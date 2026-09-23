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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाExplained: क्या हैं 10 महीने में सभी 14 आपत्तियां, 2 चुनाव आयुक्तों ने क्यों उठाई उंगलियां? डिकोड

Explained: क्या हैं 10 महीने में सभी 14 आपत्तियां, 2 चुनाव आयुक्तों ने क्यों उठाई उंगलियां? डिकोड

सुखबीर सिंह संधू ने आपत्ति जताई कि फील्ड अधिकारी ECI नेट सिस्टम का एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, जबकि DG(IT) के पास इसे रोकने का कोई अधिकार नहीं है. यह सीधे तौर पर चुनावी कामकाज को प्रभावित करता है.

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 23 Sep 2026 12:31 PM (IST)
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भारत के चुनाव आयोग में पिछले कुछ समय से चल रही अंदरूनी खींचतान अब खुलकर सामने आ गई है. चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के फैसलों पर कम से कम 14 बार औपचारिक आपत्ति दर्ज कराई है. इन्हें सीधे CEC भेजकर आयोग के ऑफिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया. आखिर किन 14 मुद्दों पर मतभेद हैं और इसका चुनावी प्रक्रिया पर क्या असर पड़ सकता है...

चुनाव आयोग में तीन सदस्य होते हैं- मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त. फैसले मिलकर लेने होते हैं, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि दो चुनाव आयुक्तों को लगता है कि उन्हें अंधेरे में रखा गया. यह विवाद स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR से जुड़ा है. इसके तहत 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 13 करोड़ से ज्यादा नाम हटाए गए हैं.

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14 आपत्तियों का पूरा ब्योरा

1. 28 अक्टूबर 2025- संधू

आपत्ति: आयोग की मंजूरी के बिना ECI के नाम पर पत्र और आदेश जारी किए गए.
मतलब: संधू को लगा कि बिना तीनों सदस्यों की सहमति के चुनाव आयोग के नाम से कोई चिट्ठी नहीं जानी चाहिए.

2. 16 अप्रैल 2026- संधू

आपत्ति: नए IT मॉड्यूल और पोर्टल के बारे में मीडिया से जानकारी मिली.
मतलब: अपने ही आयोग के सदस्यों को जानकारी नहीं दी गई, लेकिन बाहर वालों (मीडिया) को पहले पता चल गया. यह पारदर्शिता के खिलाफ है.

3. 16 अप्रैल 2026- संधू

आपत्ति: आयोग की मंजूरी के बिना आधिकारिक संचार जारी किए गए.
मतलब: पहली बार चेतावनी देने के बाद भी नियमों को दरकिनार किया गया है.

4. 16 अप्रैल 2026- जोशी

आपत्ति: एक साल से आयोग की बैठकों का एजेंडा पहले और मिनट्स बाद में नहीं मिले.
मतलब: बैठकों में सब कुछ छिपाकर रखा गया. जोशी को लगा कि उन्हें अंधेरे में रखा जा रहा है.

5. 16 अप्रैल 2026- जोशी

आपत्ति: अधिकारियों के विदेश दौरे आयोग की मंजूरी के बिना हुए.
मतलब: सरकारी पैसे और नियमों का इस्तेमाल बिना ऊपर से इजाजत लिए किया जाना.

6. 24 अप्रैल 2026- जोशी

आपत्ति: आयोग की मंजूरी के बिना आधिकारिक संचार न करने की फिर से नाराजगी जताई.
मतलब: पहली बार कहने के बाद भी सुधार नहीं हुआ, इसलिए जोशी को दोबारा याद दिलाना पड़ा.

7. 16 मई 2026- जोशी

आपत्ति: फॉर्म 6 (नए वोटर) में बदलाव केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना न करने की चेतावनी. 19 मई को संधू ने भी इसका समर्थन किया.
मतलब: नए वोटर के फॉर्म में बदलाव नियमों के खिलाफ है. यह सीधे नए वोटरों के अधिकारों पर असर डालेगा.

8. 29 मई 2026- जोशी

आपत्ति: वोटर रोल डेटाबेस को केंद्रीकृत किया जा रहा है, इसका ऑडिट होना चाहिए. 13 जुलाई को संधू ने भी समर्थन किया.
मतलब: सारा डेटा दिल्ली में जमा किया जा रहा है, लेकिन उसकी जांच (ऑडिट) के लिए तैयार नहीं है. इससे स्थानीय अधिकारियों का काम प्रभावित होगा.

9. 29 जुलाई 2026- जोशी (कैबिनेट सचिव को)

आपत्ति: एक अधिकारी बिना जानकारी के काम का पुनर्वितरण कर रहा है.
मतलब: आयोग के सदस्यों को अंधेरे में रखकर कोई अड़ियल अधिकारी मनमाने तरीके से काम बांट रहा है.

10. 29 जुलाई 2026- संधू (कैबिनेट सचिव को)

आपत्ति: काम के बंटवारे का मुद्दा दोहराया, उस अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की.
मतलब: आयोग के सदस्यों की बात नहीं सुनी जा रही, इसलिए मामला ऊपर तक पहुंचाना पड़ा.

11. 30 जुलाई 2026- जोशी और संधू

आपत्ति: दोनों ने मिलकर नए आवंटन आदेश को खारिज कर दिया.
मतलब: दोनों चुनाव आयुक्तों ने एकजुट होकर मनमानी का विरोध किया और नया ऑर्डर रद्द कर दिया.

12. 12 अगस्त 2026- संधू

आपत्ति: पश्चिम बंगाल के ट्रिब्यूनल में ECI की ओर से अपील किसने दायर करने की अनुमति दी?
मतलब: बंगाल में बड़ा एक्शन लिया गया, लेकिन न तो संधू को, न जोशी को और न ही बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को इसकी भनक लगी.

13. 13 अगस्त 2026- संधू

आपत्ति: फॉर्म-6 में बदलाव 'अनधिकृत और अवैध' है.
मतलब: सीधा आरोप लगाया कि फॉर्म बदलना गैरकानूनी है, क्योंकि इसके लिए कानून में संशोधन जरूरी है, जो नहीं हुआ.

14. 14 अगस्त 2026- संधू

आपत्ति: फील्ड अधिकारी ECI नेट सिस्टम का एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं. DG(IT) के पास इसे रोकने का अधिकार नहीं है.
मतलब: जमीनी स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों का सिस्टम एक्सेस बंद कर दिया गया है, जिससे चुनावी कामकाज प्रभावित हो रहा है.

तीन बड़े मुद्दों पर मतभेद क्या हैं?

दोनों चुनाव आयुक्तों की आपत्तियां मुख्य रूप से तीन मुद्दों पर अटकी हैं:

1. फॉर्म-6 में बदलाव (नए वोटर)

नए वोटर के पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म 6 में यह सवाल जोड़ा गया कि आवेदक, उसके माता-पिता या दादा-दादी का नाम पिछली SIR की वोटर लिस्ट में था या नहीं.

दोनों आयुक्तों का कहना है कि यह बदलाव 'रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स, 1960' में संशोधन के बिना नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह एक वैधानिक फॉर्म है. संधू ने इसे 'अनधिकृत और अवैध' बताते हुए तुरंत हटाने की मांग की.

2. वोटर लिस्ट का केंद्रीकरण (ECINet)

जनवरी 2026 में लॉन्च किए गए ECINet प्लेटफॉर्म के जरिए वोटर डेटा का कंट्रोल धीरे-धीरे दिल्ली में केंद्रीकृत किया जा रहा है. दोनों आयुक्तों ने आपत्ति जताई कि इससे स्थानीय स्तर पर काम करने वाले इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) की भूमिका और अधिकार खत्म हो रहे हैं, जबकि कानून के मुताबिक वोटर लिस्ट तैयार करने की जिम्मेदारी ERO की है.

3. पश्चिम बंगाल में वोटर डिलीशन की अपीलें

पश्चिम बंगाल में 16.10 लाख वोटरों के नाम हटाने के खिलाफ अपील की गई है. दोनों आयुक्तों ने पूछा है कि इन अपीलों को दाखिल करने की अनुमति किसने दी, जबकि न तो उन्हें और न ही पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को इसकी जानकारी दी गई थी.

पक्ष और विपक्ष के तर्क क्या हैं?

  • चुनाव आयुक्तों का पक्ष: आयोग के नाम पर जारी होने वाले किसी भी कम्युनिकेशन के लिए पूरे आयोग की मंजूरी जरूरी है. उन्होंने कई मौकों पर अधिकारियों को यह याद दिलाया कि नियमों का पालन होना चाहिए. उनका तर्क है कि अगर फैसले सामूहिक नहीं होंगे तो संवैधानिक संस्था की आजादी खत्म हो जाएगी.
  • आयोग का पक्ष: चुनाव आयोग का कहना है कि SIR सहित सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं और तीनों आयुक्तों की मंजूरी के बाद ही लागू किए गए हैं. आयोग के मुताबिक, काम के दौरान अलग-अलग राय आना आम बात है, लेकिन आखिरी फैसला सामूहिक होता है.
  • विपक्ष का रुख: कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने इसे 'अदृश्य हाथ' से चुनाव आयोग चलाए जाने का मामला बताया है, जबकि शिवसेना (UBT) के संजय राउत ने CEC पर सख्त हमला बोला है. विपक्ष का आरोप है कि आयोग पर दबाव बनाकर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
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Published at : 23 Sep 2026 12:31 PM (IST)
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