'ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा, SIR पर तुरंत रोक, SC ले संज्ञान', क्या हैं विपक्ष की 5 डिमांड

चुनाव आयोग और एसआईआर विवाद को लेकर पूरा विपक्ष हमलावर है. विपक्षी नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगा है. इसके अलावा उन्होंने संसदीय कमेटी जांच, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान, एसआईआर प्रक्रिया पर रोक और उन्हें हटाने की मांग की है. इस मामले पर पी. चिदंबरम, कपिल सिब्बल, अखिलेश यादव, अभिषेक बनर्जी से लेकर मनीष सिसोदिया तक कई नेताओं के रिएक्शन आए हैं.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चिदंबरम ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि अगर आज इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबरें सही हैं, तो वे भारत के चुनाव आयोग (ECI) की नींव हिला रही हैं. इसमें दो अलग-अलग बातें हैं फैसला और फैसला लेने की प्रक्रिया. उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार कहा है कि अगर फैसला लेने की प्रक्रिया में कोई कमी या गलती है, तो फैसला भी गलत या दोषपूर्ण होगा.

The news stories in the Indian Express today, if correct, shake the foundations of the Election Commission of India (ECI)



There are two separate points:

1. Decision; and 2. Decision-making process



The Supreme Court has repeatedly held that if the decision-making process is… — P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) September 23, 2026

एसआईआर प्रक्रिया को तुरंत रोका जाए- चिदंबरम

उन्होंने कहा कि अब पता चला है कि फैसला लेने की प्रक्रिया भी गलत थी. अगर दो चुनाव आयुक्तों की राय अलग थी, तो मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) अपनी राय को ECI का पैसला कैसे बना सकते थे? चिदंबरम ने मांग करते हुए कहा कि हाल के वर्षों में ECI के सभी फैसलों की समीक्षा एक संसदीय समिति द्वारा की जानी चाहिए. साथ ही पूरे देश में एसआईआर प्रक्रिया को तुरंत रोक दिया जाना चाहिए.

अखिलेश यादव ने क्या कहा

सपा सुप्रीमो और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि ये एक बेहद गंभीर समाचार है कि पिछले 10 महीनों में 2 चुनाव आयुक्तों ने निर्वाचन आयोग के गलत निर्णयों पर 14 बार अपनी आपत्ति दर्ज़ कराई है. इसका सीधा मतलब ये है कि सभी चुनाव आयुक्त अपना सही काम नहीं कर पा रहे हैं. एक स्वतंत्र निकाय के सदस्यों को अगर न्यायपूर्ण कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं है या उनकी कोई सुनवाई नहीं है तो ये लोकतंत्र के लिए बेहद घातक और ख़तरनाक हालात हैं. उन्होंने आगे कहा कि ये लोकतंत्र को मिटाने के किसी षड्यंत्र से कम नहीं है. माननीय सर्वोच्च न्यायालय स्वत: संज्ञान ले.

ये एक बेहद गंभीर समाचार है कि पिछले 10 महीनों में 2 चुनाव आयुक्तों ने निर्वाचन आयोग के गलत निर्णयों पर 14 बार अपनी आपत्ति दर्ज़ कराई है।



इसका सीधा मतलब ये है कि सभी चुनाव आयुक्त अपना सही काम नहीं कर पा रहे हैं। एक स्वतंत्र निकाय के सदस्यों को अगर न्यायपूर्ण कार्य करने की… pic.twitter.com/UoQnYWsWd8 — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) September 23, 2026

क्या बोले अभिषेक बनर्जी

टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि CEC को तुरंत हटाया जाना चाहिए और कोर्ट की निगरानी में जांच का आदेश दिया जाना चाहिए. कथित तौर पर किसी एक राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए लाखों वोटरों को वोट देने के अधिकार से वंचित करना हमारे लोकतंत्र की नींव पर ही चोट करता है. उन्होंने कहा कि बंगाल चुनावों के बाद INDIA गठबंधन की सभी विपक्षी पार्टियों ने CJI और SC जजों को पत्र लिखकर गंभीर चिंताएं जाहिर की थीं. हालांकि, उन आरोपों की न तो ठीक से जांच हुई और न ही उन पर जरूरी गौर किया गया. बनर्जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इससे मुंह नहीं मोड़ सकता. फैसला लेने की अंतिम जिम्मेदारी उन्हीं की है.

The CEC must be removed immediately and a court monitored investigation ordered. Disenfranchising lakhs of voters to allegedly benefit one political party strikes at the very foundation of our democracy. Those responsible must be held accountable.



After the West Bengal… https://t.co/i5QUSr5MI0 — Abhishek Banerjee (@abhishekaitc) September 23, 2026

केसी वेणुगोपाल का बयान

कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि अब कोई शक नहीं है. ज्ञानेश कुमार को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है. आखिर कैसे एक व्यक्ति, अपने आकाओं के आदेश पर, मनमाने ढंग से नाम हटा सकता है? वह संवैधानिक पद पर बैठे अपने साथियों को दरकिनार करके ऐसे गैर-कानूनी कदम कैसे उठा सकता है जो हमारे लोकतंत्र को खतरे में डालते हैं?

उन्होंने आगे कहा कि वोट देने का अधिकार हर नागरिक को मिला एक जरूरी संवैधानिक अधिकार है, जो हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है. अगर इसे छीना जाना है, तो पूरी ईमानदारी और सही प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि हम मांग करते हैं कि ज्ञानेश कुमार को तुरंत हटाया जाए और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच हो ताकि उस गड़बड़ी का पर्दाफाश हो सके जिसने ECI की विश्वसनीयता को खत्म कर दिया है. उन्होंने कहा कि अगर ज्ञानेश कुमार पद पर बने रहते हैं, तो भारत की जनता आगे आएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि हमारे लोकतंत्र को महज एक नौकरशाह द्वारा नष्ट न होने दिया जाए.

क्या बोले कपिल सिब्बल

आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है. राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर देश ऐसे ही चलता रहा तो फिर चुनाव कराने का क्या फायदा. उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार को सस्पेंड किया जाना चाहिए.

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