ED ने मंगलवार (26 मई) को तमिलनाडु के चेन्नई और मदुरै में ड्रग्स तस्करी से जुड़े सिंडिकेट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया. जांच एजेंसी के मुताबिक ये गिरोह समुद्री रास्ते से भारी मात्रा में ड्रग्स श्रीलंका भेजने के धंधे में शामिल था.

ED की जांच के मुताबिक तस्करी किए जा रहे ड्रग्स में 99 किलो हशीश और 37.5 किलो मेथामफेटामाइन (ICE ड्रग्स) शामिल है. इनकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 258 करोड़ रुपये बताई जा रही है. इसमें हशीश की कीमत लगभग 108 करोड़ रुपये और ICE ड्रग्स की कीमत करीब 150 करोड़ रुपये आंकी गई है.

ED ने ये मनी लॉन्ड्रिंग जांच DRI (डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस) की ओर से जॉन ब्रिट्टो और अन्य आरोपियों के खिलाफ दर्ज दो आपराधिक मामलों के आधार पर शुरू की है. ये मामले NDPS एक्ट और कस्टम्स एक्ट के तहत दर्ज किए गए थे.

ED के मुताबिक पहला मामला 5 मार्च 2024 का है. Indian Coast Guard से मिली जानकारी के आधार पर DRI मदुरै ने गल्फ ऑफ मन्नार के गहरे समुद्री इलाके में एक मछली पकड़ने वाली नाव से 99 किलो हशीश बरामद की थी. उस समय नाव में मौजूद रामिश, जानसन और प्रताप नाम के तीन लोग इन ड्रग्स को श्रीलंका पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे. पूछताछ में सामने आया कि वे ये काम कथित तौर पर जॉन ब्रिट्टो के निर्देश पर कर रहे थे.

श्रीलंका भेजी जानी थी खेप

दूसरा मामला 1 मार्च 2024 का है. DRI ने मदुरै रेलवे स्टेशन पर जॉन ब्रिट्टो के सहयोगी फिलोमेन प्रकाश को 37.645 किलो मेथामफेटामाइन (ICE ड्रग्स) के साथ गिरफ्तार किया था. जांच एजेंसी को शक है कि ये खेप भी समुद्री रास्ते से श्रीलंका भेजी जानी थी.

ED जांच में अब तक सामने आया है कि जॉन ब्रिट्टो इस पूरे ड्रग्स सिंडिकेट का मास्टरमाइंड है और पहले भी ऐसे मामलों में शामिल रहा है. एजेंसी का दावा है कि उसने अपने नेटवर्क में मछुआरों और नाव मालिकों को शामिल कर रखा था, जो भारतीय समुद्री सीमा से ड्रग्स को सुरक्षित तरीके से खुले समुद्र में ले जाकर श्रीलंकाई संपर्कों तक पहुंचाने का काम करते थे, फिलहाल जांच जारी है. ED इस पूरे नेटवर्क का पता लगा रही है.

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