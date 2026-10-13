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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया5 राज्यों में चुनावी तैयारियों का जायजा लेना शुरू, EC की टीम पहुंची उत्तराखंड

5 राज्यों में चुनावी तैयारियों का जायजा लेना शुरू, EC की टीम पहुंची उत्तराखंड

चुनाव आयोग की टीम फिलहाल उत्तराखंड के दौरे पर है. इसके बाद टीम आने वाले दिनों में मणिपुर और पंजाब भी जाएगी. वहीं, गोवा के दौरे की तारीखों में बदलाव किया गया है और यूपी दौरे की तारीख सामने नहीं आई है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 13 Oct 2026 07:17 PM (IST)
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  • राजनीतिक दलों की मौजूदगी में मशीनों की शुद्धता जांचने मॉक पोल।

देश के पांच राज्यों में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए चुनाव आयोग संबंधित राज्यों में अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी हैं. इन्हीं तैयारियों के बीच उप चुनाव आयुक्तों के नेतृत्व में चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने इन राज्यों में की जा रही तैयारियों का जायजा लेना शुरू कर दिया है. फिलहाल, चुनाव आयोग की एक टीम उत्तराखंड के दौरे पर है.

चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने यह भी जानकारी दी है कि आने वाले दिनों में आयोग की टीम मणिपुर और पंजाब के दौरे पर भी जाएंगे. इस बीच गोवा में चुनावी तैयारियों की जांच के लिए भी दौरा प्रस्तावित था, लेकिन अब अधिकारियों के गोवा दौरे की तारीखों में बदलाव किया जा रहा है. वहीं, चुनाव आयोग की टीम के उत्तर प्रदेश दौरे को लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है, जहां कुल 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं.

आमतौर पर किसी भी राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और अन्य चुनाव आयुक्तों की संयुक्त टीम उन राज्यों में दौरा करती है.

किन-किन राज्यों में, कब होने वाले हैं विधानसभा चुनाव?

अगले करीब 6 महीने के भीतर देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव का आयोजन किया जाने वाला है. इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब, मणिपुर और उत्तराखंड शामिल हैं. 403 विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 22 मई को खत्म हो रहा है. जबकि 60 सदस्यीय मणिपुर, 40 सदस्यीय गोवा, 117 सदस्यीय पंजाब और 70 सदस्यीय उत्तराखंड विधानसभा का कार्यकाल 2027 के मार्च महीने में अलग-अलग तारीखों पर खत्म होगा. 

पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट, 1950 के प्रावधान चुनाव आयोग को विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने से 6 महीने पहले भी चुनाव कराने की अनुमति देते हैं. जिसके तहत आयोग ने सभी संबंधित चुनावी राज्यों में अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं.

FLC के तहत EVM और वीवीपैट मशीनों की होती है जांच

चुनावी तैयारियों के तहत यूपी और गोवा ने वोटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) और वीवीपैट मशीनों की पहले स्तर की जांच यानी FLC शुरू कर दी है. FLC के दौरान भारत इलेक्टॉनिक्स लिमिटेड (BEL) और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) के इंजीनियर्स वोटिंग प्रक्रिया के लिए सबसे अहम दोनों उपकरणों में किसी भी तरफ की तकनीकी खामियों की जांच करते हैं.

अगर जांच के दौरान किसी भी ईवीएम या वीवीपैट मशीन में खराबी पाई जाती है, तो मशीनों को मरम्मत करने या उन्हें बदलने के लिए निर्माता कंपनियों के पास वापस भेज दिया जाता है. बता दें कि इन दोनों मशीनों का निर्माण सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां करती हैं.

राजनीतिक दलों के शक के गुंजाइश को खत्म करने के लिए होता है मॉक पोल

वहीं, राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में दोनों मशीनों की जांच के लिए मॉक पोल यानी दिखावटी वोटिंग भी कराई जाती है. चुनावी तैयारियों में FLC एक बेहद अहम प्रक्रिया है. दरअसल, इन मशीनों की ये जांच चुनाव आयोग की तरफ से जारी की जाने वाली एक कार्यक्रम कैलेंडर का हिस्सा होती है, जिसका चुनावी राज्यों को पालन करना होता है.

यहां यह जानना बहुत जरूरी है कि एक EVM में कम से कम एक बैलेट यूनिट, एक कंट्रोल यूनिट और एक वीवीपैट मशीन होती है और FLC की प्रक्रिया के दौरान कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट में से पिछले चुनावों से जुड़ा प्रत्येक डेटा पूरी तरह से मिटा दिया जाता है. जब इंजीनियरों की सभी जांच सही से हो जाती है, तब सभी जांचों में सफल होने वाली यूनिट पर ‘FLC ओके’ का निशान लगाया जाता है और चुनाव की तैयारियों के अगले चरणों से पहले किसी भी अनधिकृत पहुंच रोकने के लिए उसे विशेष गुलाबी कागजी सील से सील कर दिया जाता है. 

यह भी पढ़ेंः राहुल गांधी पर पीयूष गोयल का पलटवार, 'टीएन शेषन को चुनाव में उतारा, गिल को...'

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 13 Oct 2026 07:17 PM (IST)
Tags :
Uttarakhand Election Commission UTTAR PRADESH
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