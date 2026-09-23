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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'ज्ञानेश कुमार पर मुकदमा चलाने की जरूरत...', प्रशांत भूषण का रिएक्शन

'ज्ञानेश कुमार पर मुकदमा चलाने की जरूरत...', प्रशांत भूषण का रिएक्शन

इलेक्शन कमीशन और एसआईआर विवाद पर देश के सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने रिएक्शन दिया है. उन्होंने कहा है कि आज जो बात सामने आई है, वो बेहद गंभीर है. चुनाव आयोग एक व्यक्ति की जागीर बन गया है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 23 Sep 2026 06:45 PM (IST)
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इलेक्शन कमीशन और एसआईआर विवाद पर देश के सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने कहा है कि आज जो बात सामने आई है, वह बेहद गंभीर है. इससे पता चलता है कि चुनाव आयोग एक व्यक्ति, ज्ञानेश कुमार की जागीर बन गया है. सीनियर एडवोकेट ने साथ ही चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर मुकदमा चलाने की बात कही है. 

सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, 'देखिए इंडियन एक्सप्रेस ने जो खुलासा किया है, वो इतना भयानक है, जो यह दिखा रहा है कि इलेक्शन कमीशन एक आदमी की जागीर बन चुकी है. ज्ञानेश कुमार की. और जबकि तीन इलेक्शन कमीशनर हैं, दो कई बार आपत्ति जता रहे हैं. इलेक्शन कमीशन के फैसलों पर, लेकिन फिर भी ज्ञानेश कुमार जो करना चाहते हैं, करते चले जा रहे हैं. और उन दूसरे इलेक्शन कमीशनर्स को इग्नोर करते चले जा रहे हैं. जो एक गंभीर बात इस खुलासे में आई है, कि ज्ञानेश कुमार ने इलेक्शन कमीशन का सारा आईटी सिस्टम, ऐसा सेंट्रलाइज कर दिया है, यहां सेंट्रल इलेक्शन कमीशन से सभी फैसले लिए जाते हैं, किसको वोटर लिस्ट में डालना है, किसको नहीं डालना है. किसको निकाल देना है.'

उन्होंने कहा, 'वहां का जो लोकल ERO है, जिसको ये वैधानिक प्राधिकरण (Statutory authority) दी गई है, उसका फैसला, बिल्कुल कोई मतलब नहीं करता है. क्योंकि ज्ञानेश कुमार या उनकी बनाई हुई सेल यह तय कर लेती है, कि किसका नाम रखना है, किसका नाम नहीं रखना है. और जो Statutory बॉडी है, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, उसको नहीं दिया जाता है. यह तो इतनी गंभीर बात है, जिसको कि ज्ञानेश कुमार को सिर्फ बर्खास्त ही नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि ज्ञानेश कुमार को प्रोसिक्यूट करने की जरूरत है, इस देश में.'

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About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 23 Sep 2026 06:22 PM (IST)
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