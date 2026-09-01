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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाभूपेश बघेल के PA पर ED का शिकंजा, केके चंद्राकर के घर सुबह-सुबह पहुंची

भूपेश बघेल के PA पर ED का शिकंजा, केके चंद्राकर के घर सुबह-सुबह पहुंची

प्रवर्तन निदेशालय छत्तीसगढ़ में सात ठिकानों पर तलाशी कर रहा है. इनमें छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पीए रहे केके चंद्राकर का घर भी शामिल है. तलाशी किस मामले में चल रही है, यह अभी साफ नहीं है.

Written By : मनोज वर्मा |  Updated at : 01 Sep 2026 10:11 AM (IST)
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम छत्तीसगढ़ में सात ठिकानों पर तलाशी कर रही है. इनमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पीए रहे केके चंद्राकर उर्फ कृष्ण कुमार चंद्रवंशी का घर भी शामिल है. भिलाई में मंगलवार सुबह ईडी की टीम करीब सुबह छह बजे कई गाड़ियों से उनके घर पहुंची. अचानक हुई इस कार्रवाई के बाद इलाके में हलचल बढ़ गई. हालांकि तलाशी किस मामले में चल रही है, अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है.

दस्तावेज और जरूरी सामान की जांच

जानकारी के मुताबिक, ईडी की टीम घर के अंदर दस्तावेजों और अन्य जरूरी सामान की जांच कर रही है. कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए घर के बाहर पुलिस बल भी तैनात किया गया है. सुबह-सुबह केंद्रीय जांच एजेंसी की टीम के पहुंचने के बाद आसपास के इलाके में लोगों की आवाजाही और गतिविधियां बढ़ गईं. बता दें कि लगभग 12 दिन पहले भी ईडी ने रायपुर, दुर्ग, भिलाई और धमतरी में शराब घोटाले को लेकर दबिश दी थी.

बघेल से जुड़े मामलों की चर्चा तेज

केके चंद्रवंशी के आवास पर ईडी की कार्रवाई के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जुड़े पुराने मामलों की भी चर्चा तेज हो गई है. इस कार्रवाई को इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में केंद्रीय जांच एजेंसी की कार्रवाई बघेल के राजनीतिक और प्रशासनिक दायरे से जुड़े कई लोगों तक पहुंच चुकी है.

2023 में विनोद वर्मा और OSD के परिसरों पर हुई थी तलाशी

वर्ष 2023 में ईडी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा और उनके दो ओएसडी के परिसरों पर तलाशी ली थी. उस समय एजेंसी की कार्रवाई को ऑनलाइन सट्टेबाजी और कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी जांच के संदर्भ में बताया गया था.

2025 में भूपेश बघेल के आवास पर भी पहुंची थी ईडी

यह मामला वर्ष 2025 में उस समय और चर्चा में आया, जब शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में ईडी ने भिलाई स्थित भूपेश बघेल के आवास पर तलाशी ली थी.

18 जुलाई 2025 को हुई इस कार्रवाई के बाद ईडी ने भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया था. एजेंसी के अनुसार, यह कार्रवाई कथित 2,100 करोड़ रुपये के शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई थी. अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पीए रहे केके चंद्रवंशी के आवास पर ईडी की दबिश के बाद जांच को लेकर नए सवाल उठ रहे हैं.

यह भी पढ़िएः कॉलेजियम का बड़ा फैसला: राजस्थान, MP और J&K को मिलेंगे नए चीफ जस्टिस!

Published at : 01 Sep 2026 09:21 AM (IST)
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