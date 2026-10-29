ED ने टेंडर घोटाला मामले में 5 IAS अधिकारियों से पूछताछ की, फायदे के हिसाब से बनाई शर्तें

पटना स्थित ED कार्यालय में वरिष्ठ IAS अधिकारी संतोष मल्ल से ED टीम ने पूछताछ की. 26 अक्टूबर 2026 को दोपहर 1 बजे संतोष मल्ल ED कार्यालय पहुंचे. सरकारी ठेकों को लेकर चल रही जांच अब कई IAS अधिकारियों तक पहुंच गई है. ED इस मामले में एक के बाद एक अधिकारियों से पूछताछ कर रही है.

बुधवार को IAS अधिकारी धर्मेंद्र कुमार से घंटों पूछताछ हुई थी. बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के अध्यक्ष हैं. सूत्रों के अनुसार इससे पूर्व सोमवार को IAS अभिलाषा कुमारी शर्मा और मंगलवार को IAS सुनील यादव से ED की टीम ने पूछताछ की थी. इस मामले में बिहार के 5 IAS अधिकारियों को ED समन भेज चुकी है

जांच का केंद्र सरकारी टेंडरों में कथित अनियमितता और अधिकारियों के साथ रिशु श्री के संबंध हैं. टेंडर घोटाला मामला ठेकेदार रिशु श्री और उसकी कंपनियों से जुड़ा है. आरोप है कि सरकारी टेंडर हासिल करने के लिए अधिकारियों और ठेकेदारों के बीच कथित मिलीभगत हुई. जांच एजेंसियों को शक है कि टेंडरों की शर्तें चुनिंदा कंपनियों को फायदा पहुंचाने के हिसाब से तैयार की गईं. ED जांच कर रही है की आरोपों में कितनी सच्चाई है और क्या किसी तरह का अवैध लेन-देन हुआ था?

जांच में रिशु श्री के मोबाइल फोन, डिजिटल रिकॉर्ड और दूसरे दस्तावेज अहम माने जा रहे हैं. फोन के रिकॉर्ड में कुछ अधिकारियों के साथ कथित बातचीत और चैट की जानकारी मिली है. जांच हो रही है की अधिकारियों और ठेकेदार के बीच संपर्क किस सिलसिले में था. क्या ये बातचीत सामान्य प्रशासनिक काम से जुड़ी थीं या किसी टेंडर में फायदा पहुंचाने की कोशिश हुई?

टेंडर घोटाला मामला की जांच बिहार पुलिस की विशेष निगरानी इकाई भी कर रही है. जून 2026 में SVU ने रिशु श्री समेत सात लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था. इस मामले में राज्य सरकार पहले ही अभिलाषा कुमारी शर्मा और योगेश कुमार सागर को निलंबित कर चुकी है.

रिशु श्री जेल में है. जमानत याचिका खारिज बीते दिनों हुई थी. उस दौरान पटना हाईकोर्ट ने मामले में बड़े अधिकारियों की भूमिका और उनके खिलाफ हुई कार्रवाई पर सवाल उठाए थे, कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि रिशु श्री एक छोटा मोहरा है और बड़े अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? माना जा रहा है कि हाई कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद ED जांच तेज हो गई है व IAS अधिकारियों से पूछताछ हो रही है.