Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाआजम खान के करीबियों पर शिकंजा, ED जौहर ट्रस्ट-यूनिवर्सिटी मामले में करेगी जांच

आजम खान के करीबियों पर शिकंजा, ED जौहर ट्रस्ट-यूनिवर्सिटी मामले में करेगी जांच

ED जौहर ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी में चंदे की रकम तथा सरकारी परियोजनाओं से जुड़े ठेकेदारों के माध्यम से कराए गए, निर्माण कार्यों में कथित वित्तीय अनियमितताओं की मनी लांड्रिंग एंगल से जांच कर रही है.

Written By : रवि यादव |  Edited By: Dharmendra Bairagi |  Updated at : 03 Oct 2026 12:10 PM (IST)
Preferred Sources

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके परिवार से जुड़े मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट तथा मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच आगे बढ़ने के साथ ही उनके करीबियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. जांच एजेंसी को हालिया छापेमारी के दौरान जब्त दस्तावेजों की पड़ताल में कथित तौर पर कुछ संदिग्ध और फर्जी फर्मों के बारे में अहम जानकारी मिली है. इन फर्मों के जरिये बड़ी रकम के कथित डायवर्जन और संदिग्ध लेनदेन के सुराग मिलने की बात सामने आई है. सूत्रों के मुताबिक, जांच आगे बढ़ने पर कुछ अन्य ठिकानों पर भी कार्रवाई हो सकती है.

ED जौहर ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी में चंदे की रकम तथा सरकारी परियोजनाओं से जुड़े ठेकेदारों के माध्यम से कराए गए निर्माण कार्यों में कथित वित्तीय अनियमितताओं की मनी लांड्रिंग एंगल से जांच कर रही है. एजेंसी ने बीते महीने रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली में कई ठिकानों पर छापेमारी की थी.

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
खरगे ने PM मोदी को लिखा लेटर, कर्नाटक के लिए की ये बड़ी मांग
खरगे ने PM मोदी को लिखा लेटर, कर्नाटक के लिए की ये बड़ी मांग
इंडिया
तुर्किए से भारत लाया गया ड्रग किंगपिन नवप्रीत सिंह, गृहमंत्री अमित शाह ने क्या-क्या बताया
तुर्किए से भारत लाया गया ड्रग किंगपिन नवप्रीत सिंह, गृहमंत्री अमित शाह ने क्या-क्या बताया
इंडिया
CJP Protest Live: 'लोकतंत्र की आत्मा को खत्म कर दिया', आशुतोष रांका का चुनाव आयोग पर तंज
LIVE: 'लोकतंत्र की आत्मा को खत्म कर दिया', आशुतोष रांका का चुनाव आयोग पर तंज
इंडिया
ममता बनर्जी ने भी किया CJP का समर्थन, और कौन से दल अभिजीत दीपके के साथ?
ममता बनर्जी ने भी किया CJP का समर्थन, और कौन से दल अभिजीत दीपके के साथ?

सीए के घर-ऑफिस से मिले दस्तावेजों की पड़ताल

सहारनपुर में सीए दीपक गुप्ता के आवास और कार्यालय पर हुई तलाशी के दौरान ED ने कई दस्तावेज कब्जे में लिए थे. सूत्रों के अनुसार, इन्हीं दस्तावेजों की जांच में कई ऐसी फर्मों की जानकारी सामने आई, जिनके जरिये कथित तौर पर फर्जी लेनदेन दिखाकर रकम को दूसरी जगह डायवर्ट किया गया. जांच एजेंसी ने कुछ बैंक खातों का विवरण भी जुटाया है. अब इन खातों में हुए संदिग्ध लेनदेन और संबंधित फर्मों के संचालन से जुड़े लोगों से पूछताछ की तैयारी की जा रही है.

सरकारी ठेके की रकम के डायवर्जन का आरोप

जांच के दायरे में यह आरोप भी है कि सरकारी परियोजनाओं से जुड़े ठेकेदारों के फंड को कथित तौर पर निजी कांट्रेक्टर्स के माध्यम से ट्रांसफर किया गया. इसका इस्तेमाल यूनिवर्सिटी-ट्रस्ट के लिए संपत्ति तैयार करने में किया गया. कुछ ठेकेदारों और ट्रस्ट के बीच हुए वित्तीय लेनदेन की भी जांच की जा रही है. ED अब दस्तावेजों, बैंक खातों और संबंधित फर्मों के बीच हुए लेनदेन को जोड़कर पूरे वित्तीय नेटवर्क की पड़ताल कर रही है.

आगे और कार्रवाई के संकेत

जांच में सामने आए नए तथ्यों के आधार पर ED संदिग्ध फर्मों से जुड़े लोगों और अन्य संबंधित ठिकानों पर कार्रवाई कर सकती है. हालांकि, जांच एजेंसी की ओर से इस संबंध में आधिकारिक तौर पर किसी नई छापेमारी या कार्रवाई की पुष्टि नहीं की गई है.

यह भी पढ़ें : ममता बनर्जी ने भी किया CJP का समर्थन, और कौन से दल अभिजीत दीपके के साथ?

और पढ़ें
Published at : 03 Oct 2026 12:10 PM (IST)
Tags :
Enforcement Directorate  AZam Khan UTTAR PRADESH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
खरगे ने PM मोदी को लिखा लेटर, कर्नाटक के लिए की ये बड़ी मांग
खरगे ने PM मोदी को लिखा लेटर, कर्नाटक के लिए की ये बड़ी मांग
इंडिया
तुर्किए से भारत लाया गया ड्रग किंगपिन नवप्रीत सिंह, गृहमंत्री अमित शाह ने क्या-क्या बताया
तुर्किए से भारत लाया गया ड्रग किंगपिन नवप्रीत सिंह, गृहमंत्री अमित शाह ने क्या-क्या बताया
इंडिया
CJP Protest Live: 'लोकतंत्र की आत्मा को खत्म कर दिया', आशुतोष रांका का चुनाव आयोग पर तंज
LIVE: 'लोकतंत्र की आत्मा को खत्म कर दिया', आशुतोष रांका का चुनाव आयोग पर तंज
इंडिया
ममता बनर्जी ने भी किया CJP का समर्थन, और कौन से दल अभिजीत दीपके के साथ?
ममता बनर्जी ने भी किया CJP का समर्थन, और कौन से दल अभिजीत दीपके के साथ?
Advertisement

वीडियोज

Premanand Maharaj के आश्रम का अनर्थ कांड ! | Sansani | ABP News
CJP का अगला मोर्चा Gyanesh Kumar के खिलाफ? सामने आईं 4 मांगें | Dharmendra Pradhan | SIR | EC
SIR Controversy: SIR पर संग्राम...विपक्ष के सवालों के बीच EC ने क्यों बदला तरीका? | Gyanesh Kumar
Chitra Tripathi | Fly Dubai Accident: 174 जिंदगी बचाने वाला 'हिंदुस्तानी हीरो' | ABP News
Fly Dubai Accident: Captain Smit Machchhar ने कैसे बचाई 174 जानें..PM Modi से बताया पूरा सच
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्या पहले से अटैक का था प्लान? हमामी ने क्यों की प्लेन क्रैश की कोशिश, इनसाइड स्टोरी
क्या पहले से अटैक का था प्लान? हमामी ने क्यों की प्लेन क्रैश की कोशिश, इनसाइड स्टोरी
पंजाब
पंजाब कांग्रेस के नए चीफ परगट सिंह का बड़ा बयान, बोले- नफरत नहीं चलेगी
पंजाब कांग्रेस के नए चीफ परगट सिंह का बड़ा बयान, बोले- नफरत नहीं चलेगी
क्रिकेट
15 छक्के 13 चौके, टीम इंडिया ने बना दिया टी20 का सबसे बड़ा स्कोर, अभिषेक-तिलक चमके
15 छक्के 13 चौके, टीम इंडिया ने बना दिया टी20 का सबसे बड़ा स्कोर, अभिषेक-तिलक चमके
बॉलीवुड
मुश्ताक खान की प्रेयर मीट से भगाए गए थे राजपाल यादव? वायरल वीडियो का सच आया सामने
मुश्ताक खान की प्रेयर मीट से भगाए गए थे राजपाल यादव? सच आया सामने
विश्व
होर्मुज में कुवैती टैंकर पर हमला, 5 भारतीय नाविकों को किया गया रेस्क्यू, जानें पूरा मामला
होर्मुज में कुवैती टैंकर पर हमला, 5 भारतीय नाविकों को किया गया रेस्क्यू, जानें पूरा मामला
इंडिया
तुर्किए से भारत लाया गया ड्रग किंगपिन नवप्रीत सिंह, गृहमंत्री अमित शाह ने क्या-क्या बताया
तुर्किए से भारत लाया गया ड्रग किंगपिन नवप्रीत सिंह, गृहमंत्री अमित शाह ने क्या-क्या बताया
Home Tips
Bed Maintenance Tips: क्या करवट लेते ही बजता है लकड़ी का बेड? ऐसे बंद करें चरमराहट
क्या करवट लेते ही बजता है लकड़ी का बेड? ऐसे बंद करें चरमराहट
ऑटो
देश में इलेक्ट्रिक कारों की जबरदस्त डिमांड, 94% तक बढ़ गई सेल
देश में इलेक्ट्रिक कारों की जबरदस्त डिमांड, 94% तक बढ़ गई सेल
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget