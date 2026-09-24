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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाफर्जी दस्तावेजों से जमीन हड़पने का आरोप, गोवा में ED ने की 4.20 करोड़ की संपत्ति अटैच

फर्जी दस्तावेजों से जमीन हड़पने का आरोप, गोवा में ED ने की 4.20 करोड़ की संपत्ति अटैच

प्रवर्तन निदेशालय (ED) के पणजी जोनल कार्यालय ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत गोवा के बारदेज तालुका स्थित सोरकोरो गांव की 4.20 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की अचल संपत्ति अस्थायी रूप से अटैच की है.

Written By : रवि यादव |  Curated By: धर्मेंद्र बैरागी |  Updated at : 24 Sep 2026 04:43 PM (IST)
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प्रवर्तन निदेशालय (ED) के पणजी जोनल कार्यालय ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत गोवा के बारदेज तालुका स्थित सोरकोरो गांव (वड्डेम वार्ड) की 4.20 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की अचल संपत्ति अस्थायी रूप से अटैच की है. ED ने यह कार्रवाई धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत की. अटैच संपत्ति का मूल्य 4,20,51,486 रुपये है.

फर्जी वारिस बनाकर जमीन नाम कराने का आरोप

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ED की जांच पुर्वोरिम पुलिस थाने में संपत्ति के मालिक के कानूनी वारिस की शिकायत पर दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू हुई. एफआईआर में धोखाधड़ी, प्रतिरूपण कर धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज को असली बताकर इस्तेमाल करने समेत आईपीसी की धाराओं में अपराध दर्ज किया गया था. मामले की जांच गोवा पुलिस की क्राइम ब्रांच की विशेष जांच टीम कर रही है.

जांच में ED के अनुसार, संपत्ति मूल रूप से शिकायतकर्ता के दिवंगत पिता के नाम थी. आरोप है कि सिविल कोर्ट में इन्वेंटरी प्रोसीडिंग शुरू कर यह गलत दावा किया गया कि पुणे में रहने वाली दो बहनों के पिता और संपत्ति के मृत मालिक एक ही व्यक्ति थे. इसी आधार पर प्राप्त आदेश के बाद जमीन के रिकॉर्ड में संपत्ति दोनों बहनों के नाम दर्ज करा दी गई.

टाइटल बनने से पहले ही बिक्री की तैयारी

ED के मुताबिक, संपत्ति के संबंध में 17 फरवरी 2018 को दोनों बहनों और उनके पतियों से पावर ऑफ अटॉर्नी हासिल की गई थी. जांच में यह भी सामने आया कि एक व्यक्ति ने 22 जनवरी 2018 को बैंकिंग चैनल के जरिए एक बहन को 9 लाख रुपये भेजे थे. बाद में इसी व्यक्ति ने संपत्ति के कुछ प्लॉट खरीदे.

ED के अनुसार यह भुगतान पावर ऑफ अटॉर्नी बनने से पहले और उस इन्वेंटरी कार्यवाही से भी करीब एक साल पहले हुआ, जिसके जरिए कथित तौर पर संपत्ति का अधिकार स्थापित किया गया. एजेंसी का दावा है कि इससे जमीन की बिक्री की व्यवस्था पहले ही किए जाने के संकेत मिलते हैं.

बिना अनुमति काटे 11 प्लॉट

जांच में सामने आया कि बाद में 5,000 वर्गमीटर जमीन को कथित तौर पर बिना प्लानिंग अनुमति के 11 प्लॉटों में बांट दिया गया. इन प्लॉटों का कुल क्षेत्रफल 4,086 वर्गमीटर था, जबकि 914 वर्गमीटर साझा क्षेत्र के रूप में रखा गया था. वर्ष 2018 से 2020 के बीच नौ खरीदारों को ये प्लॉट बेचे गए.

इन बिक्री दस्तावेजों पर जॉन पॉल वैलेस ने पावर ऑफ अटॉर्नी धारक के रूप में हस्ताक्षर किए थे. ED के अनुसार 2018 में किए गए पांच बिक्री दस्तावेजों में ऐसी इन्वेंटरी के जरिए विक्रेताओं को अधिकार मिलने का उल्लेख था, जो उस समय तक हुई ही नहीं थी.

कागजों पर 63.65 लाख, भुगतान करीब 1.49 करोड़

ED के मुताबिक बिक्री दस्तावेजों में कुल कीमत 63.65 लाख रुपये दिखाई गई, जबकि वास्तव में करीब 1.49 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया. एजेंसी का कहना है कि बड़ी रकम नकद और ऐसे चेक के माध्यम से दी गई, जिनमें भुगतान पाने वाले का नाम खाली छोड़ा गया था. प्लॉटों का उचित बाजार मूल्य करीब 3.43 करोड़ रुपये आंका गया.

2025 में आठ ठिकानों पर छापे

इस मामले में ED ने इससे पहले 4 जुलाई 2025 को गोवा और पुणे में आठ ठिकानों पर PMLA की धारा 17 के तहत तलाशी ली थी. कार्रवाई के दौरान डिजिटल उपकरण और दस्तावेज जब्त किए गए थे. मामले में आगे की जांच जारी है.

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Published at : 24 Sep 2026 04:43 PM (IST)
Tags :
Enforcement Directorate  GOA
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