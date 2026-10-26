भागने की कोशिश कर रहा था साइबर ठगी नेटवर्क का ‘लियन-फिक्सर’, ED ने किया गिरफ्तार

देशभर में साइबर ठगी से हासिल रकम की मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले नेटवर्क के लिए कथित तौर पर बैंक खातों को अनफ्रीज कराने का काम करने वाले मुंबई के एक वकील को ED ने गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान रशेष भरतकुमार उपाध्याय उर्फ रशेष शाह के रूप में हुई है. ED के मुताबिक, आरोपी कथित तौर पर जांच एजेंसियों की ओर से फ्रीज किए गए बैंक खातों को रिश्वत देकर दोबारा चालू करवाने में मदद करता था.

ED के पणजी जोनल ऑफिस ने 24 अक्टूबर 2026 को Prevention of Money Laundering Act (PMLA) के तहत आरोपी को गिरफ्तार किया. वह मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दिल्ली जाने वाली कनेक्टिंग फ्लाइट में सवार होने की कोशिश कर रहा था. उसके पास वापसी की टिकट नहीं थी. मुंबई कस्टम्स और CISF की समय पर मिली मदद से उसे बोर्डिंग गेट पर रोक लिया गया. इसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। गोवा के नॉर्थ गोवा स्थित स्पेशल Court (PMLA) ने आरोपी को 29 अक्टूबर तक ED की कस्टडी में भेज दिया है.

डिजिटल अरेस्ट के जरिए 2.6 करोड़ रुपये की ठगी

ED की जांच गोवा पुलिस की ओर से दर्ज एक FIR के आधार पर शुरू हुई थी. इस मामले में साइबर ठगों ने खुद को Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) और Central Bureau of Investigation (CBI) का अधिकारी बताकर गोवा की एक महिला और उसके पति को निशाना बनाया था.

आरोपियों ने महिला को लगातार वीडियो निगरानी में रखा और सुप्रीम Court का फर्जी आदेश दिखाया. इसके बाद उसे डराकर करीब 2.6 करोड़ रुपये ऐसे बैंक खातों में ट्रांसफर कराए गए, जिन्हें कथित तौर पर ‘सीक्रेट सुपरविजन अकाउंट’ बताया गया था.

400 से ज्यादा म्यूल अकाउंट के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग

ED की जांच में सामने आया कि ठगी की रकम को 400 से ज्यादा म्यूल अकाउंट के जरिए अलग-अलग कंपनियों तक पहुंचाया गया। इन कंपनियों का संबंध फहीम मोइन हुसैन सैयद और नईम मुईन सय्यद से बताया गया है. ED के मुताबिक, ये दोनों कथित तौर पर डमी डायरेक्टरों के जरिए कमोडिटी, ट्रैवल और विदेशी मुद्रा से जुड़ी कंपनियों का नेटवर्क चला रहे थे.

जांच एजेंसी के अनुसार, इस नेटवर्क के जरिए करीब 28,000 करोड़ रुपये के बैंकिंग ट्रांजैक्शन किए गए और लगभग 2,900 करोड़ रुपये नकद जमा किए गए. नेटवर्क से जुड़े बैंक अकाउंट के नाम 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 300 से ज्यादा पीड़ितों की शिकायतों और 160 से ज्यादा FIR में सामने आए हैं. इन मामलों में 400 करोड़ रुपये से अधिक के नुकसान की जानकारी मिली है.

रिश्वत देकर करीब 100 बैंक अकाउंट अनफ्रीज करवाए

ED के मुताबिक, रशेष उपाध्याय इस नेटवर्क की अहम कड़ी था. जब साइबर ठगी की शिकायतों के बाद जांच एजेंसियां नेटवर्क से जुड़े बैंक अकाउंट फ्रीज करती थीं, तब आरोपी कथित तौर पर कुछ संदिग्ध अधिकारियों को रिश्वत देकर उन खातों को अनफ्रीज करवाने की व्यवस्था करता था. रिश्वत की रकम हवाला जैसे अनौपचारिक माध्यम से काम करने वाले अंगड़ियों के जरिए पहुंचाई जाती थी.

जांच में सामने आया कि आरोपी रिश्वत की रकम तय करने, पैसे इकट्ठा करने की जगह निर्धारित करने और आगे भुगतान करवाने में भूमिका निभाता था. ED के अनुसार, आरोपी ने अपने बयान में अलग-अलग एजेंटों के लिए करीब 100 बैंक अकाउंट अनफ्रीज करवाने की व्यवस्था करने की बात स्वीकार की. इनमें एक मामले में 60 लाख रुपये से ज्यादा के भुगतान की बात भी सामने आई है.

ED का आरोप है कि इस तरह फ्रीज किए गए खातों को दोबारा चालू करवाकर आरोपी साइबर ठगी से हासिल रकम के लेन-देन और मनी लॉन्ड्रिंग के नेटवर्क को जारी रखने में मदद करता था.

ED की कार्रवाई के बाद भी जारी रखी गतिविधियां

जांच एजेंसी के मुताबिक, ED की तलाशी के बाद भी आरोपी ने कथित तौर पर अपनी गतिविधियां जारी रखीं. इसमें ED की ओर से फ्रीज किए गए खातों को अनफ्रीज करवाने से जुड़े मामले भी शामिल थे. आरोपी ने सह-आरोपियों के साथ हुई चैट डिलीट कर दी और गिरफ्तारी से पहले अपने सभी ज्ञात मोबाइल नंबर बंद कर दिए थे. इसके बाद वह मुंबई से निकलने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे एयरपोर्ट पर रोक लिया गया.

वकील होने की आड़ में रिश्वतखोरी का आरोप

ED के मुताबिक, आरोपी ने वकील के तौर पर एनरोलमेंट कराया था, लेकिन उसने सह-आरोपियों या उनकी कंपनियों की ओर से Court में पेशी नहीं की थी और न ही उनके लिए कोई वकालतनामा दाखिल किया था. जांच एजेंसी का आरोप है कि उसने अपने पेशे की पहचान का इस्तेमाल रिश्वत की व्यवस्था करने और ठगी की रकम तक पहुंच बहाल कराने के लिए किया.

ED ने यह भी स्पष्ट किया कि वकील और मुवक्किल के बीच बातचीत को मिलने वाला कानूनी संरक्षण किसी अवैध उद्देश्य को आगे बढ़ाने या अपराध और धोखाधड़ी से जुड़ी बातचीत पर लागू नहीं होता.

मामले में अब तक सात गिरफ्तारियां

यह इस मामले में ED की सातवीं गिरफ्तारी है. इससे पहले जांच एजेंसी नेटवर्क के कथित संचालकों फहीम मोइन हुसैन सैयद और नईम मुईन सय्यद समेत छह लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है. इनमें ऐसे एजेंट भी शामिल हैं, जो नेटवर्क को बैंकिंग लेन-देन की सुविधा उपलब्ध कराने और फ्रीज किए गए खातों को दोबारा चालू करवाने में मदद करते थे.

ED अब उन अधिकारियों की पहचान करने में जुटी है, जिन्होंने कथित तौर पर रिश्वत ली. इसके अलावा अंगड़ियों, अन्य बिचौलियों और अपराध से हासिल पूरी रकम का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है.