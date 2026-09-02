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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCGPSC पेपर लीक मामले में ED का बड़ा एक्शन, छत्तीसगढ़ में पांच ठिकानों पर छापे

CGPSC पेपर लीक मामले में ED का बड़ा एक्शन, छत्तीसगढ़ में पांच ठिकानों पर छापे

CGPSC के तत्कालीन अध्यक्ष तमन सिंह सोनवानी समेत अन्य लोगों के खिलाफ वर्ष 2020 और 2021 की राज्य सेवा परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर कथित अनियमितता, हेरफेर और भ्रष्टाचार के आरोप हैं.

Written By : रवि यादव |  Updated at : 02 Sep 2026 06:33 PM (IST)
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छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) की राज्य सेवा परीक्षा में कथित पेपर लीक, भर्ती में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है. ED के रायपुर जोनल कार्यालय ने एक सितंबर को छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, धमतरी और जशपुर जिलों में पांच ठिकानों पर PMLA के तहत तलाशी अभियान चलाया. कार्रवाई के दौरान जांच से जुड़े अहम दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस, वित्तीय रिकॉर्ड, संपत्ति से संबंधित कागजात और अन्य साक्ष्य जब्त किए गए.

CGPSC भर्ती घोटाले में ED ने आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW)-ACB, रायपुर और CBI-ACB, रायपुर में दर्ज दो FIR के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी. इन मामलों में CGPSC के तत्कालीन अध्यक्ष तमन सिंह सोनवानी समेत अन्य लोगों के खिलाफ वर्ष 2020 और 2021 की राज्य सेवा परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर कथित अनियमितता, हेरफेर और भ्रष्टाचार के आरोप हैं.

रिश्तेदारों और चुनिंदा अभ्यर्थियों तक पहुंचाए गए पेपर

ED की जांच के मुताबिक, CGPSC परीक्षा के प्रश्नपत्र कथित तौर पर आरोपियों के रिश्तेदारों और चुनिंदा अभ्यर्थियों तक पहुंचाए गए. इसके लिए निजी बिचौलियों के माध्यम से लेनदेन किए जाने की बात सामने आई है. एजेंसी का दावा है कि इस कथित पेपर लीक के जरिए डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी एसपी जैसे वरिष्ठ सरकारी पदों पर फर्जी तरीके से चयन सुनिश्चित कराया गया.

नौकरी दिलाने के नाम पर वसूले तीन करोड़ से ज्यादा

जांच में ED को पता चला कि उत्कर्ष चंद्राकर और डॉ. विकास चंद्राकर ने CGPSC-2021 का लीक प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने का भरोसा देकर नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थियों से नकद रकम जुटाई. ED के अनुसार इस तरह तीन करोड़ रुपये से अधिक की अपराध की कमाई (Proceeds of Crime) अर्जित की गई. इसमें से करीब 2.80 करोड़ रुपये अनिल चंद्राकर को सौंपे जाने का आरोप है.

पूर्व CM के PA और OSD के नाम का इस्तेमाल

ED के अनुसार, उत्कर्ष चंद्राकर ने अभ्यर्थियों को प्रभावित करने और उनसे रकम वसूलने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री के निजी सहायक और अपने मामा केके चंद्रवंशी के नाम, पद और प्रभाव का इस्तेमाल किया. इसके साथ ही तत्कालीन मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात एक OSD के नाम और प्रभाव का भी कथित तौर पर इस्तेमाल किया गया.

मोबाइल और बैंक खातों से मिले अहम सुराग

ED ने इस मामले में इससे पहले तीन जून 2026 को भी तलाशी अभियान चलाया था. एजेंसी के मुताबिक, धारा 50 PMLA के तहत दर्ज बयानों, उत्कर्ष चंद्राकर के मोबाइल फोन से मिले डिजिटल साक्ष्यों और बैंक खातों के विश्लेषण से अपराध की कमाई से जुड़े लेनदेन और गतिविधियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई.

एक सितंबर को उत्कर्ष चंद्राकर गिरफ्तार

ED के मुताबिक, जांच में यह स्थापित हुआ कि उत्कर्ष चंद्राकर कथित अपराध की कमाई को पैदा करने, हासिल करने, अपने कब्जे में रखने, छिपाने, परतों में घुमाने, स्थानांतरित करने, इस्तेमाल करने और उसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करने से जुड़ी गतिविधियों में जानबूझकर शामिल था. इसके आधार पर ED ने उसे एक सितंबर 2026 को PMLA की धारा 19 के तहत गिरफ्तार कर लिया.

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संपत्ति और वित्तीय दस्तावेज भी खंगाले

ताजा तलाशी में ED ने डिजिटल उपकरणों और दस्तावेजों के साथ वित्तीय रिकॉर्ड तथा संपत्तियों से जुड़े कागजात भी जब्त किए हैं. एजेंसी इन दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के जरिए कथित पेपर लीक से हुई कमाई, उसके लेनदेन और उससे जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है. ED ने कहा है कि मामले में आगे की जांच जारी है.

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Published at : 02 Sep 2026 06:33 PM (IST)
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