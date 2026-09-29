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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाIDFC First Bank घोटाला: 645 करोड़ के फंड की हेराफेरी, 14 ठिकानों पर ED की छापेमारी

IDFC First Bank घोटाला: 645 करोड़ के फंड की हेराफेरी, 14 ठिकानों पर ED की छापेमारी

ED की रिपोर्ट के अनुसार, विभिन्न विभागों और चंडीगढ़ यूटी प्रशासन के बैंक खातों से कथित तौर पर निकली अपराध की रकम की लॉन्ड्रिंग में ज्वेलर्स की भूमिका की जांच की जा रही है.

Written By : रवि यादव |  Edited By: Dharmendra Bairagi |  Updated at : 29 Sep 2026 04:36 PM (IST)
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IDFC First Bank से जुड़े करीब 645 करोड़ रुपये के कथित सरकारी फंड घोटाले की मनी लॉन्ड्रिंग जांच में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला में 14 परिसरों पर सर्च ऑपरेशन चलाया. जांच हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ नगर निगम और अन्य सरकारी खातों की रकम में कथित हेराफेरी से जुड़ी है. ED चंडीगढ़ जोनल ऑफिस-II ने यह कार्रवाई PMLA के तहत की है.

ED की प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक सर्च की कार्रवाई Malik Jewellers, KLG Jewels और उससे जुड़ी संस्थाओं, M.B. Gold Traders, Sham Jewellers और Sunder Jewellers समेत कई ठिकानों पर की गई. जांच में गौरव कंसल का नाम भी सामने आया है, जिस पर कथित तौर पर अपराध की रकम को इधर-उधर करने और उसकी लेयरिंग में मध्यस्थ की भूमिका निभाने का आरोप है.

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कारोबारी लेन-देन दिखाकर रकम खपाने का आरोप

जांच में ED का कहना है कि कथित तौर पर हेराफेरी की गई सरकारी रकम को विभिन्न ज्वेलर्स के बैंक खातों के जरिए रूट और लेयर किया गया तथा इसे सामान्य कारोबारी लेन-देन के रूप में पेश किया गया. एजेंसी के अनुसार, इन लेन-देन का उद्देश्य अपराध से अर्जित रकम को छिपाना और वैध धन के रूप में पेश करना था.

IAS अधिकारियों तक रकम पहुंचने का भी आरोप

ED की रिपोर्ट के अनुसार, विभिन्न विभागों और चंडीगढ़ यूटी प्रशासन के बैंक खातों से कथित तौर पर निकली अपराध की रकम की लॉन्ड्रिंग में ज्वेलर्स की भूमिका की जांच की जा रही है. एजेंसी का कहना है कि रकम कथित रूप से IDFC First Bank फ्रॉड में शामिल आरोपी IAS अधिकारियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों तक भी पहुंची. इसी मामले में CBI पंचकूला की विशेष अदालत में छह हरियाणा-कैडर IAS अधिकारियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ तीसरी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है.

पहले चार आरोपी गिरफ्तार, 211 करोड़ की संपत्ति अटैच

इसी मामले में ED पहले ही चार आरोपियों को कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार कर चुकी है. जांच के दौरान करीब 211 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्तियां अटैच, जब्त या फ्रीज किए जाने की जानकारी भी रिपोर्ट में दी गई है. इसके अलावा ED ने PMLA की विशेष अदालत, पंचकूला में 14 आरोपियों के खिलाफ प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट दाखिल की है.

सर्च में मिले दस्तावेजों की जांच जारी

मंगलवार की तलाशी में कथित अपराध की रकम को रूट करने, लेयरिंग करने, छिपाने और वैध धन के तौर पर पेश करने से संबंधित अतिरिक्त साक्ष्य मिलने की बात ED ने कही है. बरामद दस्तावेजों और अन्य सामग्री की जांच की जा रही है. मामले में आगे की जांच जारी है.

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Published at : 29 Sep 2026 04:36 PM (IST)
Tags :
Chandigarh Enforcement Directorate  HARYANA
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