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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'पिछले साल 81,422 करोड़ की संपत्ति जब्त', डाटयरेक्टर राहुल नवीन ने बताई ED की बड़ी उपलब्धि

'पिछले साल 81,422 करोड़ की संपत्ति जब्त', डाटयरेक्टर राहुल नवीन ने बताई ED की बड़ी उपलब्धि

ईडी डायरेक्टर राहुल नवीन ने कहा कि जांच एजेंसी अब क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड, साइबर अपराध, टेरर फाइनेंसिंग और ड्रग्स तस्करी जैसे नए आर्थिक अपराधों पर ध्यान केंद्रित कर रही है.

By : रवि यादव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 01 May 2026 08:49 PM (IST)
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ईडी दिवस के अवसर पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) के निदेशक राहुल नवीन ने स्पष्ट किया कि एजेंसी अब क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड, साइबर अपराध, टेरर फाइनेंसिंग और ड्रग्स तस्करी जैसे नए आर्थिक अपराधों पर ध्यान केंद्रित कर रही है. उन्होंने कहा, 'कुछ साल पहले, हमारा प्रवर्तन कार्य मुख्य रूप से बैंक धोखाधड़ी, बड़े कॉर्पोरेट घोटालों और रियल एस्टेट धोखाधड़ी पर केंद्रित था. जांच एजेंसियों द्वारा निरंतर कार्रवाई, दिवालियापन और दिवालिया संहिता और रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम जैसी महत्वपूर्ण सरकारी पहलों के पूरक के रूप में, ऐसे अपराधों में स्पष्ट कमी आई है.'

उन्होंने कहा, 'आज के दौर में आपराधिक परिदृश्य क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी, साइबर-आधारित वित्तीय अपराध, आतंकवाद फंडिंग, एंटी नेशनल एक्टिविटी और नारकोटिक्स की तस्करी से परिभाषित होता है. निदेशालय ने इस बदलाव के अनुरूप सक्रिय रूप से खुद को ढाल लिया है. हमने मादक पदार्थों से संबंधित जांचों को उच्च प्राथमिकता दी है और अवैध आय का पता लगाने तथा मादक पदार्थों के नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए लक्षित वित्तीय व्यवधान रणनीति अपनाई है. लाल किला विस्फोट मामले में हमारी त्वरित और केंद्रित कार्रवाई आतंकवाद और जासूसी के मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी पहलुओं पर हमारी कड़ी निगरानी का प्रमाण है.'

राहुल नवीन ने कहा, 'धन शोधन की जांच कानून प्रवर्तन के क्षेत्र में सबसे जटिल जांचों में से एक है. इनमें अक्सर कई क्षेत्राधिकार शामिल होते हैं, जटिल सीमा पार लेनदेन और बहुस्तरीय वित्तीय संरचनाएं शामिल होती हैं और तेजी से विकसित हो रही टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ाव की आवश्यकता होती है. इन चुनौतियों के बावजूद, वित्त वर्ष 2025-26 में निदेशालय का प्रदर्शन उल्लेखनीय उपलब्धि है. हमने इस वित्तीय वर्ष में पीएमएलए के तहत 155 पूरक शिकायतों सहित 812 अभियोजन शिकायतें दर्ज कीं, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग दोगुनी हैं. इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए, निदेशालय द्वारा अब तक दर्ज की गई सभी अभियोजन शिकायतों में से 41 प्रतिशत से अधिक शिकायतें पिछले दो वर्षों में ही दर्ज की गई हैं. जांच और अभियोजन परिणामों में यह तेजी आकस्मिक नहीं है, यह सुनियोजित, निरंतर और खुफिया जानकारी पर आधारित प्रयासों का परिणाम है.'

ईडी की कन्विक्शन रेट 94% है और हमें विश्वास है कि निचली अदालतों में लंबित 2,400 से अधिक मामलों में से अधिकांश में आरोपियों को दोषी ठहराया जाएगा और अपराध की आय जब्त की जाएगी. बेशक, अदालतों के समक्ष कानूनी चुनौतियां हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि क्या मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की सुनवाई को मूल अपराध की सुनवाई पूरी होने तक स्थगित कर दिया जाना चाहिए या अंतरराष्ट्रीय मानकों और FATF दिशानिर्देशों के अनुरूप स्वतंत्र रूप से जारी रखा जाना चाहिए.

ED के निदेशक राहुल नवीन ने कहा, 'दोषियों को सजा दिलाना ईडी के कार्यों का केवल एक हिस्सा है. लगभग सभी मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच मूल एजेंसी द्वारा की गई आपराधिक जांच पर आधारित होती है, जो अपराध की जांच करती है और अपराधियों पर मुकदमा चलाती है. इनमें से कई अपराध, जैसे धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, नशीले पदार्थ, आतंकवाद, साइबर अपराध, ऑनलाइन मनी गेम आदि, अपराध की पर्याप्त धनराशि उत्पन्न करते हैं.'

उन्होंने कहा, 'हमारा दायित्व यह सुनिश्चित करना है कि इस धनराशि, जिसमें लॉन्ड्रिंग से प्राप्त धन भी शामिल है, को जब्ती या अस्थायी कुर्की के माध्यम से सुरक्षित किया जाए ताकि अपराधी अपने अपराध के फल का आनंद न ले सकें या आपराधिक धनराशि का उपयोग आगे की आपराधिक गतिविधियों को जारी रखने के लिए न किया जा सके. पिछले वित्तीय वर्ष में, ईडी ने 81,422 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 170% अधिक है. ईडी द्वारा अब तक की गई कुल अस्थायी कुर्की 2,36,017 करोड़ रुपये है. हमने इस संबंध में पिछले वर्षों के विस्तृत आंकड़े आज जारी की जा रही अपनी वार्षिक रिपोर्ट में प्रस्तुत किए हैं और दिखाए जा रहे वीडियो में उनका सारांश दिया गया है.'

उन्होंने बताया,  'सामान्य तौर पर अपराध से प्राप्त आय की ज़ब्ती और उसके परिणामस्वरूप अपराध पीड़ितों को मुआवज़ा देना मुकदमे की समाप्ति और आरोपी की कन्विक्शन के बाद ही संभव हो पाता है, जिसमें कई मामलों में लंबा समय लग जाता है. इस समस्या के समाधान के लिए, 2019 में पीएमएलए में संशोधन किया गया ताकि कुछ शर्तों के पूरा होने पर मुकदमे के दौरान गैर-दोषसिद्धि आधारित ज़ब्ती (एनसीबीसी) और आपराधिक आय की मुआवज़े का प्रावधान किया जा सके.

निदेशालय ने इन प्रावधानों का उपयोग करते हुए पीड़ितों और बैंकों, निवेशकों और घर खरीदारों जैसे सही मालिकों को 63,142 करोड़ रुपये का मुआवज़ा दिया है. इन सभी आंकड़ों के पीछे एक परिवार या संस्था है जिसने अपना हक वापस पाने की उम्मीद खो दी थी. उदयपुर में एक ऐतिहासिक रियल एस्टेट मामले में, निदेशालय ने 200 से अधिक गृह खरीदारों को कुर्क की गई संपत्तियों को मुक्त कराने में मदद की, इस प्रयास की माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सराहना की. पीएसीएल लिमिटेड के मामले में, लगभग 2 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई थी. जस्टिस आर. एम. लोढ़ा समिति के माध्यम से 15,581 करोड़ रुपये की राशि सैकड़ों-हजारों निवेशकों को वितरित करने के लिए वापस की जा चुकी है.'

राहुल नवीन ने बताया, 'भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम (FEOA) के तहत न केवल अपराध से प्राप्त आय, बल्कि भारत या विदेश में भगोड़ों की सभी संपत्तियों, जिनमें वास्तविक स्वामियों के नाम पर स्थित संपत्तियां भी शामिल हैं, को जब्त करने का प्रावधान है. सीबीआई जैसी एजेंसियों के समन्वय से, विदेश भाग चुके गंभीर आर्थिक अपराधियों का व्यवस्थित रूप से पीछा किया जा रहा है. 31 मार्च 2026 तक, भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत 54 व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई है, जिनमें से 21 को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है. अधिनियम के तहत 2,178 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है.'

उन्होंने बताया, 'अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी प्रयासों में भारत की भागीदारी में बढ़ोतरी हुई है. भारत वर्तमान में एशिया/प्रशांत परिसंपत्ति वसूली अंतर-एजेंसी नेटवर्क, एआरआईएन-एपी के संचालन समूह की अध्यक्षता कर रहा है और 2026 में इसकी वार्षिक आम बैठक की मेजबानी करेगा. हम 2028 में ग्लोबई पूर्ण सत्र की मेजबानी की भी तैयारी कर रहे हैं. प्रवर्तन निदेशालय 2026 में भारत की अध्यक्षता के दौरान ब्रिक्स परिसंपत्ति वसूली नेटवर्क के लिए केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करेगा. ये मात्र औपचारिक भूमिकाएँ नहीं हैं- ये वैश्विक एएमएल और सीएफटी मानकों को आकार देने में भारत के बढ़ते अधिकार और विश्वसनीयता को दर्शाती हैं.

Published at : 01 May 2026 08:49 PM (IST)
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