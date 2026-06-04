प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मुंबई जोनल कार्यालय ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संचालित ड्रग्स तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 और 3 जून 2026 को मुंबई, सूरत, अंकलेश्वर और राजकोट में कुल 21 ठिकानों पर छापेमारी की. यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत कुख्यात ड्रग्स तस्कर सलीम इस्माइल डोला और उसके सहयोगियों के खिलाफ चल रही जांच के सिलसिले में की गई.

ED के अनुसार, सलीम डोला का सिंडिकेट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संगठित तरीके से सिंथेटिक ड्रग मेफेड्रोन (MD) को बनाने, सप्लाई और तस्करी करने में शामिल था. जांच एजेंसी ने इस नेटवर्क से जुड़े प्रीकर्सर केमिकल सप्लायर, केमिकल ट्रेडर, MD ड्रग्स के निर्माता और वितरक, हवाला ऑपरेटरों तथा ड्रग्स के पैसों से खरीदी गई बेनामी संपत्तियां रखने वाले लोगों को निशाना बनाया.

ED ने लगभग 1.33 करोड़ रुपये की संपत्तियां की जब्त

छापेमारी के दौरान ED ने लगभग 1.33 करोड़ रुपये मूल्य की नकदी, विदेशी मुद्रा, सोने की ईंटें (गोल्ड बार) और बैंक खातों में जमा रकम को जब्त या फ्रीज किया है. इसके अलावा 2,200 अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा भी बरामद की गई है. जांच के दौरान भारत और दुबई में स्थित कई करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं. ED का मानना है कि ये निवेश ड्रग्स तस्करी से अर्जित अवैध कमाई से किए गए थे.

ED ने बताया कि इस मामले की जांच मुंबई की विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा सलीम डोला और अन्य आरोपियों के खिलाफ दर्ज कई FIR के आधार पर शुरू की गई थी. अब तक की जांच में खुलासा हुआ है कि यह एक अत्यंत संगठित अंतरराष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क था, जो प्रीकर्सर केमिकल की खरीद, गुप्त रूप से मेफेड्रोन (MD) को बनाने, राज्यों के बीच ड्रग्स की सप्लाई, अंतरराष्ट्रीय तस्करी, हवाला के जरिए काले धन को वैध दिखाने और सहयोगियों के नाम पर चल-अचल संपत्तियां खरीदने जैसे कामों में शामिल था. ED का कहना है कि इस कार्रवाई से ड्रग्स सिंडिकेट की सप्लाई चेन और उसकी वित्तीय व्यवस्था को बड़ा झटका लगा है. मामले में आगे की जांच जारी है.

यह भी पढ़ें : BJP ने राज्यसभा चुनाव के लिए की उम्मीदवारों की घोषणा, सतीश पूनिया समेत जानें किसे-किसे दिया मौका