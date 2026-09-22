ED का बड़ा ऐक्शन, पंजाब और हरियाणा में कई जगहों पर रेड

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पंजाब से जुड़े मामले में बड़ा एक्शन लिया है. केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के अलावा पंजाब के मोहाली और हरियाणा के पंचकुला में ईडी की रेड पड़ी है. बताया जा रहा है कि करीब 20-25 ठिकानों पर ईडी की रेड जारी है. मोहाली के गमाडा दफ्तर में केंद्रीय जांच एजेंसी की रेड जारी है.

ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMADA) के दफ्तर में मंगलवार को ED की टीमों ने छापेमारी की. सूत्रों के मुताबिक ED की टीमें तीन गाड़ियों में जालंधर, चंडीगढ़ और दिल्ली से मोहाली पहुंचीं. टीमों ने कार्यालय में पहुंचते ही संबंधित दस्तावेजों और रिकॉर्ड की जांच शुरू कर दी.

बताया जा रहा है कि ED की यह कार्रवाई GMADA से जुड़े करीब 150 करोड़ रुपये के चेंज ऑफ लैंड यूज (CLU) घोटाले और फीस चूक मामले की जांच का हिस्सा हो सकती है. इस मामले में न्यू चंडीगढ़ स्थित सनटेक सिटी समेत कई प्रोजेक्ट जांच के दायरे में बताए जा रहे हैं.

बिल्डरों के ठिकानों पर भी हो चुकी है कार्रवाई

सूत्रों के अनुसार, इस मामले से जुड़े दस्तावेजों और वित्तीय लेनदेन की जांच के सिलसिले में ED पहले भी दो बिल्डरों के ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है. अब GMADA कार्यालय में रिकॉर्ड खंगाले जाने से जांच के और आगे बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं. टीम यह पता लगाने में जुटी है कि संबंधित प्रोजेक्टों के लिए जमीन के इस्तेमाल में बदलाव, फीस निर्धारण और भुगतान की प्रक्रिया में कहीं नियमों का उल्लंघन तो नहीं हुआ.

कई रिकॉर्ड की पड़ताल

ED अधिकारियों द्वारा GMADA के संबंधित विभागों से जुड़ी फाइलों, स्वीकृतियों, CLU से संबंधित दस्तावेजों और फीस रिकॉर्ड की जांच किए जाने की जानकारी है. हालांकि, छापेमारी के दौरान क्या-क्या दस्तावेज या अन्य सामग्री मिली, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

फिलहाल ED की ओर से इस कार्रवाई को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. इसलिए रेड के दौरान बरामदगी या जांच के निष्कर्षों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है. ED की आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद ही कार्रवाई की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी.

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