ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाड्रग्स सिंडिकेट पर ED का एक्शन, सलीम डोला के नेटवर्क से जुड़े दो आरोपी गिरफ्तार

ड्रग्स सिंडिकेट पर ED का एक्शन, सलीम डोला के नेटवर्क से जुड़े दो आरोपी गिरफ्तार

जांच में पता चला कि सिंडिकेट ड्रग्स बनाने के लिए उपयोग होने वाले केमिकल की खरीद, गुप्त ठिकानों पर MD ड्रग्स बनाने, अलग-अलग राज्यों में इसकी सप्लाई और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तस्करी में शामिल था.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 09 Oct 2026 09:58 PM (IST)
Preferred Sources

प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मुंबई जोनल ऑफिस ने अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी सिंडिकेट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान प्रवीण उर्फ नागेश रामचंद्र शिंदे और बृजेश कांजीभाई मोराडिया के रूप में हुई है. दोनों की गिरफ्तारी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 की धारा 19 के तहत की गई है.

यह जांच सलीम इस्माइल डोला और उसके सहयोगियों की तरफ से संचालित अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी नेटवर्क से जुड़ी है. ईडी ने मुंबई में विभिन्न जांच एजेंसियों की तरफ से सलीम डोला और अन्य आरोपियों के खिलाफ दर्ज कई FIR के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी.

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
'राष्ट्रपति के रुख से आश्चर्यचकित हूं', ज्ञापन सौंपने के बाद राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया
'राष्ट्रपति के रुख से आश्चर्यचकित हूं', ज्ञापन सौंपने के बाद राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया
इंडिया
CJP Protest LIVE: राष्ट्रपति से मिला विपक्ष, राहुल गांधी बोले- अब सोमवार को CJI को देंगे ज्ञापन
Live: राष्ट्रपति से मिला विपक्ष, राहुल गांधी बोले- अब सोमवार को CJI को देंगे ज्ञापन
इंडिया
CJP प्रोटेस्ट से पहले एक्शन में गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के 4 KM दायरे में इंटरनेट सस्पेंड
CJP प्रोटेस्ट से पहले एक्शन में गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के 4 KM दायरे में इंटरनेट सस्पेंड
इंडिया
उपचुनाव रिजल्ट: अमित शाह बोले, 'राहुल गांधी के दुष्प्रचार के बावजूद जीत रही BJP'
उपचुनाव रिजल्ट: अमित शाह बोले, 'राहुल गांधी के दुष्प्रचार के बावजूद जीत रही BJP'

ईडी की जांच में क्या हुआ खुलासा?

जांच में खुलासा हुआ कि यह सिंडिकेट ड्रग्स बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले केमिकल की खरीद, गुप्त ठिकानों पर मेफेड्रोन (MD) ड्रग्स का निर्माण, अलग-अलग राज्यों में इसकी सप्लाई और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तस्करी में शामिल था. इसके अलावा, ड्रग्स की अवैध बिक्री से मिलने वाले पैसों को हवाला के जरिए इधर-उधर करने और उनसे चल-अचल संपत्तियां खरीदने का भी आरोप है. 

MD ड्रग्स बनाने और उससे मिले पैसों से संपत्ति खरीदने का आरोप

ईडी की जांच के मुताबिक, प्रवीण उर्फ नागेश रामचंद्र शिंदे कथित तौर पर अवैध रूप से MD ड्रग्स बनाने में शामिल था. उस पर ड्रग्स की बिक्री से मिलने वाले पैसों को इकट्ठा करने, रखने, इस्तेमाल करने और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में भूमिका निभाने का आरोप है. जांच में यह भी सामने आया है कि अवैध कमाई से अचल संपत्तियां और दूसरी संपत्तियां खरीदी गईं, जिन्हें उसके करीबी लोगों के नाम पर रखा गया था.

केमिकल की खरीद के लिए पैसों की लेयरिंग का आरोप

दूसरे आरोपी बृजेश मोराडिया पर MD ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होने वाले प्रीकर्सर केमिकल की खरीद और सप्लाई का इंतजाम करने का आरोप है. ED के मुताबिक, सलीम डोला से अंगड़िया चैनल के जरिए मिलने वाली नकदी को कई तीसरे पक्षों, परिवार के सदस्यों के बैंक खातों और संबंधित कंपनियों के जरिए जमा कराया गया. इसके बाद रकम बैंकिंग चैनल के माध्यम से विभिन्न केमिकल कंपनियों और संस्थाओं तक पहुंचाई गई, ताकि ड्रग्स बनाने के लिए जरूरी केमिकल खरीदा जा सके.

जांच एजेंसी के अनुसार, इन लेन-देन से जुड़ी रकम बृजेश मोराडिया और उससे जुड़े परिवार के खातों में केमिकल की बिक्री पर मिलने वाले कमीशन के रूप में भी पहुंची. इसके बाद इस रकम को अलग-अलग खातों के जरिए ट्रांसफर कर इस्तेमाल किया गया.

पहले 21 ठिकानों पर हुई थी छापेमारी

ED ने इस मामले में 2 और 3 जून, 2026 को मुंबई, सूरत, अंकलेश्वर और राजकोट में कुल 21 ठिकानों पर छापेमारी की थी. इस कार्रवाई में ड्रग्स बनाने के लिए केमिकल सप्लाई करने वालों, केमिकल कारोबारियों, MD ड्रग्स के निर्माताओं और वितरकों, हवाला ऑपरेटरों और कथित बेनामी संपत्तियों से जुड़े लोगों को निशाना बनाया गया था.

छापेमारी के दौरान करीब 1.33 करोड़ रुपये की नकदी, विदेशी मुद्रा, सोने की छड़ें और बैंक खातों में मौजूद रकम जब्त या फ्रीज की गई थी. इसके अलावा, 2200 अमेरिकी डॉलर भी जब्त किए गए थे. जांच के दौरान भारत और दुबई में स्थित करोड़ों रुपये की अचल संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज भी बरामद हुए थे.

ED के मुताबिक, ये दस्तावेज ड्रग्स तस्करी से हुई कथित अवैध कमाई को संपत्तियों में निवेश किए जाने की ओर इशारा करते हैं. ईडी अब इस पूरे नेटवर्क में ड्रग्स से होने वाली कमाई, हवाला के जरिए पैसों की आवाजाही और कथित बेनामी संपत्तियों से जुड़े वित्तीय लेन-देन की जांच कर रही है.

यह भी पढ़ेंः सीजेपी प्रोटेस्ट: दिल्ली में मेट्रो-ट्रेन की पाबंदी पर सरकार से बोले CJI- 'दोबारा करें विचार'

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
Read More
Published at : 09 Oct 2026 09:58 PM (IST)
Tags :
ED MUMBAI CRIME
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'राष्ट्रपति के रुख से आश्चर्यचकित हूं', ज्ञापन सौंपने के बाद राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया
'राष्ट्रपति के रुख से आश्चर्यचकित हूं', ज्ञापन सौंपने के बाद राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया
इंडिया
CJP Protest LIVE: राष्ट्रपति से मिला विपक्ष, राहुल गांधी बोले- अब सोमवार को CJI को देंगे ज्ञापन
Live: राष्ट्रपति से मिला विपक्ष, राहुल गांधी बोले- अब सोमवार को CJI को देंगे ज्ञापन
इंडिया
CJP प्रोटेस्ट से पहले एक्शन में गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के 4 KM दायरे में इंटरनेट सस्पेंड
CJP प्रोटेस्ट से पहले एक्शन में गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के 4 KM दायरे में इंटरनेट सस्पेंड
इंडिया
उपचुनाव रिजल्ट: अमित शाह बोले, 'राहुल गांधी के दुष्प्रचार के बावजूद जीत रही BJP'
उपचुनाव रिजल्ट: अमित शाह बोले, 'राहुल गांधी के दुष्प्रचार के बावजूद जीत रही BJP'
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: नाना पाटेकर के निधन की खबर से भावुक हुए सितारे, सोशल मीडिया पर दी आखिरी विदाई (09.10.26)
YRKKH: Krish का काला सच आया सामने, Armaan ने खोया आपा, Poddar House में हुआ महासंग्राम!
नाना पाटेकर की अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू, गांव में पसरा सन्नाटा
एक शिष्य के सुसाइड पर सवाल !
मायानगरी के नाना...ऐसे तो नहीं जाना था
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
उपचुनाव रिजल्ट: अमित शाह बोले, 'राहुल गांधी के दुष्प्रचार के बावजूद जीत रही BJP'
उपचुनाव रिजल्ट: अमित शाह बोले, 'राहुल गांधी के दुष्प्रचार के बावजूद जीत रही BJP'
मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश HC ने रद्द किया 27% OBC आरक्षण, कोटा फिर 14 फीसदी हुआ
मध्य प्रदेश HC ने रद्द किया 27% OBC आरक्षण, कोटा फिर 14 फीसदी हुआ
इंडिया
'वो जंग भाजपा के खिलाफ नहीं', उप चुनाव में जीत के बाद राहुल पर भड़कीं ईरानी
'वो जंग भाजपा के खिलाफ नहीं', उप चुनाव में जीत के बाद राहुल पर भड़कीं ईरानी
क्रिकेट
11 छक्के 6 चौके, एबी डिविलियर्स ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 277 के स्ट्राइक रेट से ठोका शतक
11 छक्के 6 चौके, एबी डिविलियर्स ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 277 के स्ट्राइक रेट से ठोका शतक
बॉलीवुड
'आप उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं?' तनुश्री दत्ता के सपोर्ट में आईं सोना मोहपात्रा
'आप उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं?' तनुश्री दत्ता के सपोर्ट में आईं सोना मोहपात्रा
विश्व
'...तो शायद मैं ये पुरस्कार शेयर कर लूं', नोबेल शांति पुरस्कार विजेता ने लिए ट्रंप के मजे
'...तो शायद मैं ये पुरस्कार शेयर कर लूं', नोबेल शांति पुरस्कार विजेता ने लिए ट्रंप के मजे
इंडिया
नंदीग्राम जीत के बाद BJP ने 75816 वोट मार्जिन से फतह किया रेजीनगर उप-चुनाव
नंदीग्राम जीत के बाद BJP ने 75816 वोट मार्जिन से फतह किया रेजीनगर उप-चुनाव
इंडिया
तमिलनाडु उपचुनाव में TVK की जीत से भड़के स्टालिन, CM विजय पर निकाली भड़ास
तमिलनाडु उपचुनाव में TVK की जीत से भड़के स्टालिन, CM विजय पर निकाली भड़ास
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget