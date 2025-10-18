हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापाकिस्तानी नागरिक के साथ मिलकर फर्जी पासपोर्ट बनवाने वाला गिरोह एक और सदस्य बेनकाब, ED ने आरोपी को दबोचा

पाकिस्तानी नागरिक के साथ मिलकर फर्जी पासपोर्ट बनवाने वाला गिरोह एक और सदस्य बेनकाब, ED ने आरोपी को दबोचा

Enforcement Directorate: ED की जांच में पता चला कि आजाद हुसैन ने कई बांग्लादेशियों को इंदुभूषण हलदर उर्फ दुलाल से मिलवाया था. जो बांग्लादेशियों के फर्जी दस्तावेज तैयार करा भारतीय पासपोर्ट दिलवाता था.

By : मनोज वर्मा | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 18 Oct 2025 06:46 PM (IST)
Preferred Sources

प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कोलकाता जोनल ऑफिस की टीम ने सोमवार (13 अक्टूबर, 2025) को इंदुभूषण हलदर उर्फ दुलाल को गिरफ्तार किया है. ये कार्रवाई उस केस से जुड़ी है, जिसमें एक पाकिस्तानी नागरिक आजद हुसैन उर्फ अजाद मलिक उर्फ अहमद हुसैन आजाद भारत में फर्जी पहचान के साथ रह रहा था. गिरफ्तार आरोपी को कोलकाता की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 5 दिन की ईडी कस्टडी में भेज दिया गया है.

बांग्लादेश के अवैध प्रवासियों के लिए तैयार करता था फर्जी दस्तावेज

ईडी की जांच के मुताबिक, आजाद हुसैन असल में पाकिस्तान का नागरिक है, लेकिन वो भारत में अजाद मलिक नाम से रह रहा था. उसने भारत में रहते हुए फर्जी भारतीय पहचान पत्र बनवाए और बांग्लादेश के अवैध प्रवासियों के लिए भी फर्जी पहचान दस्तावेज और पासपोर्ट बनवाने का रैकेट चला रखा था. इसके बदले में वह उनसे मोटी रकम वसूलता था. पहले पश्चिम बंगाल पुलिस ने ये मामला दर्ज किया था. जिसके आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की.

ईडी की जांच में क्या हुआ खुलासा?

ED की जांच में खुलासा हुआ कि आजाद हुसैन ने कई बांग्लादेशी नागरिकों को इंदुभूषण हलदर उर्फ दुलाल से मिलवाया था. दुलाल पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के चकदह का रहने वाला है और पासपोर्ट बनवाने की पूरी प्रक्रिया सेट कर रखी थी. वो इन बांग्लादेशी नागरिकों के फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर भारतीय पासपोर्ट दिलवाता था. अब तक की जांच में सामने आया है कि करीब 250 मामलों में दुलाल की भूमिका सामने आई है.

दुलाल की पहले एंटीसिपेटरी बेल लोकल कोर्ट में और बाद में कलकत्ता हाई कोर्ट में भी खारिज हो चुकी है. इस केस का मुख्य आरोपी आजाद हुसैन उर्फ अजाद मलिक को पहले ही 15 अप्रैल, 2025 को गिरफ्तार किया जा चुका है और वो इस वक्त न्यायिक हिरासत में है.

मामले में एजेंसी को सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत का शक

ईडी ने उसके खिलाफ 13 जून, 2025 को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत चार्जशीट दायर की थी. जिस पर 19 जून, 2025 को अदालत ने संज्ञान लिया था. ईडी की टीम अब इस रैकेट से जुड़े दूसरे लोगों की भी जांच कर रही है. एजेंसी को शक है कि ये नेटवर्क सीमावर्ती इलाकों में फैला हुआ है और कई सरकारी कर्मचारियों की भी इसमें मिलीभगत हो सकती है.

यह भी पढे़ंः ट्रंप के टैरिफ पर भारत के लिए कब आएगी गुड न्यूज? पीयूष गोयल ने दिया जवाब, बोले- 'बातचीत...'

Published at : 18 Oct 2025 06:46 PM (IST)
Tags :
ED Enforcement Directorate  WEST BENGAL BANGLADESH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगी भीषण आग, धूं-धूं कर जला कार्गो टर्मिनल, जान बचाकर भागने लगे लोग
ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगी भीषण आग, धूं-धूं कर जला कार्गो टर्मिनल, जान बचाकर भागने लगे लोग
बिहार
बिहार चुनाव में RJD '1-0 से आगे' इस सीट पर चिराग पासवान की पार्टी की प्रत्याशी का नामांकन रद्द
बिहार चुनाव में RJD '1-0 से आगे' इस सीट पर चिराग पासवान की पार्टी की प्रत्याशी का नामांकन रद्द
क्रिकेट
IND vs AUS 1st ODI Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत-ऑस्ट्रेलिया का पहला वनडे? मैच टाइमिंग समेत जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
कब, कहां और कैसे देखें भारत-ऑस्ट्रेलिया का पहला वनडे? मैच टाइमिंग समेत जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
इंडिया
अमित शाह का बिहार की चुनावी जमीन से बंगाल पर सियासी निशाना, बोले- SIR से दर्द घुसपैठियों को पाल-पोसकर...
अमित शाह का बिहार की चुनावी जमीन से बंगाल पर सियासी निशाना, बोले- SIR से दर्द घुसपैठियों को पाल-पोसकर...
Advertisement

वीडियोज

Dhanteras Special: धनतेरस के दिन रंगारंग हुआ बॉलीवुड | KFH
Dipankar Bhattacharya Exclusive: दीपांकर ने बताया अब की बार बिहार में किसकी सरकार
बिहार में 'चिराग' कितना रोशन करेगा NDA?
परितोष त्रिपाठी का इंटरव्यू | स्टारडम तक का संघर्ष | हँसी | सपने और भी बहुत कुछ
पवन सिंह विवाद, खेसरी लाल यादव, बिहार चुनाव, भोजपुरी से बॉलीवुड तक | आम्रपाली दुबे
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगी भीषण आग, धूं-धूं कर जला कार्गो टर्मिनल, जान बचाकर भागने लगे लोग
ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगी भीषण आग, धूं-धूं कर जला कार्गो टर्मिनल, जान बचाकर भागने लगे लोग
बिहार
बिहार चुनाव में RJD '1-0 से आगे' इस सीट पर चिराग पासवान की पार्टी की प्रत्याशी का नामांकन रद्द
बिहार चुनाव में RJD '1-0 से आगे' इस सीट पर चिराग पासवान की पार्टी की प्रत्याशी का नामांकन रद्द
क्रिकेट
IND vs AUS 1st ODI Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत-ऑस्ट्रेलिया का पहला वनडे? मैच टाइमिंग समेत जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
कब, कहां और कैसे देखें भारत-ऑस्ट्रेलिया का पहला वनडे? मैच टाइमिंग समेत जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
इंडिया
अमित शाह का बिहार की चुनावी जमीन से बंगाल पर सियासी निशाना, बोले- SIR से दर्द घुसपैठियों को पाल-पोसकर...
अमित शाह का बिहार की चुनावी जमीन से बंगाल पर सियासी निशाना, बोले- SIR से दर्द घुसपैठियों को पाल-पोसकर...
ओटीटी
'कांतारा चैप्टर 1' जैसी धांसू लोककथाएं पसंद हैं तो ये 3 फिल्में ओटीटी पर देख लीजिए
'कांतारा चैप्टर 1' जैसी धांसू लोककथाएं पसंद हैं तो ये 3 फिल्में ओटीटी पर देख लीजिए
दिल्ली NCR
दिल्ली: कर्तव्य पथ पर दिखेगी 1 लाख 51 हजार दीपों की जगमगाहट, भव्य ड्रोन शो से यादगार बनेगा पल
दिल्ली: कर्तव्य पथ पर दिखेगी 1 लाख 51 हजार दीपों की जगमगाहट, भव्य ड्रोन शो से यादगार बनेगा पल
ट्रेंडिंग
सर गरीबी भी तो देख लो... सामान रखने वाली बस की डिग्गी में मिली सवारी तो दो फाड़ हुए यूजर्स, देखें वीडियो
सर गरीबी भी तो देख लो... सामान रखने वाली बस की डिग्गी में मिली सवारी तो दो फाड़ हुए यूजर्स, देखें वीडियो
हेल्थ
Diwali 2025: पूरी तरह से पॉल्यूशन फ्री नहीं होते ग्रीन पटाखे, आतिशबाजी से पहले ऐसे रखें खुद का ध्यान
पूरी तरह से पॉल्यूशन फ्री नहीं होते ग्रीन पटाखे, आतिशबाजी से पहले ऐसे रखें खुद का ध्यान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget