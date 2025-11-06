हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअमेरिका से प्रत्यर्पित हुआ SRS ग्रुप का फरार प्रमोटर प्रवीण कपूर, 2,200 करोड़ की ठगी मामले में ED का बड़ा एक्शन

अमेरिका से प्रत्यर्पित हुआ SRS ग्रुप का फरार प्रमोटर प्रवीण कपूर, 2,200 करोड़ की ठगी मामले में ED का बड़ा एक्शन

SRS Group: SRS ग्रुप के प्रमोटर्स ने लोगों को हाई रिटर्न का लालच देकर उनसे विभिन्न हाउसिंग और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में निवेश करवाया और इन पैसों को सैकड़ों फर्जी कंपनियां बनाकर इधर-उधर कर दिया.

By : मनोज वर्मा | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 06 Nov 2025 09:37 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

2,200 करोड की ठगी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है. रियल एस्टेट कंपनी SRS ग्रुप के फरार को-फाउंडर और प्रमोटर प्रवीण कुमार कपूर को अमेरिका से भारत लाया गया है. ईडी की रिक्वेस्ट पर इंटरपोल ने प्रवीण कपूर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था. जिसके बाद अमेरिकी अधिकारियों ने उसे न्यूयॉर्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट (USA) पर एंट्री देने से मना कर दिया. उसका B1/B2 वीजा रद्द कर दिया गया और उसे 2 नवंबर, 2025 को नई दिल्ली वापस भेज दिया गया. यहां पहुंचते ही उसे ईडी की टीम ने लुकआउट सर्कुलर के आधार पर हिरासत में ले लिया.

ED ने SRS ग्रुप के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कई FIRs के आधार पर शुरू की थी. ये FIRs दिल्ली, फरीदाबाद और CBI में दर्ज थी. जांच में सामने आया कि SRS ग्रुप ने हजारों निवेशकों और बैंकों से करीब 2,200 करोड़ रुपये की ठगी की है.

ईडी ने अब तक 2215.98 करोड़ की जब्त की संपत्ति

कंपनी के प्रमोटर्स ने लोगों को हाई रिटर्न का लालच देकर उनसे विभिन्न हाउसिंग और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में निवेश करवाया. लेकिन इन पैसों को प्रोजेक्ट्स में लगाने के बजाय सैकड़ों फर्जी कंपनियां बनाकर इधर-उधर कर दिया गया. ईडी ने अब तक इस केस में करीब 2215.98 करोड़ की संपत्ति जब्त की है.

ईडी के मुताबिक, प्रवीण कुमार कपूर के साथ-साथ दो और डायरेक्टर जितेंद्र कुमार गर्ग और सुनील जिंदल भी कई सालों से फरार है. तीनों के खिलाफ ईडी की विशेष अदालत, गुरुग्राम में मनी लॉन्ड्रिंग केस चल रहा है. अदालत ने तीनों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया था और बाद में उन्हें घोषित अपराधी घोषित किया गया.

ईडी ने आरोपियों को आर्थिक भगोड़ा घोषित करने की शुरू की कार्रवाई

इसके अलावा, ईडी ने तीनों के खिलाफ फ्यूजिटिव इकॉनमिक ऑफेंडर एक्ट (FEOA) के तहत कार्रवाई शुरू की है ताकि उन्हें आर्थिक भगोड़ा घोषित किया जा सके. ईडी के अधिकारियों के मुताबिक, ये गिरफ्तारी और डिपोर्टेशन एजेंसी की लंबी कोशिशों का नतीजा है. बाकी फरार प्रमोटर्स की वापसी और गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास जारी है.

2018 से SRS ग्रुप के निवेशकों के डूबने लगे थे पैसे

SRS ग्रुप हरियाणा के फरीदाबाद की एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी रही है. कंपनी ने मॉल, हाउसिंग सोसाइटी, मूवी थिएटर और फाइनेंस सर्विसेज जैसे कई क्षेत्रों में काम किया. लेकिन 2018 के बाद से निवेशकों के पैसे डूबने लगे और कंपनी पर धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगने लगे. अब तक सैकड़ों निवेशक पुलिस और अदालतों में शिकायतें दर्ज करा चुके हैं. फिलहाल इस मामले में ईडी की जांच जारी है और एजेंसी का कहना है कि SRS ग्रुप से जुड़ी बाकी कंपनियों और संपत्तियों की भी जांच की जा रही है, ताकि ठगे गए पैसों को वापस लाया जा सके.

Published at : 06 Nov 2025 09:37 PM (IST)
America ED Faridabad Enforcement Directorate  SRS Group DELHI
Embed widget