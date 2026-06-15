प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में जमीन के लेन-देन में कथित गड़बड़ियों से जुड़ी जांच के सिलसिले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत नौ प्रमुख होटल मालिकों को समन भेजा है. इनमें ग्रैंड मुमताज और रैडिसन ग्रुप के मालिक मुश्ताक अहमद गनई उर्फ छाया का नाम भी शामिल हैं.

छाया के अलावा, ED ने जिन लोगों को समन भेजा है, उनमें ITC ग्रुप के मुश्ताक अहमद बुर्जा और मंजूर अहमद बुर्जा, M&Co के नजीर अहमद मीर, होटल खलील पैलेस के मंजूर अहमद खान, होटल मामा पैलेस के अब्दुल हमीद डार, होटल रॉयल पार्क के सैयद मुसादिक शाह, कोलाहोई ग्रीन्स के इब्राहिम खान और होटल अल्पाइन रिज की सदाफ शाह शामिल हैं.

किन-किन मामलों में होटल मालिकों को भेजे गए समन

सूत्रों ने बताया कि होटल मालिकों को सोमवार (15 जून, 2026) से एजेंसी के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया है. हर दिन एक होटल मालिक को पेश होना है और उन्हें वित्तीय और संपत्ति से जुड़े दस्तावेज जमा करने होंगे. इनमें पुराने J&K रोशनी एक्ट के तहत दायर आवेदनों से जुड़े रिकॉर्ड भी शामिल हैं.

PMLA की धारा 50(2) और 50(3) के तहत जारी समन में कई तरह के दस्तावेज मांगे गए हैं. इनमें बैंक खातों की जानकारी, चल और अचल संपत्ति, राजस्व रिकॉर्ड, लीज डीड, पिछले पांच वर्षों के इनकम टैक्स रिटर्न और पुराने J&K रोशनी एक्ट के तहत दायर आवेदनों से जुड़े दस्तावेज शामिल हैं.

ईडी की नोटिस में क्या कहा गया?

नोटिस में कहा गया है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी-लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 की धारा 50 की उप-धारा (2) और उप-धारा (3) के तहत हर कार्यवाही को भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) की धारा 229 और धारा 267 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही माना जाएगा.

इसमें आगे कहा गया है कि इसके जरिए सूचित किया जाता है कि अगर आप समन में बताई गई जगह और समय पर सबूत देने और/या शेड्यूल में बताए गए रिकॉर्ड पेश करने में विफल रहते हैं, तो आप पर प्रिवेंशन ऑफ मनी-लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 (2003 का 15) और भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) के अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी.

मैं खुद पेश नहीं हुआ, लेकिन सारे दस्तावेज भेज दिए- छाया

एक लोकल न्यूज एजेंसी से बात करते हुए मुश्ताक छाया ने कहा कि वह सोमवार को ED के सामने खुद पेश नहीं हुए, लेकिन एजेंसी द्वारा मांगे गए सभी दस्तावेज भेज दिए थे. छाया ने कहा, ‘मैंने वे सभी दस्तावेज उपलब्ध करा दिए हैं जो मांगे गए थे. हालांकि, मैं आज खुद पेश नहीं हुआ.’

हालांकि, समन में खास एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट (ECIR) नंबर या जांच के तहत लगाए गए आरोपों का जिक्र नहीं है, लेकिन एजेंसी की ओर से मांगे गए दस्तावेज - खासकर रोशनी स्कीम के तहत जमीन के आवेदनों, जमीन के रिकॉर्ड और लीज डीड से जुड़े दस्तावेज - यह संकेत देते हैं कि जांच गुलमर्ग में जमीन के विवादित ट्रांसफर से जुड़ी है, जो पहले की रोशनी स्कीम के तहत हुआ था.

अधिकारियों और निजी लाभार्थियों पर आपराधिक साजिश रचने का आरोप

सूत्रों के मुताबिक, इस जांच की शुरुआत तत्कालीन विजिलेंस ऑर्गनाइजेशन कश्मीर (जो अब एंटी-करप्शन ब्यूरो या ACB है) की FIR नंबर 08/2009 से हुई है. इस FIR में आरोप लगाया गया था कि सरकारी अधिकारियों और प्राइवेट लाभार्थियों ने मिलकर एक आपराधिक साजिश रची थी. इसके तहत रिकॉर्ड में हेरफेर करके और कानूनी प्रक्रियाओं को नजरअंदाज करके गुलमर्ग में सरकारी जमीन के मालिकाना हक उन्हें सौंप दिए गए थे.

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