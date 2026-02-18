कांग्रेस के दिग्गज नेता अभिषेक मनु सिंघवी की राज्यसभा सीट हो रही खाली, तेलंगाना में किसे फायदा

चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 37 सीटों के लिए चुनावों का शेड्यूल आज (18 फरवरी 2026) घोषित कर दिया है. तेलंगाना से दो महत्वपूर्ण सीटें 9 अप्रैल को खाली हो रही हैं, जिनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी और बीआरएस के के.आर. सुरेश रेड्डी शामिल हैं. मतदान 16 मार्च (सोमवार) को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा और उसी दिन शाम 5 बजे वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी.

किस राज्य में कितनी सीटें

इस चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत 26 फरवरी 2026 को अधिसूचना जारी होने से होगी. नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 5 मार्च रखी गई है. नामांकनों की जांच 6 मार्च को होगी और उम्मीदवार 9 मार्च तक नाम वापस ले सकते हैं. ये चुनाव 10 राज्यों में होंगे, जहां कुल 37 सीटें अप्रैल 2026 को खाली हो रही हैं. तेलंगाना के अलावा महाराष्ट्र (7), तमिलनाडु (6), बिहार (5), पश्चिम बंगाल (5), ओडिशा (4), असम (3), छत्तीसगढ़ (2), हरियाणा (2) और हिमाचल प्रदेश की (1) सीट शामिल है.

तेलंगाना में कांग्रेस मजबूत

तेलंगाना में ये दोनों सीटें विधानसभा सदस्यों के मतों से भरी जाएंगी. वर्तमान में कांग्रेस की सरकार होने के कारण पार्टी की मजबूत स्थिति है. अभिषेक मनु सिंघवी 2024 में उपचुनाव में निर्विरोध चुने गए थे, जबकि सुरेश रेड्डी बीआरएस से हैं, लेकिन बीआरएस की कमजोर स्थिति और कांग्रेस की हालिया मजबूती को देखते हुए दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना ज्यादा दिख रही है. हाल ही में हुए म्युनिसिपल चुनावों में कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन भी इसी ओर इशारा करता है.

ये चुनाव देश की संसदीय राजनीति में नया दौर शुरू कर सकते हैं. कई दलों के लिए ये सीटें अपनी ताकत बढ़ाने का मौका हैं. पार्टियां जल्द ही उम्मीदवारों के नाम तय करेंगी. तेलंगाना की राजनीति में बदलाव की संभावना को लेकर सभी की नजरें टिकी हुई हैं. चुनाव आयोग ने निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त करने का भी फैसला किया है.

