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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाजैसलमेर में ED की छापेमारी, बिना FCRA बेल्जियम से 5.10 करोड़ का फंड लेने का आरोप

जैसलमेर में ED की छापेमारी, बिना FCRA बेल्जियम से 5.10 करोड़ का फंड लेने का आरोप

ईडी के अनुसार जांच में सामने आया कि जैसलमेर निवासी देऊ राम और उसके सहयोगी ज्ञान चंद को करीब 5.10 करोड़ रुपये का विदेशी फंड मिला. ज्यादातर रकम बेल्जियम के ब्रसेल्स से आने की बात सामने आई है.

Written By : रवि यादव |  Updated at : 21 Sep 2026 07:17 PM (IST)
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ईडी के जयपुर जोनल ऑफिस ने विदेशी फंड के कथित दुरुपयोग से जुड़े मामले में 19 सितंबर 2026 को जैसलमेर में दो ठिकानों पर तलाशी ली. कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999 के तहत की गई. ईडी के मुताबिक करीब 5.10 करोड़ रुपये के विदेशी फंड बेल्जियम की एक संस्था से कथित तौर पर बिना एफसीआरए पंजीकरण प्राप्त किए गए और घोषित मकसद से अलग इस्तेमाल किए गए. ईडी विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच के लिए FEMA लागू करता है.

ईडी के अनुसार जांच में सामने आया कि जैसलमेर निवासी देऊ राम और उसके सहयोगी ज्ञान चंद को करीब 5.10 करोड़ रुपये का विदेशी फंड मिला. रकम का उद्देश्य शैक्षणिक सेवाएं, सांस्कृतिक एवं मनोरंजन गतिविधियां और एनआरआई की ओर से परिवार के रखरखाव व बचत जैसे अलग-अलग मदों में दर्शाया गया था.

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ज्यादातर रकम बेल्जियम के ब्रसेल्स स्थित Amar ASBL से आने की बात सामने आई है. ईडी के मुताबिक संस्था वर्ष 2011 में ब्रसेल्स में स्थापित हुई थी और इसका संचालन बेल्जियम के दो नागरिक जोस गोफिनेट और उनके बेटे सालियन गोफिनेट करते हैं.

भारत में ट्रस्ट या एनजीओ का रजिस्ट्रेशन नहीं

जांच एजेंसी का दावा है कि Amar ASBL की गतिविधियां जैसलमेर में केंद्रित होने के बावजूद भारत में इसका कोई ट्रस्ट या एनजीओ पंजीकृत नहीं है. पिछले करीब 14-15 वर्षों से जैसलमेर में इसकी गतिविधियां देऊ राम और ज्ञान चंद के जरिए संचालित किए जाने की बात सामने आई है.

ईडी के अनुसार देऊ राम ने कथित तौर पर बिना एफसीआरए अनुमति करीब 5.10 करोड़ रुपये प्राप्त किए. इनमें से करीब 2.60 करोड़ रुपये नकद निकालने की बात भी जांच में सामने आई है. एजेंसी का कहना है कि विदेशी फंड के प्राप्त होने और खर्च किए जाने का उचित लेखा-जोखा भी नहीं रखा गया.

बैंक में अलग-अलग मकसद बताकर भेजी गई रकम

ईडी के मुताबिक विदेशी रकम को बैंक में अलग-अलग उद्देश्य कोड के तहत रिपोर्ट किया गया. इनमें परिवार के रखरखाव और बचत, शैक्षणिक सेवाएं, सांस्कृतिक एवं मनोरंजन सेवाएं, कमीशन एजेंट सेवाएं और कर्मचारियों के मुआवजे जैसे उद्देश्य शामिल थे. जांच में इन उद्देश्यों के अनुरूप Amar ASBL को वास्तव में सेवाएं दिए जाने के साक्ष्य नहीं मिले और रकम के जैसलमेर में संस्था की गतिविधियों में इस्तेमाल किए जाने की जांच की जा रही है.

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बैंक ने रकम लेने से रोका तो दूसरे खातों का सहारा

जांच में यह भी सामने आने का दावा है कि हाल में बैंकों द्वारा देऊ राम और ज्ञान चंद के खातों में विदेशी रकम स्वीकार करने से इनकार किए जाने के बाद संबंधित अन्य लोगों के निजी बैंक खातों के जरिए विदेशी धन मंगाने का प्रयास किया गया.

तलाशी के दौरान ईडी ने कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए हैं. एजेंसी अब विदेशी रकम के स्रोत, उसके इस्तेमाल और इससे जुड़े अन्य लोगों व संस्थाओं की भूमिका की जांच कर रही है. मामले में आगे की जांच जारी है.

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Published at : 21 Sep 2026 07:17 PM (IST)
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