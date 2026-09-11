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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाSIR नोटिस लिस्ट में कई VIPs; महेश बाबू, राजामौली और साइना के नाम शामिल

SIR नोटिस लिस्ट में कई VIPs; महेश बाबू, राजामौली और साइना के नाम शामिल

हैदराबाद की बड़ी-बड़ी हस्तियों के नाम SIR नोटिस लिस्ट में आ गए हैं, एसएस राजामौली, महेश बाबू, वीवीएस लक्ष्मण, साइना नेहवाल को चुनाव आयोग से नोटिस मिले हैं.

Written By : मोहसिन अली |  Edited By: Dharmendra Bairagi |  Updated at : 11 Sep 2026 04:41 PM (IST)
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चुनाव आयोग की 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) प्रक्रिया में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. हैदराबाद की बड़ी-बड़ी हस्तियों के नाम SIR नोटिस लिस्ट में आ गए हैं. सुपरस्टार महेश बाबू, जिन्होंने 2023 के विधानसभा चुनावों में अपनी पत्नी नम्रता के साथ जुबली हिल्स में वोट डाला था, लेकिन विदेश में फिल्म की शूटिंग के कारण 2024 के लोकसभा चुनावों में वोट नहीं डाल पाए थे, वे भी इस लिस्ट में हैं.

ब्लॉकबस्टर डायरेक्टर एसएस राजामौली, जो 2024 में वोट डालने के लिए दुबई से सीधे हैदराबाद आए थे और सोशल मीडिया पर अपनी स्याही लगी उंगली की तस्वीर पोस्ट की थी, वे भी इसमें शामिल हैं.

एक्टर विजय देवरकोंडा, जिन्होंने 2023 और 2024 दोनों चुनावों में वोट डाला और स्याही लगी उंगली दिखाते हुए उनकी तस्वीरें ली गई थीं और वेंकटेश दग्गुबाती, जिन्होंने दोनों चुनावों में परिवार के सदस्यों के साथ वोट डाला था, उनके नाम भी इसी तरह लिस्ट में हैं.

वीवीएस लक्ष्मण का भी नाम

यह लिस्ट सिर्फ़ सिनेमा तक ही सीमित नहीं है. क्रिकेट के दिग्गज वीवीएस लक्ष्मण, जिन्होंने हैदराबाद में कई चुनावों में लगातार वोट डाला है, और मिताली राज, जिन्होंने चुनाव आयोग के वोटर अवेयरनेस कैंपेन में हिस्सा लिया और 2023 विधानसभा और 2024 लोकसभा चुनावों में वोट डाला, उन्हें भी नोटिस मिले हैं.

बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल और पुलेला गोपीचंद, जिन्होंने हैदराबाद में पिछले चुनावों में वोट डाला है, लेकिन जिनके ट्रैवल शेड्यूल की वजह से अक्सर घर-घर जाकर वेरिफिकेशन के दौरान तकनीकी दिक्कतें आती हैं, वे भी इस लिस्ट में हैं.

चुनाव आयोग का तर्क

चुनाव आयोग ने साफ किया है कि नोटिस का मतलब अयोग्यता या रजिस्ट्रेशन रद्द होना नहीं है और जिन्हें नोटिस मिला है, वे वेरिफिकेशन के लिए आ सकते हैं या सुधार करवा सकते हैं.

राजनीतिक माहौल गरम

AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने दावा और आपत्ति दर्ज करने की मौजूदा 21 दिन की समय-सीमा को चार हफ़्ते और बढ़ाने की मांग की है, क्योंकि उनका कहना है कि यह समय काफ़ी नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया है कि जिन लोगों के छह या उससे ज़्यादा बच्चे हैं, उन्हें नोटिस भेजे जा रहे हैं  जबकि इस क्राइटेरिया का कोई कानूनी आधार नहीं है  और जो वोटर ज़िंदा हैं, उन्हें मृत दिखाया जा रहा है, जबकि जो लोग उसी पते पर रह रहे हैं, उन्हें "शिफ़्टेड" (दूसरी जगह चले गए) बताया जा रहा है.

मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना से एक करोड़ वोट हटाने की साज़िश का आरोप लगाया है. कांग्रेस ने BJP पर आरोप लगाया है कि वह SIR का इस्तेमाल करके उन वोटरों के नाम हटा रही है जो केंद्र में सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में नहीं हैं.

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Published at : 11 Sep 2026 04:41 PM (IST)
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