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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासनटेक सिटी मामले में पूर्व CS से ईडी की पूछताछ, 348 करोड़ के लेनदेन की जांच

सनटेक सिटी मामले में पूर्व CS से ईडी की पूछताछ, 348 करोड़ के लेनदेन की जांच

ईडी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि परियोजनाओं में भूमि उपयोग परिवर्तन और अन्य सरकारी मंजूरियों की प्रक्रिया में कहीं नियमों की अनदेखी या वित्तीय लाभ पहुंचाने का कोई मामला तो नहीं हुआ.

Written By : रवि यादव |  Updated at : 09 Sep 2026 04:31 PM (IST)
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  • ईडी ने उनसे मोहाली के विभागीय फैसलों की जानकारी मांगी।

पंजाब के मोहाली के चर्चित सनटेक सिटी और अल्टस स्पेस बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े कथित 348 करोड़ रुपये के घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पंजाब के पूर्व मुख्य सचिव और वर्तमान एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (रेवेन्यू) अनुराग वर्मा से पूछताछ शुरू की है. वर्मा बुधवार (9 सितंबर, 2026) को मोहाली में भूमि उपयोग परिवर्तन (Land Use Change) से संबंधित दस्तावेज लेकर जालंधर स्थित ईडी कार्यालय पहुंचे.

वर्मा सुबह करीब 11:07 बजे अपनी गाड़ी से ईडी दफ्तर पहुंचे और सीधे अंदर चले गए. ईडी अधिकारियों की ओर से उनसे मामले से संबंधित दस्तावेजों, सरकारी फैसलों और कथित अनियमितताओं के दौरान उनकी भूमिका को लेकर जानकारी ली जा रही है. जांच एजेंसी इस पूरे मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं के साथ-साथ मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू की भी पड़ताल कर रही है.

दो बार नहीं हो सके थे पेश

ईडी ने वर्मा को सबसे पहले 31 अगस्त को पूछताछ के लिए समन भेजा था. सरकारी दस्तावेज जुटाने के लिए उन्होंने जांच एजेंसी से अतिरिक्त समय मांगा था. इसके बाद उन्हें 7 सितंबर को पेश होने के लिए कहा गया, लेकिन वह उस दिन भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए. इसके बाद जांच एजेंसी ने उन्हें बुधवार (9 सितंबर) को सुबह 10 बजे पेश होने के लिए नया समन जारी किया था. जिसके बाद वर्मा निर्धारित समय पर दस्तावेजों के साथ ईडी कार्यालय पहुंचे. 

UH विभाग के प्रमुख थे वर्मा

सनटेक सिटी से जुड़ी कथित अनियमितताओं के दौरान अनुराग वर्मा पंजाब के आवास और शहरी विकास विभाग के प्रमुख थे. इसी अवधि में मोहाली की जमीनों के इस्तेमाल और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से जुड़े कई प्रशासनिक और विभागीय फैसले लिए गए थे. ईडी अब इन फैसलों और उनसे जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है.

348 करोड़ के लेनदेन की जांच

जांच का केंद्र मोहाली में सनटेक सिटी और अल्टस स्पेस बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बताए जा रहे हैं. ईडी कथित तौर पर करीब 348 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितताओं और उससे जुड़े धन शोधन के पहलुओं की जांच कर रही है. एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि परियोजनाओं में भूमि उपयोग परिवर्तन और अन्य सरकारी मंजूरियों की प्रक्रिया में कहीं नियमों की अनदेखी या वित्तीय लाभ पहुंचाने का कोई मामला तो नहीं हुआ.

वर्मा के पास मौजूद सरकारी दस्तावेज जांच के लिए अहम माने जा रहे हैं. ईडी की पूछताछ और दस्तावेजों की पड़ताल के बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई की तस्वीर साफ होने की उम्मीद है. 

यह भी पढ़ेंः रेलवे के 7 हाई डेंसिटी नेटवर्क को मंजूरी, मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला

Published at : 09 Sep 2026 04:31 PM (IST)
Tags :
Money Laundering ED PUNJAB
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