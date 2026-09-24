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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाविधानसभा चुनाव से पहले पंजाब में ED की धड़ाधड़ कार्रवाई; AAP और ED आमने-सामने

विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब में ED की धड़ाधड़ कार्रवाई; AAP और ED आमने-सामने

पंजाब में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता और ED अधिकारी आमने-सामने आ गए हैं. यह तब हुआ जब ED ने ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट ऑथोरिटी GMADA दफ्तर में रेड मार दी. AAP कार्यकर्ताओं ने गाड़ी के शीशे तोड़े.

Written By : सचिन कुमार |  Curated By: धर्मेंद्र बैरागी |  Updated at : 24 Sep 2026 06:38 PM (IST)
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2027 विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब में ED द्वारा की जा रही धड़ाधड़ कार्रवाई को लेकर राजनीति गरमा गई है और AAP और ED आमने सामने आ गए हैं. आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट ऑथोरिटी दफ्तर, जहां मंगलवार से ED की रेड चल रही थी, का घेराव किया. 

AAP कार्यकर्ताओं ने GMADA दफ्तर के बाहर एक गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए और इसके टायरों की हवा निकाल दी. हालांकि यह गाड़ी ED की थी या नहीं, इस पर स्पष्टता नहीं है. जानकारी के अनुसार कार्यकर्ताओं को यह मालूम पड़ा था कि इस गाड़ी में ED के अधिकारी आए थे. पार्टी कार्यकर्ताओं ने GMADA दफ्तर के गेट पर पत्थर भी मारे. AAP कार्यकर्ता GMADA दफ्तर के बाहर इक्ट्ठा हुए और गेट तोड़कर दफ्तर के बाहर पहुंच गए. 

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आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने की बिल्डिंग में घुसने की कोशिश

एक तरफ आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता GMADA बिल्डिंग के बाहर थे और अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे. वहीं ED की टीम दफ्तर के अंदर रिकॉर्ड खंगाल रही थी और और टीम की सुरक्षा के लिए तैनात केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवान मुस्तैद थे, ताकि अगर कोई भी पार्टी कार्यकर्ता अगर अंदर घुसता तो टीम को सुरक्षा दे पाते. पार्टी कार्यकर्ता जब एक गेट से अंदर जाने में कामयाब नहीं हो पाये तो दूसरे गेट पर पहुंच गए. यहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने गेट तोड़ कर अंदर घुसने की भी कोशिश की और गेट पर पत्थर भी मारे.  

ED की सर्च सिर्फ़ GMADA दफ्तर तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि पिछले कल टीमें पंजाब के हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया के भांजे के लुधियाना स्थित घर पर और सेक्टर 39 में एक पंजाब सरकार के बंगले पर भी पहुंची. लुधियाना और सेक्टर 39 से टीमें सुबह ही वापिस आ गईं थीं, मगर GMADA दफ्तर से टीमें गुरुवार बाद दोपहर ही लगभग 50 घंटे की सर्च के बाद वापिस गईं.

सिसोदिया ने कहा भाजपा करवा रही रेड

यह कार्रवाई GMADA में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में चेंज ऑफ लैंड उसे में कथित मनी लॉन्ड्रिंग, बिल्डर्स को टैक्सेज में दी गई रियायत के संबंध में जांच से जुड़ी हैं. विधानसभा चुनाव से पहले ED की ताबड़तोड़ कार्रवाई को आम आदमी पार्टी ने राजनीति से प्रेरित बताया है. दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि 2027 विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही भाजपा रेड करवा रही है. उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पंजाब पर कब्जा करने की नियत के साथ ED भेजी है.

सिसोदिया ने कहा कि ED को पंजाब में रेड करके कुछ नहीं मिलेगा. सिसोदिया ने कहा कि पंजाब में कट्टर ईमानदारी वाली सरकार चल रही है. वहीं पंजाब बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी परमिंदर सिंह बराड़ ने कहा कि आम आदमी पार्टी अपने आप को कट्टर ईमानदार कहती है मगरबजब ED भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करती है तो इसका विरोध करती है. आम आदमी पार्टी को केीसे डर लगता है और क्यों भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने देती.

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Published at : 24 Sep 2026 06:38 PM (IST)
Tags :
Enforcement Directorate  AAP PUNJAB
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