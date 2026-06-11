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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकेरल के पूर्व CM की बेटी को ED ने क्यों भेजा समन? वीणा टी ने खराब सेहत का हवाला देकर की नई तारीख की मांग

केरल के पूर्व CM की बेटी को ED ने क्यों भेजा समन? वीणा टी ने खराब सेहत का हवाला देकर की नई तारीख की मांग

ईडी ने केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन की बेटी वीना विजयन को कोचीन मिनरल्स एंड रुटाइल लिमिटेड यानी CMRL से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा है. 

By : रवि यादव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 11 Jun 2026 07:58 PM (IST)
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केरलम के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी वीणा टी को ED ने समन जारी किया है. वहीं, समन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री बेटी वीणा टी ने ED से अपनी पूछताछ को कुछ दिनों के लिए टालने का अनुरोध किया है. ये पूछताछ CMRL मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ी है. ED ने वीणा को कोच्चि स्थित अपने दफ्तर में पेश होने के लिए समन भेजा था. ईमेल भेजकर खराब सेहत का हवाला देते हुए नई तारीख की मांग की है.

ईडी ने क्यों भेजा है वीना विजयन को समन
ईडी ने केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन की बेटी वीना विजयन को कोचीन मिनरल्स एंड रुटाइल लिमिटेड यानी CMRL से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा है. 

इस मामले में PMLA के तहत जांच कर रही एजेंसी

जांच एजेंसी को शक है कि CMRL नामक कंपनी ने बिना कोई आईटी कंस्लटेंसी सर्विस दिए वीना की कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस को 2.78 करोड़ का पेमेंट किया था. आरोप है कि उनकी कंपनी बिना समय पर भुगतान के 50 लाख का असुरक्षित लोन यानी Unsecured Loan दिया गया. ईडी PMLA के तहत एक्शन लिया है. साथ ही संदिग्ध लेनदेन और वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है. 

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क्या है पूरा मामला?
मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा यह मामला जनवरी 2019 से जुड़ा है. जब इनकम टैक्स विभाग ने सीएमआरएल कंपनी पर छापा मारा था. इसमें 130 करोड़ की गड़बड़ियों का पता चला था. इसके बाद कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की ब्रांच सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने अप्रैल 2025 में एर्नाकुलम की अदालत में एक शिकायत दर्ज कराई थी. इसी के तहत ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है. मामले में गहराई से जांच की जा रही है. 

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Published at : 11 Jun 2026 07:58 PM (IST)
Tags :
Kerala ED Pinarayi VIJayan
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