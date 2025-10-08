प्रवर्तन निदेशालय (ED) के कोच्चि जोनल कार्यालय ने बुधवार (8 अक्टूबर, 2025) को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत केरल और तमिलनाडु में 17 ठिकानों पर छापेमारी की. बता दें कि यह कार्रवाई महंगी सेकंड-हैंड लग्ज़री कारों की तस्करी और अवैध विदेशी मुद्रा लेन-देन से जुड़ी जांच के सिलसिले में की गई.

ईडी की टीम द्वारा 17 स्थानों पर की गई छापेमारी में एक्टर दुलकर सलमान, पृथ्वीराज सुकुमारन और अमित चक्कलक्कल के आवास और कार्यालय भी शामिल हैं. इसके अलावा कुछ वाहन मालिकों, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप्स और कारोबारियों के ठिकानों पर भी जांच की गई. यह छापेमारी एर्नाकुलम, त्रिशूर, कोझिकोड, मल्लपुरम, कोट्टायम और कोयंबटूर में की गई.

भूटान से तस्करी कर लाई गई कारों से जुड़ा मामला

ईडी की यह कार्रवाई 23 सितंबर 2025 को कस्टम्स (प्रिवेंटिव) कमिश्नरेट, कोच्चि द्वारा राज्यभर में की गई छापेमारी की अगली कड़ी है. उस दौरान 30 से अधिक स्थानों, जिनमें कई अभिनेताओं के घर भी शामिल थे उन पर छापेमारी की गई. उन छापों में भूटान से तस्करी कर लाई गईं 37 महंगी सेकंड-हैंड कारें जब्त की गई थीं, जबकि बाद में 3 और वाहनों को भी कब्जे में लिया गया था.

टोयोटा लैंड क्रूजर और डिफेंडर जैसी महंगी गाड़ियां भी शामिल

इन कारों में टोयोटा लैंड क्रूजर और लैंड रोवर डिफेंडर जैसी महंगी गाड़ियां भी शामिल हैं. आरोप है कि इन कारों के फर्जी दस्तावेज बनाए गए, जिनमें आर्मी, अमेरिकी दूतावास और विदेश मंत्रालय के नाम के नकली कागजात भी बनाए गए थे. इन नकली दस्तावेजों के सहारे कारों को अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों में गलत तरीके से रजिस्टर कराया गया. इतना ही नहीं ये कारें सेलिब्रिटी समेत कई लोगों को कम दामों पर बेची जाती थीं.

जांच में सामने आया है कि केरल में अब तक लगभग 150 अवैध तरीके से इंपोर्ट की गई कारें हैं. दुलकर की अन्य 2 कारें भी पहले जब्त हो चुकी हैं, जिन पर उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई थी. कार मालिकों की जानकारी को लेकर हाईकोर्ट ने कस्टम विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं.

