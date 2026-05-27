ED की बड़ी कार्रवाई! करोड़ों की जमीन घोटाले में टार्बिया शिक्षा फाउंडेशन पर कसा शिकंजा

दिल्ली में करोड़ों रुपये की जमीन पर कथित कब्जे और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है. एजेंसी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत साकेत स्थित विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की है. इस मामले में M/s टार्बिया एजुकेशन फाउंडेशन समेत चार लोगों को आरोपी बनाया गया है. ED के अनुसार, टार्बिया एजुकेशन फाउंडेशन, जवाद अहमद सिद्दीकी, विनोद कुमार और श्रीओम चौहान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है. जांच के दौरान इन सभी आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है.

यह जांच दिल्ली पुलिस की FIR के आधार पर शुरू की गई थी. मामला दक्षिण-पूर्व दिल्ली के मदनपुर खादर गांव में स्थित खसरा नंबर 792 की जमीन से जुड़ा हुआ है. आरोप है कि इस जमीन पर फर्जी और नकली दस्तावेजों के जरिए कब्जा किया गया. ED की जांच में सामने आया कि जमीन ट्रांसफर करने के लिए General Power of Attorney (GPA) और अन्य मालिकाना दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया था. दस्तावेजों में 7 जनवरी 2004 की तारीख दर्ज थी. जांच एजेंसी का कहना है कि जिन लोगों के नाम और हस्ताक्षर इन दस्तावेजों में दिखाए गए, उनमें से कई लोगों की मौत 2004 से कई साल पहले ही हो चुकी थी. ऐसे में दस्तावेजों को फर्जी माना जा रहा है

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जमीन कब्जाने के लिए बड़े स्तर पर नकद लेन-देन

ED के मुताबिक, जवाद अहमद सिद्दीकी और उसके साथियों ने मिलकर असली जमीन मालिकों के हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान फर्जी तरीके से तैयार किए. जांच में यह भी सामने आया कि ये GPA दस्तावेज असल में 2012-13 के दौरान तैयार किए गए थे, यानी जमीन ट्रांसफर से ठीक पहले इन्हें बनाया गया. एजेंसी का दावा है कि आरोपियों ने बैंकिंग लेन-देन का ऐसा रिकॉर्ड तैयार किया जिससे यह जमीन सौदा असली और कानूनी दिखाई दे. ED के अनुसार, जमीन कब्जाने के लिए बड़े स्तर पर नकद लेन-देन भी किया गया.

ED ने 47.76 करोड़ रुपये हासिल किया

ED ने इस मामले में अपराध से अर्जित संपत्ति की रकम करीब 47.76 करोड़ रुपये बताई है. एजेंसी ने विवादित जमीन को भी अटैच कर लिया है, जिसकी कीमत लगभग 45.84 करोड़ रुपये आंकी गई है. जांच एजेंसी का आरोप है कि यह जमीन जवाद अहमद सिद्दीकी और टार्बिया एजुकेशन फाउंडेश के कब्जे में गैरकानूनी तरीके से थी. फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है.

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