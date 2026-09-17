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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियागोपाल कांडा के ठिकानों पर ED की रेड, वाटिका रियल एस्टेट फ्रॉड में एक्शन

गोपाल कांडा के ठिकानों पर ED की रेड, वाटिका रियल एस्टेट फ्रॉड में एक्शन

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा से जुड़े तीन ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया है. 661 निवेशकों से 248.46 करोड़ रुपये एकत्र कर परियोजना के नाम पर ठगी का आरोप लगा है.

Written By : रवि यादव |  Edited By: Dharmendra Bairagi |  Updated at : 17 Sep 2026 02:13 PM (IST)
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प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़े रियल एस्टेट फ्रॉड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुरुग्राम में बड़ी कार्रवाई की है. ED ने PMLA की धारा 17 के तहत हरियाणा के पूर्व मंत्री और हरियाणा लोकहित पार्टी के अध्यक्ष गोपाल कांडा से जुड़े तीन ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया. इनमें उनका आवास, फार्महाउस और कार्यालय परिसर शामिल हैं.

ED के अनुसार, जांच वाटिका लिमिटेड के चार कमर्शियल प्रोजेक्ट से जुड़े कथित रियल एस्टेट फर्जीवाड़े की है. आरोप है कि निवेशकों को समय पर कब्जा देने, निश्चित रिटर्न और लीज रेंटल उपलब्ध कराने तथा सेल डीड(Sale Deed) जारी करने का भरोसा देकर निवेश कराया गया.

661 निवेशकों से 248.46 करोड़ जुटाने का आरोप
जांच एजेंसी के मुताबिक, इन चार परियोजनाओं में करीब 661 निवेशकों से 248.46 करोड़ रुपये एकत्र किए गए. हालांकि, अब तक निवेशकों को कथित तौर पर न तो परियोजनाओं का कब्जा दिया गया और न ही वादा किए गए सेल डीड जारी किए गए.

फंड डायवर्जन की जांच
ED ने वित्तीय लेन-देन की जांच के दौरान निवेशकों से जुटाई गई रकम के कथित डायवर्जन का पता लगाने की कोशिश की है. एजेंसी के मुताबिक, घर खरीदारों/निवेशकों से जुटाई गई धनराशि को विभिन्न कंपनियों में ट्रांसफर किए जाने की आशंका है, जिनका संबंध गोपाल कांडा से बताया गया है.

मनी ट्रेल खंगाल रही एजेंसी
ED की कार्रवाई का मुख्य फोकस कथित तौर पर निवेशकों की रकम के प्रवाह, उसे दूसरी कंपनियों में भेजे जाने और उससे जुड़े लाभार्थियों की पहचान पर है. तलाशी के दौरान मिले दस्तावेजों और अन्य वित्तीय रिकॉर्ड की जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

PMLA के तहत ED की कार्रवाई
मामले में ED ने मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका के आधार पर PMLA की धारा 17 के तहत तलाशी कार्रवाई की है. एजेंसी का कहना है कि जांच के दौरान सामने आए वित्तीय ट्रेल के आधार पर कथित तौर पर डायवर्ट किए गए धन और उससे जुड़े लेन-देन की पड़ताल जारी है.

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Published at : 17 Sep 2026 02:12 PM (IST)
Tags :
Gurugram HARYANA
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