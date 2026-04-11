प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड (EIL) और उससे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 अप्रैल 2026 को दिल्ली और गुरुग्राम में छापेमारी की. यह कार्रवाई धन शोधन निवारण कानून के तहत की गई. ईडी की टीम ने कुल 10 जगहों पर तलाशी ली, जो कंपनी के डायरेक्टर, प्रमोटर और उनसे जुड़े लोगों के ठिकाने थे.

छापेमारी के दौरान ईडी को बड़ी मात्रा में नकदी और कीमती सामान मिला. करीब 6.3 करोड़ रुपये कैश, लगभग 7.5 करोड़ रुपये के गहने, चांदी की ईंटें और महंगी घड़ियां जब्त की गईं. इसके अलावा 100 से ज्यादा संपत्तियों से जुड़े कागज भी मिले, जिनमें कई बेनामी संपत्तियां शामिल हैं. इनकी कुल कीमत 100 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई जा रही है. सूत्रों के अनुसार ये कार्रवाई ईडी की संयुक्त निदेशक नेहा यादव के नेतृत्व में की गई है.







ED की जांच में क्या पता चला?

इस मामले की शुरुआत दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की तरफ से दर्ज 5 FIR से हुई थी. इन मामलों में कंपनी और उसके अधिकारियों पर धोखाधड़ी, भरोसा तोड़ने और साजिश के आरोप लगे हैं. इसके साथ ही गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) ने भी कंपनी के प्रमोटरों और डायरेक्टरों के खिलाफ कंपनी कानून के तहत केस दर्ज किया है. ED की जांच में सामने आया है कि अर्थ ग्रुप ने दिल्ली-एनसीआर, गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा और लखनऊ में “अर्थ” नाम से कई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट शुरू किए थे. इनमें अर्थ टाउन, अर्थ सफायर कोर्ट, अर्थ कॉपिया, अर्थ टेकॉन, अर्थ आइकॉनिक, अर्थ टाइटेनियम, अर्थ एलाकासा, अर्थ ग्रेसिया और अर्थ स्काईगेट जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं.

अर्थ ग्रुप कंपनी ने अच्छा रिटर्न देने का वादा किया

जांच में यह भी पता चला कि कंपनी ने 19,425 से ज्यादा घर खरीदारों और निवेशकों से करीब 2024.45 करोड़ रुपये जुटाए. लोगों को समय पर घर देने और अच्छा रिटर्न देने का वादा किया गया था, लेकिन ज्यादातर प्रोजेक्ट पूरे नहीं हुए और लोगों को कब्जा भी नहीं मिला. ईडी के मुताबिक, जुटाई गई रकम का इस्तेमाल सही कामों में नहीं किया गया. इस पैसे से अलग-अलग जगहों पर जमीन खरीदी गई, फर्जी कंपनियों के जरिए पैसा इधर-उधर किया गया, निजी सौदों में लगाया गया और परिवार के उन लोगों को वेतन दिया गया जो किसी काम में सक्रिय नहीं थे. इसके अलावा कुछ रकम ऐसी जगहों पर भी भेजी गई जिनका प्रोजेक्ट से कोई संबंध नहीं था.

ईडी ने अब तक क्या बताया?

इस मामले में अवधेश कुमार गोयल, रजनीश मित्तल, अतुल गुप्ता और विकास गुप्ता को मुख्य रूप से जिम्मेदार माना जा रहा है. जांच में यह भी सामने आया है कि इस पैसे को अलग-अलग कंपनियों के जरिए घुमाकर संपत्तियां खरीदी गईं और उसका गलत इस्तेमाल किया गया. ईडी ने बताया कि मामले की जांच अभी जारी है और आगे और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं.

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