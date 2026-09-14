यूएस क्लब में 77 करोड़ की हेराफेरी, ED ने की 13.44 करोड़ की संपत्तियां अटैच

प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मुंबई जोनल कार्यालय ने यूनाइटेड सर्विसेज क्लब (US क्लब) से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई, गोवा और मध्य प्रदेश में स्थित करीब 13.44 करोड़ रुपये मूल्य की 13 चल-अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की हैं. कुर्क की गई संपत्तियों में फ्लैट, जमीन-प्लॉट, फिक्स्ड डिपॉजिट और बैंक खातों में जमा रकम शामिल है. यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत की गई है.

फर्जी विक्रेताओं के नाम पर खुलवाए बैंक खाते

ED के मुताबिक, मुंबई पुलिस की ओर से भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज FIR के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की गई थी. जांच में सामने आया कि यूनाइटेड सर्विसेज क्लब की तत्कालीन डिप्टी सेक्रेटरी (फाइनेंस) बर्नाडेट भारत वर्मा ने अपने पति भरतकुमार शंकरलाल वर्मा के साथ कथित मिलीभगत कर क्लब के नियमित विक्रेताओं के नाम से मिलते-जुलते नामों पर फर्जी अथवा डमी बैंक खाते खुलवाए या खुलवाने में मदद की.

जांच एजेंसी का आरोप है कि इन खातों के जरिए US क्लब की करीब 77 करोड़ रुपये की रकम स्थानांतरित की गई. ED के अनुसार, अपराध से अर्जित आय (Proceeds of Crime) के रूप में चिह्नित इस धनराशि को बाद में बर्नाडेट वर्मा, भारत वर्मा, उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के निजी अथवा संयुक्त बैंक खातों में भेजा गया.

संपत्तियां खरीदने और एफडी में निवेश का आरोप

ED की जांच में यह भी पता चला कि बर्नाडेट वर्मा और भरतकुमार शंकरलाल वर्मा ने कथित तौर पर अपराध से अर्जित रकम का इस्तेमाल कई अचल संपत्तियां खरीदने में किया. इसके अलावा, रकम का एक हिस्सा विभिन्न बैंकों में फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में निवेश किए जाने की बात भी सामने आई है.

ज्योतिर्गमय फाउंडेशन के जरिए 11 करोड़ की रकम का ट्रांसफर

जांच एजेंसी के अनुसार, अपराध से अर्जित करीब 11 करोड़ रुपये की रकम ज्योतिर्गमय फाउंडेशन नामक ट्रस्ट के बैंक खाते में भी स्थानांतरित की गई. ED का आरोप है कि इसके बाद इस रकम को चार्टर्ड अकाउंटेंट चंद्र प्रकाश पांडेय, उनके परिवार के सदस्यों, उनके नियंत्रण वाली फर्मों और संबंधित व्यक्तियों के बैंक खातों में डायवर्ट किया गया. चंद्र प्रकाश पांडेय यूएस क्लब से संबंधित चार्टर्ड अकाउंटेंट थे.

पहले भी 34.51 करोड़ की संपत्तियां कुर्क

ED ने बताया कि इस मामले में इससे पहले 20 मार्च 2026 को 35 संपत्तियां, जिनका कुल मूल्य करीब 34.51 करोड़ रुपये था, अस्थायी रूप से कुर्क की जा चुकी हैं. ताजा कार्रवाई के बाद मामले में अब तक कुर्क की गई संपत्तियों का घोषित कुल मूल्य करीब 47.95 करोड़ रुपये हो गया है. ED की जांच जारी है.