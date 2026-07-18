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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाआस्था की आड़ में 42.88 करोड़ की ठगी, 142 बेनामी अकाउंट्स से ब्लैक मनी को किया व्हाइट, अशोक खरात पर ED का शिकंजा

आस्था की आड़ में 42.88 करोड़ की ठगी, 142 बेनामी अकाउंट्स से ब्लैक मनी को किया व्हाइट, अशोक खरात पर ED का शिकंजा

अंधविश्वास की आड़ में करोड़ों रुपये की कथित ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने बड़ा खुलासा किया है. अशोक खरात अवतार पूजा के नाम पर भक्तों से भारी-भरकम रकम और कीमती संपत्तियां हासिल करता था.

Written By : सूरज ओझा |  Edited By: संतोष सिंह |  Updated at : 18 Jul 2026 01:56 PM (IST)
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आस्था और अंधविश्वास की आड़ में करोड़ों रुपये की कथित ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने बड़ा खुलासा किया है. मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत में दाखिल चार्जशीट के मुताबिक स्वघोषित ढोंगी बंधु बाबा उर्फ अशोक कुमार एकनाथ खरात ने अपने परिवार और करीबियों के साथ मिलकर 142 बेनामी बैंक खातों का जाल बिछाकर 42.88 करोड़ रुपये के काले धन को सफेद किया. इस मामले में बंधु बाबा उनकी पत्नी कल्पना खरात समेत 6 लोगों को आरोपी बनाया गया है.

ईडी की जांच में सामने आया है कि अशोक कुमार खरात खुद को भगवान शिव का अवतार बताकर लोगों को गंभीर बीमारियों से मुक्ति, व्यापार में लाभ और पारिवारिक परेशानियां दूर करने का भरोसा दिलाता था. इसके बदले वह ‘अवतार पूजा’ के नाम पर भक्तों से भारी-भरकम रकम और कीमती संपत्तियां हासिल करता था. जांच एजेंसी का आरोप है कि इसी तरह जुटाई गई रकम को बाद में मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए वैध बनाने की कोशिश की गई.

ठगी से जुटाए गए धन को बैंकिंग सिस्टम में खपाने के लिए दो को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटियों का इस्तेमाल किया गया. राहता स्थित एक क्रेडिट सोसायटी में 108 और सिन्नर स्थित दूसरी सोसायटी में 34 बेनामी खाते खोले गए. ईडी के अनुसार, इन खातों को खोलने के दौरान केवाईसी के अनिवार्य नियमों का पालन नहीं किया गया. इन खातों के जरिए करोड़ों रुपये नकद जमा और निकाले गए, ताकि अवैध धन को वैध लेन-देन का स्वरूप दिया जा सके.

ब्याज के साथ निकाली रकम
जांच में सामने आया है कि राहता की क्रेडिट सोसायटी में करीब 21.25 करोड़ रुपये जमा कराए गए और ब्याज सहित 23.87 करोड़ रुपये निकाले गए. वहीं, सिन्नर की सोसायटी में 1.86 करोड़ रुपये नकद जमा कर मैच्योरिटी के नाम पर 3.18 करोड़ रुपये निकाले गए. ईडी का दावा है कि यह पूरा लेन-देन मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश का हिस्सा था.

महाराष्ट्र के कई शहरों में खड़ा किया साम्राज्य
बेनामी खातों से निकाली गई रकम को बाद में महाराष्ट्र के कई शहरों में जमीन और आलीशान मकानों की खरीद में लगाया गया. जांच एजेंसी के मुताबिक नासिक, अहमदनगर, पुणे, सोलापुर और मुंबई में खरीदी गई अधिकांश संपत्तियां खरात के परिवार और उसके करीबियों के नाम पर दर्ज हैं. इस मामले में ईडी ने अब तक 19.20 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है. इसके अलावा अप्रैल और मई में हुई छापेमारी के दौरान 17.70 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्तियां जब्त या फ्रीज की गई थीं. इनमें 13.92 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी, विदेशी मुद्रा, सोने-चांदी के जेवरात और एक लग्जरी मर्सिडीज-बेंज कार शामिल है. इस तरह अब तक कुल 36.90 करोड़ रुपये की संपत्ति ईडी के शिकंजे में आ चुकी है.

तीन प्रमुख आरोपियों की भूमिका
ईडी के मुताबिक, अशोक कुमार खरात उर्फ बंधु बाबा इस पूरे कथित रैकेट का मास्टरमाइंड है. उसका करीबी सहयोगी अरविंद पांडुरंग बवाके सोसायटियों से 18 से 20 करोड़ रुपये नकद निकालकर सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने का काम करता था, जिसके बदले उसे मोटा कमीशन मिलता था. वहीं, क्रेडिट सोसायटी के तत्कालीन चेयरमैन नामकराम यशवंत आवारे पर 34 बेनामी खाते खुलवाने और नकद जमा-निकासी में सहयोग करने का आरोप है. ईडी की चार्जशीट ने आस्था और अंधविश्वास की आड़ में चल रहे कथित करोड़ों रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. मामले की जांच अभी जारी है.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 18 Jul 2026 01:56 PM (IST)
Tags :
Money Laundering ED MUMBAI Ashok Kharat
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