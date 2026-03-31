फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट घोटाले में ED का बड़ा एक्शन, 14.85 करोड़ की संपत्ति की अटैच

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प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) से जुड़े घोटाले में सोमवार (30 मार्च, 2026) को बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. ईडी ने मामले में कड़ा एक्शन लेते हुए करीब 14.85 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की है. ये कार्रवाई 30 मार्च, 2026 को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई है. इस मामले में ED ने 15 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दी है.

ED के मुताबिक, जिन संपत्तियों को अटैच किया गया है, उनमें शेयर होल्डिंग और कई अचल संपत्तियां शामिल हैं. ये संपत्तियां पश्चिम बंगाल के हावड़ा और हुगली जिलों के अलावा गुवाहाटी में स्थित है. जांच में सामने आया कि M/s Ganesh International के पार्टनर की शेयर होल्डिंग की कीमत करीब 11.88 करोड़ रुपये है, जिसे भी जब्त किया गया है.

मामले में कई राज्यों में हुई छापेमारी

ED की जांच की शुरुआत एक FIR के आधार पर हुई थी, जिसमें IPC की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज था. इसके बाद 20 जनवरी, 2026 को अरुणाचल प्रदेश, कोलकाता, झारखंड और मणिपुर में कुल 10 ठिकानों पर छापेमारी की गई, जहां से कई अहम सबूत मिले.

ईडी की जांच में क्या हुआ खुलासा?

जांच में खुलासा हुआ कि M/s Siddhi Vinayak Trade Merchant नाम की कंपनी असल में एक फर्जी कंपनी थी. इस कंपनी ने बिना किसी असली सामान की खरीद-बिक्री के करीब 99.31 करोड़ रुपये का फर्जी ITC बनाया. इसके लिए नकली बिल और ई-वे बिल का इस्तेमाल किया गया.

ईडी को पता चला कि इस घोटाले में कई फर्जी कंपनियों का नेटवर्क बनाया गया था, जिनमें M/s AC Enterprise, M/s Riya Rishita Enterprise, M/s Prince Enterprise, M/s P Enterprise और M/s Rangoli Enterprise जैसी कंपनियां शामिल हैं. ये कंपनियां कागजों पर तो मौजूद थी, लेकिन असल में इनके ऑफिस या बिजनेस का कोई अस्तित्व नहीं मिला.

इन कंपनियों के जरिए फर्जी ITC को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया गया, ताकि असली स्रोत छिपाया जा सके. कई मामलों में तो कंपनियों ने खुद स्वीकार किया कि उन्होंने कोई असली लेन-देन नहीं किया था.

जांच में यह भी सामने आया कि कुछ कंपनियों ने इस फर्जी ITC का फायदा उठाया. इनमें प्रमुख रूप से Ganesh Infraworld Limited (पहले Ganesh International), Phoenix Hydraulics, Fama Marketing और Anjani Impex शामिल हैं. इन कंपनियों ने करीब 14.85 करोड़ रुपये का फर्जी ITC इस्तेमाल कर अपने GST की देनदारी चुकाई.

फर्जी बिलों से काले पैसों को किया सफेद

ED के मुताबिक, ये पूरा मामला पैसों की हेराफेरी मनी लांड्रिंग का है, जिसमें फर्जी बिल और कागजी कंपनियों के जरिए काले पैसे को सफेद किया गया. कंपनियों ने बिना असली कारोबार के ही भारी टर्नओवर दिखाया और टैक्स में फायदा उठाया. फिलहाल ईडी इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है.

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