
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
ABP NEWS
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
ABP NEWS
क्या इस क्रिकेट मैदान पर चौकों और छक्कों की जगह लात-घूंसे चलते हैं?
क्या इस क्रिकेट मैदान पर चौकों और छक्कों की जगह लात-घूंसे चलते हैं?
ABP NEWS
कांग्रेस के इरफ़ान अंसारी डरे हुए क्यों दिख रहे हैं?
कांग्रेस के इरफ़ान अंसारी डरे हुए क्यों दिख रहे हैं?
Embed widget