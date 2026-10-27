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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाऑनलाइन सट्टेबाजी के 2300 करोड़ के खेल में ED की बड़ी कार्रवाई, 23.35 करोड़ की संपत्ति अटैच

ऑनलाइन सट्टेबाजी के 2300 करोड़ के खेल में ED की बड़ी कार्रवाई, 23.35 करोड़ की संपत्ति अटैच

ED के मुताबिक इस मामले में अब तक 343 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां अटैच, जब्त या फ्रीज की जा चुकी हैं. एजेंसी ने यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA) के तहत की है.

Written By : मनोज वर्मा |  Updated at : 27 Oct 2026 06:41 PM (IST)
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ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए के जरिए लोगों से ठगी करने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है. ED के बेंगलुरु जोनल ऑफिस ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग से कांग्रेस के विधायक केसी वीरेंद्र और उसके सहयोगियों से जुड़े मामले में 23.35 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया है.

इसमें करीब 13.76 करोड़ रुपये की चल संपत्ति और 9.58 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति शामिल है. ED ने 23 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया था.

ED के मुताबिक इस मामले में अब तक 343 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां अटैच, जब्त या फ्रीज की जा चुकी हैं. एजेंसी ने यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA) के तहत की है.

ED जांच में क्या पता चला?

ED की जांच में सामने आया कि केसी वीरेंद्र और उसके सहयोगियों ने कथित तौर पर किंग567 समेत कई अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म चलाए. इन प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को पैसे लगाने के लिए आकर्षित किया जाता था. आरोप है कि सट्टेबाजी के दौरान गड़बड़ी कर लोगों को नुकसान पहुंचाया जाता और उनकी रकम निकालने पर रोक लगा दी जाती थी.

जांच के दौरान ED ने 2300 करोड़ रुपये से ज्यादा की संदिग्ध अपराध से अर्जित रकम का पता लगाया. एजेंसी के मुताबिक इस रकम को कई बैंक खातों, हवाला नेटवर्क और विदेशों में मौजूद कंपनियों के जरिए इधर-उधर किया गया. बाद में इसका इस्तेमाल महंगी संपत्तियां खरीदने, कारोबार में निवेश करने, विदेशों में पैसा भेजने और निजी खर्चों के लिए किया गया.

नेटवर्क में शेल कंपनी-म्यूल बैंक खातों का इस्तेमाल

ED के मुताबिक, इस पूरे नेटवर्क में पेमेंट गेटवे, शेल कंपनियों और म्यूल बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया. म्यूल खाते ऐसे बैंक खाते होते हैं, जिनके जरिए ठगी की रकम को आगे ट्रांसफर किया जाता है.

जांच में फोनेपेइसा पेमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का नाम भी सामने आया है. ED का आरोप है कि इस कंपनी के जरिए अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी के कारोबार को पेमेंट गेटवे और वित्तीय सेवाएं दी गईं. कंपनी के लाभकारी स्वामित्व को लेकर गुलशन खट्टर का नाम सामने आया है. एजेंसी के अनुसार, इस काम के बदले कंपनी को मोटा कमीशन मिला था.


ED ने बताया कि इस कंपनी के जरिए मिली रकम में से करीब 33 करोड़ रुपये की संपत्तियां पहले ही 29 जनवरी 2026 के आदेश के तहत अटैच की जा चुकी थीं.

जांच के दौरान सिमटेक (SimTech) कंपनी के बैंक खातों में भी किंग567 से जुड़े संदिग्ध म्यूल खातों से रकम आने की बात सामने आई. ED के मुताबिक, सिमटेक आईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की निदेशक नेहा टंडन की कंपनी के प्रबंधन में सक्रिय भूमिका नहीं थी और कंपनी का कामकाज उनके पति गुलशन खट्टर संभालते थे.

एजेंसी का कहना है कि सिमटेक को संदिग्ध रकम मिलने और गुलशन खट्टर की भूमिका को देखते हुए नेहा टंडन के नाम पर या उनके पास मौजूद संपत्तियों को अपराध से अर्जित रकम से जुड़ा माना गया है. इसी आधार पर संबंधित संपत्तियों पर कार्रवाई की गई है.

कई राज्यों में 60 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी

ED ने इस मामले में पहले कई राज्यों में 60 से ज्यादा ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया था. इस दौरान बड़ी मात्रा में नकदी, सोने की ईंटें, सोने-चांदी के गहने, बैंक खातों में जमा रकम, वाहन, डिजिटल उपकरण और अहम दस्तावेज बरामद किए गए थे. कई बैंक खातों और अन्य संपत्तियों को फ्रीज भी किया गया था.

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केसी वीरेंद्र को ईडी ने किया गिरफ्तार

एजेंसी ने केसी वीरेंद्र को PMLA की धारा 19 के तहत गिरफ्तार भी किया था. मामले की जांच के बाद 18 अक्टूबर 2025 को अभियोजन शिकायत और 20 फरवरी 2026 को पूरक अभियोजन शिकायत दाखिल की गई. इसके बाद 4 मई 2026 को PMLA की विशेष अदालत ने मामले का संज्ञान लिया.

ED के मुताबिक, इस मामले में पहले 177.30 करोड़ रुपये की संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच की गई थीं, जिन्हें बाद में संबंधित प्राधिकरण ने पुष्टि कर दी थी. अब 23.35 करोड़ रुपये की अतिरिक्त संपत्तियों पर कार्रवाई की गई है. मामले में आगे की जांच जारी है.

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Published at : 27 Oct 2026 06:41 PM (IST)
Tags :
Enforcement Directorate   ED
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