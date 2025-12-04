हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
EC Raid: ED की बड़ी कार्रवाई! नंदुरबार, मुंबई और बाड़मेर में छापे, 406 करोड़ का हेरफेर

ED ने JIIU ट्रस्ट और येमेनी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तीन राज्यों में छापे मारे गए है. इस बीच ED 406 करोड़ विदेशी फंडिंग और फर्जी दस्तावेज़ तैयार करने की जांच कर रही है.

By : सूरज ओझा | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 04 Dec 2025 09:37 AM (IST)
मुंबई जोनल ऑफिस, Directorate of Enforcement (ED) ने 01 दिसंबर 2025 को Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002 के तहत नंदुरबार, मुंबई और बाड़मेर में 12 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया. यह कार्रवाई Jamia Islamia Ishatul Uloom (JIIU) ट्रस्ट, येमेनी नागरिक Al-Khadami Khaled Ibrahim Saleh और अन्य के खिलाफ विदेशी योगदान के दुरुपयोग की जांच के हिस्से के रूप में की गई.

तलाशी के दौरान लगभग 9 लाख रुपये नगद, कई संदिग्ध दस्तावेज़, और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए. ED ने यह जांच FIR No. 0030/2025 और चार्जशीट के आधार पर शुरू की थी. आरोपी सूची में Al-Khadami Khaled Ibrahim Saleh, उनकी पत्नी Khadega Ibrahim Kasim Al-Nasheri, और ट्रस्ट के संस्थापक Ghulam Mohammad Randhera Vastanvi शामिल थे. (Ghulam Mohammad Randhera अब मृत हैं.)

भारत में रहने में मदद दी गई

जांच में सामने आया कि आरोपी येमेनी नागरिकों को भारत में वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी रहने में मदद दी गई और उन्हें फर्जी आधार, पैन, जन्म प्रमाण पत्र और बैंक खाते खोलने में सहायता मिली. JIIU ने Al-Khadami को मदरसा शिक्षक के रूप में नियुक्त कर, विदेशी दाताओं को आकर्षित करने के लिए भ्रामक जानकारी दी. प्रारंभिक जांच के अनुसार, JIIU ने 2014-15 से 2023-24 तक लगभग 406 करोड़ रुपये विदेशी डोनेशन प्राप्त किए, जिनमें से कई राशि नकद में भी खर्च की गई. शुरुआती निष्कर्ष बताते हैं कि फंड का उपयोग अनधिकृत उद्देश्यों में किया गया.

सबूत में गलत इस्तेमाल की बात

जमा किए गए सबूत यह भी दिखाते हैं कि ट्रस्ट ने राष्ट्रीय शोध प्रोत्साहनों का दुरुपयोग कर अपने लिए फंडिंग की. इससे पहले, गृह मंत्रालय ने 15 जुलाई 2024 को JIIU की FCRA पंजीकरण रद्द कर दी थी, क्योंकि ट्रस्ट विदेशी फंड को अन्य गैर-FCRA NGOs को भेज रहा था. ED की जांच अभी जारी है.

Putin India Visit: पुतिन के साथ कौन-कौन आ रहा भारत, रक्षा, व्यापार और ऊर्जा समेत 25 से ज्यादा समझौतों पर लगेगी मुहर

Published at : 04 Dec 2025 09:37 AM (IST)
इंडिया
