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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियागोवा में ED ने 278 करोड़ रुपये मूल्य की जमीन हड़पने के मामले में की बड़ी कार्रवाई

गोवा में ED ने 278 करोड़ रुपये मूल्य की जमीन हड़पने के मामले में की बड़ी कार्रवाई

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उत्तर गोवा में करीब 278 करोड़ रुपये मूल्य की जमीन हड़पने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए, आरोपी सिद्दीक उर्फ सुलेमान खान के खिलाफ प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट दाखिल की है.

Written By : रवि यादव |  Edited By: Dharmendra Bairagi |  Updated at : 14 Sep 2026 05:46 PM (IST)
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प्रवर्तन निदेशालय (ED) के पणजी जोनल कार्यालय ने उत्तर गोवा में करीब 278 करोड़ रुपये मूल्य की जमीन हड़पने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी सिद्दीक उर्फ सुलेमान खान के खिलाफ अभियोजन शिकायत (प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट) दाखिल की है. ED ने यह शिकायत 11 सितंबर 2026 को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत विशेष PMLA अदालत, जिला एवं सत्र न्यायालय, नॉर्थ गोवा, मर्सेस के समक्ष दाखिल की.

फर्जी बिक्री विलेख और नकली मुहरों का इस्तेमाल

ED की जांच गोवा पुलिस की क्राइम ब्रांच की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (लैंड ग्रैबिंग) द्वारा दाखिल चार चार्जशीट के आधार पर शुरू हुई थी. ये मामले मापुसा और वालपोई पुलिस थानों में दर्ज एफआईआर से जुड़े हैं.

जांच एजेंसी के अनुसार, जमीन हड़पने के मामलों में आदतन अपराधी बताए जा रहे सिद्दीक उर्फ सुलेमान खान ने उत्तर गोवा में वास्तविक मालिकों की कीमती अचल संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए कथित तौर पर आपराधिक साजिश रची. इसके लिए फर्जी बिक्री विलेख तैयार किए गए और उन्हें बारदेज तथा वालपोई के सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों के रिकॉर्ड में दर्ज कराया गया. इन दस्तावेजों में नकली स्टांप और मुहरों का इस्तेमाल किए जाने का आरोप है.

बेनामी खातों से रकम घुमाई, नकदी में बदली

ED के मुताबिक, फर्जी तरीके से कब्जाई गई संपत्तियों पर अपने दावे को भुनाकर आरोपी ने उनसे रकम जुटाई. इसके बाद कथित तौर पर इस रकम को तीसरे पक्ष के बैंक खातों, बेनामी खाताधारकों और एक साझेदारी फर्म के माध्यम से इधर-उधर किया गया.

जांच में यह भी सामने आया कि साझेदारी फर्म को कथित तौर पर दूसरे पैन नंबर का इस्तेमाल कर संचालित किया गया. ED का आरोप है कि इस पूरी प्रक्रिया के जरिए अपराध से अर्जित रकम को बड़े पैमाने पर नकदी में बदला गया और उसे वैध आय के रूप में पेश करने का प्रयास किया गया.

278 करोड़ की संपत्तियां प्रोसीड्स ऑफ क्राइम

ED ने जांच के दौरान हड़पी गई करीब 278 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अपराध से अर्जित आय (प्रोसीड्स ऑफ क्राइम) के रूप में चिन्हित किया. इन संपत्तियों को PMLA के तहत पहले ही अस्थायी रूप से कुर्क किया जा चुका है.

16 जुलाई को हुई थी गिरफ्तारी

सिद्दीक उर्फ सुलेमान खान को ED ने 16 जुलाई 2026 को गिरफ्तार किया था. ED हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. वह फिलहाल कोलवाले सेंट्रल जेल में बंद है. ED ने अदालत में अभियोजन शिकायत दाखिल करते हुए मामले में आगे की जांच जारी रहने की बात कही है.

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Published at : 14 Sep 2026 05:46 PM (IST)
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