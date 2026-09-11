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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकर्नाटक के PWD मंत्री के ठिकानों पर ED की रेड, 3.30 करोड़ कैश बरामद

कर्नाटक के PWD मंत्री के ठिकानों पर ED की रेड, 3.30 करोड़ कैश बरामद

ED ने 3.30 करोड़ रुपये की बेहिसाबी नकदी बरामद कर जब्त की. तलाशी के दायरे में चिकोड़ी से सांसद और मंत्री की बेटी प्रियंका जरकीहोली, बेटे राहुल जरकीहोली और बहनोई वाईडी मंजूनाथ भी शामिल रहे.

Written By : रवि यादव |  Updated at : 11 Sep 2026 11:06 PM (IST)
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कर्नाटक के लोक निर्माण विभाग (PWD) मंत्री सतीश जरकीहोली और उनके करीबी सहयोगियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है. ED के बेंगलुरु जोनल कार्यालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत 9 और 10 सितंबर को बेंगलुरु, बेलगावी, गोकाक और कोलकाता में कुल 21 ठिकानों पर तलाशी ली. कार्रवाई का उद्देश्य जरकीहोली परिवार के कथित अघोषित विदेशी निवेश, सीमा पार कारोबारी संबंधों और संदिग्ध वित्तीय अनियमितताओं की जांच करना है.

बेटी, बेटे और साले के ठिकाने भी खंगाले

तलाशी के दायरे में चिकोड़ी से सांसद और मंत्री की बेटी प्रियंका जरकीहोली, बेटे राहुल जरकीहोली और बहनोई वाईडी मंजूनाथ भी शामिल रहे. इसके अलावा मंत्री के OSD एवं निजी सहायक मलागौड़ा पाटिल, राजू दरागशेट्टी, विट्ठल परसन्नवर और डॉ. गिरीश सोनवलकर समेत कई करीबी सहयोगियों के परिसरों की भी तलाशी ली गई.

ED ने निजी कंपनी भारत वाणिज्य ईस्टर्न प्राइवेट लिमिटेड (BVEPL) से जुड़े परिसरों पर भी कार्रवाई की. एजेंसी को आरोप है कि कंपनी ने PWD विभाग से टेंडर हासिल करने के लिए भारी रिश्वत दी और कथित तौर पर इस रकम का इस्तेमाल विदेश में संपत्ति और निवेश हासिल करने में किया गया.

अफ्रीका की खनन कंपनियों में परिवार की हिस्सेदारी

तलाशी के दौरान सामने आए दस्तावेजों के मुताबिक जरकीहोली परिवार के सदस्यों ने अफ्रीका की कई विदेशी कंपनियों में हिस्सेदारी हासिल की है. इनमें कांगो की Eldorado Mining Resources और जाम्बिया की Nava Aurum Mining Ltd जैसी कंपनियां शामिल हैं. जांच में यह भी सामने आया कि सतीश जरकीहोली के पास कांगो में सोने के खनन का काम करने वाली कंपनी Magnitude Star SARL में करीब 40 फीसदी हिस्सेदारी है. ED को अफ्रीका में खनन परिसंपत्तियों वाली कई अन्य विदेशी कंपनियों से संबंधित दस्तावेज भी मिले हैं, जिन्हें एजेंसी ने जब्त कर लिया है.

3.30 करोड़ भारतीय और 15 लाख विदेशी मुद्रा मिली

बेंगलुरु में मंत्री के डॉलर्स कॉलोनी स्थित आवास, क्रिसेंट रोड स्थित कार्यालय-सह-आवास और गोकाक व बेलगावी स्थित परिसरों समेत विभिन्न स्थानों पर एक साथ तलाशी ली गई. कार्रवाई के दौरान 3.30 करोड़ रुपये की बेहिसाबी भारतीय नकदी बरामद कर जब्त की गई. इसके अलावा अमेरिकी डॉलर, यूरो समेत करीब 15 लाख रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा भी मिली.

कांगो में कैश से निवेश के सबूत

ED के अनुसार तलाशी में ऐसे साक्ष्य भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि कांगो की एक इकाई में बड़ी रकम का निवेश और खर्च नकद तथा अनधिकृत माध्यमों से किया गया. एजेंसी अब इन लेन-देन के स्रोत और विदेशी निवेश से इनके संबंधों की जांच कर रही है.

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PWD टेंडर में रिश्वत के लेन-देन के डिजिटल सबूत

तलाशी के दौरान PWD विभाग में कथित अनियमितताओं से जुड़े दस्तावेज और डिजिटल उपकरण भी बरामद हुए. ED को BVEPL जैसी कंपनियों से ठेकेदारों से कथित रिश्वत की रकम जुटाने से संबंधित सामग्री मिली है. एजेंसी के मुताबिक कुछ प्रभावशाली लोगों से जुड़े खातों और संस्थाओं में भी संदिग्ध लेन-देन के साक्ष्य मिले हैं. इनमें मंत्री के बहनोई वाईडी मंजूनाथ द्वारा नियंत्रित और संचालित इकाई के खाते भी शामिल हैं.

FEMA उल्लंघन और विदेशी संपत्तियों की जांच

ED अब यह पता लगाने में जुटी है कि विदेश में हासिल की गई हिस्सेदारियां और निवेश FEMA के प्रावधानों के अनुरूप थे या नहीं. साथ ही कथित रिश्वत की रकम, PWD के टेंडर और अफ्रीकी देशों में किए गए निवेश के बीच संबंधों की भी पड़ताल की जा रही है. ED के अनुसार मामले में आगे की जांच जारी है.

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Published at : 11 Sep 2026 11:06 PM (IST)
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