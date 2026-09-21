116.79 करोड़ के बैंक फ्रॉड में ED की छापेमारी, 82 लाख नकद-दो लग्जरी कार जब्त

इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) से करीब 116.79 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई की है. चेन्नई जोनल ऑफिस-2 ने 18 सितंबर 2026 को चेन्नई और तिरुपुर में छह आवासीय एवं कारोबारी ठिकानों पर तलाशी ली. कार्रवाई पीएमएलए, 2002 के तहत की गई.

यह मामला M/s PGC Corporation Ltd. और उसके निदेशकों डी. प्रेम, आदिथ डी. विक्रम, के. कलीश्वरन तथा अन्य अज्ञात सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों के खिलाफ सीबीआई की ईओबी चेन्नई की ओर से दर्ज एफआईआर से जुड़ा है.

फर्जी वित्तीय दस्तावेज देकर बढ़वाया लोन

ईडी के मुताबिक पीजीसी कॉरपोरेशन ने इंडियन ओवरसीज बैंक से लोन सुविधा ली थी. बैंक ने खाते को 2013 में एनपीए और 2020 में फ्रॉड घोषित किया था. जांच में आरोप है कि कंपनी ने वर्ष 2011-12 के फर्जी और हेरफेर किए गए वित्तीय विवरण बैंक में जमा कर बढ़ी हुई क्रेडिट सुविधा हासिल की.

जांच एजेंसी का दावा है कि लोन की रकम का इस्तेमाल निर्धारित कारोबारी उद्देश्य के बजाय निजी बैंक खातों, विदेशी संस्थाओं और फंड की राउंड ट्रिपिंग के लिए किया गया.

विदेश भेजी रकम फिर भारत में वापस लाई

ईडी के अनुसार डी. प्रेम और आदिथ डी. विक्रम ने देश-विदेश में कई कंपनियों और फर्मों का नेटवर्क बनाया. लोन की रकम को निवेश के नाम पर इन कंपनियों में भेजा गया. जांच में आरोप है कि विदेश भेजी गई बड़ी रकम को बाद में वापस भारत लाकर स्थानीय कारोबारी खर्चों में इस्तेमाल किया गया.

235 करोड़ की इन्वेंट्री भी जांच के घेरे में

जांच में करीब 235 करोड़ रुपये मूल्य की इन्वेंट्री का भी मामला सामने आया है. ईडी के मुताबिक बैंक की ओर से लोन की वसूली शुरू किए जाने के बाद पीजीसी कॉरपोरेशन की यह इन्वेंट्री संबंधित संस्थाओं को बेच दी गई, लेकिन बिक्री की रकम वास्तव में प्राप्त नहीं हुई. बाद में इन संबंधित संस्थाओं को कर्जदाताओं की मंजूरी के बिना बंद करने की अनुमति दिए जाने की बात भी जांच में सामने आई.

82 लाख नकद, दो लग्जरी वाहन बरामद

तलाशी के दौरान ईडी को आरोपियों की कथित आलीशान जीवनशैली और संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज मिले. एजेंसी के अनुसार कई संपत्तियां आरोपियों की पत्नियों और रिश्तेदारों के नाम पर थीं. पत्नियों और कर्मचारियों के नाम से नए कारोबार स्थापित किए जाने तथा उनके संचालन और नियंत्रण में आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है.

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कार्रवाई के दौरान करीब 82 लाख रुपये की बेहिसाबी नकदी, दो लग्जरी वाहन, लैपटॉप, पेन ड्राइव और मोबाइल फोन समेत डिजिटल उपकरण, संपत्ति संबंधी दस्तावेज और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद कर जब्त किए गए. ईडी अब लोन की रकम के पूरे मनी ट्रेल, विदेश भेजे गए फंड, राउंड ट्रिपिंग और संबंधित कंपनियों की भूमिका की जांच कर रही है. मामले में आगे की जांच जारी है.

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