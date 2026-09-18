भारतीय राजनीति में एक बार फिर अंदरूनी कलह और गुटीय संघर्ष के कारण किसी बड़े राजनीतिक दल के अस्तित्व और उसकी पहचान पर संकट के बादल मंडराए हैं. भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के भीतर पार्टी पर नियंत्रण को लेकर चल रहे कड़े विवाद के बीच एक बड़ा और अंतरिम आदेश जारी किया है. इस आदेश के तहत, पश्चिम बंगाल विधानसभा की दो महत्वपूर्ण सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए पार्टी के नाम और उसके पारंपरिक, आरक्षित चुनाव चिह्न 'फूल और घास' के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है.

उपचुनावों में नई पहचान की तलाश

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अरूप रॉय की अगुवाई वाले दोनों विरोधी गुटों को नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव के लिए पूरी तरह से अलग-अलग नाम और नए चुनाव चिह्न चुनने का सख्त निर्देश दिया गया है. चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि दोनों में से कोई भी गुट आगामी चुनावों में पार्टी के आधिकारिक नाम 'ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस' और उसके आरक्षित 'फूल और घास' चुनाव चिह्न का उपयोग नहीं कर सकेगा.

ECI द्वारा जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि यह अंतरिम व्यवस्था तब तक प्रभावी रहेगी, जब तक आयोग 'चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968' के पैरा 15 के तहत इस पूरे विवाद पर कोई अंतिम और स्थायी फैसला नहीं सुना देता. आयोग ने दोनों समूहों को निर्देश दिया था कि वे तय समयसीमा के भीतर अपनी पसंद के क्रम में तीन ऐसे नाम सुझाएं, जिनसे उन्हें उपचुनावों में पहचाना जा सके. आयोग ने यह भी अधिकार सुरक्षित रखा है कि वह हर गुट की ओर से सुझाए गए नामों में से किसी एक को अपनी मंजूरी दे सकता है.

चुनाव आयोग को कब और क्यों मिलता है चुनाव चिह्न फ्रीज करने का अधिकार?

संविधान के अनुच्छेद 324 से मिली शक्तियों और 'चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968' के प्रावधानों के तहत, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के पास किसी भी राजनीतिक दल के चुनाव चिह्न को निलंबित करने, फ्रीज करने या पूरी तरह वापस लेने का कानूनी अधिकार है. आयोग मुख्य रूप से दो प्रमुख परिस्थितियों में इस तरह के कड़े कदम उठाता है

1-पार्टी के भीतर विभाजन या गुटीय विवाद

किसी भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के चुनाव चिह्न को फ्रीज करने का यह सबसे आम और बड़ा कारण होता है. जब किसी दल में वैचारिक या राजनीतिक मतभेदों के कारण भारी विभाजन होता है और दो या दो से अधिक विरोधी गुट या समूह उभरकर सामने आते हैं, तो हर गुट खुद को ही "असली" और मूल पार्टी होने का दावा करने लगता है. ऐसे गुट पार्टी के आधिकारिक नाम, पार्टी के झंडे और उसके आरक्षित चुनाव चिह्न पर अपना संपूर्ण अधिकार जताते हैं.

चुनाव चिह्न आदेश के पैरा 15 के तहत, ECI इस तरह के जटिल विवादों का समाधान यह परीक्षण करके करता है कि पार्टी के संगठनात्मक प्रतिनिधियों, सांसदों (MPs) और विधायकों (MLAs) के बीच वास्तव में किस गुट के पास स्पष्ट बहुमत है. परंतु, यदि पार्टी अंदरूनी तौर पर इतनी बुरी तरह और गहरे स्तर पर विभाजित हो जाती है कि यह निश्चित रूप से तय करना पूरी तरह असंभव हो जाए कि किस समूह के पास स्पष्ट और अकाट्य बहुमत है, तब ECI निष्पक्षता बनाए रखने के लिए पार्टी के चुनाव चिह्न को अस्थायी रूप से फ्रीज कर देता है.

2. आदर्श आचार संहिता का गंभीर उल्लंघन या गंभीर कदाचार

राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार या आचरण के दौरान किए जाने वाले गंभीर उल्लंघनों पर भी आयोग सख्त रुख अपनाता है. उदाहरण के लिए, यदि कोई दल या उसके प्रमुख नेता चुनाव प्रचार के दौरान विरोधियों के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक, अपमानजनक या असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं, या ऐसी हिंसा और नफरत को बढ़ावा देते हैं जो देश के चुनावी कानूनों और दिशा-निर्देशों का खुला उल्लंघन करती है, तो स्थिति गंभीर हो जाती है.

कानूनी विशेषज्ञों और देश के कई पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों का यह स्पष्ट मानना रहा है कि आदर्श आचार संहिता के गंभीर उल्लंघनों के खिलाफ एक कड़े दंडात्मक उपाय के रूप में, चुनाव आयोग के पास पार्टी का चुनाव चिह्न निलंबित करने या वापस लेने का नोटिस जारी करने की कानूनी शक्ति सुरक्षित है.

हाल के वर्षों में किन-किन पार्टियों के चुनाव चिह्न हुए हैं फ्रीज?

राजनीतिक उठापटक और आंतरिक टूट के कारण पिछले कुछ वर्षों में देश की कई अन्य प्रमुख पार्टियों को भी इस तरह के संकट का सामना करना पड़ा है. आइए देखते हैं किन पार्टियों के साथ ऐसा हुआ है

अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस 2026: हाल ही में पार्टी के भीतर पैदा हुई भारी अंदरूनी कलह और ममता बनर्जी गुट और ऋतब्रत बनर्जी/अरूप रॉय गुट के बीच वर्चस्व की जंग के कारण चुनाव आयोग को यह कड़ा अंतरिम आदेश जारी करना पड़ा है, जिसके तहत टीएमसी के नाम और 'फूल और घास' चिन्ह पर फिलहाल रोक लगाई गई है.

शिवसेना 2022: महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच पार्टी पर पूर्ण अधिकार को लेकर जबरदस्त संघर्ष देखने को मिला था. इस तीखे विवाद के बाद, चुनाव आयोग ने निष्पक्षता का हवाला देते हुए शिवसेना के पारंपरिक और बेहद लोकप्रिय चुनाव चिह्न 'धनुष-बाण' को फ्रीज कर दिया था. हालांकि, लंबी कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया के बाद बाद में शिंदे गुट को 'असली शिवसेना' मानते हुए यह नाम और निशान आधिकारिक रूप से सौंप दिया गया था.

लोक जनशक्ति पार्टी 2021: दिवंगत नेता राम विलास पासवान के निधन के बाद उनकी पार्टी में पारिवारिक और राजनीतिक वर्चस्व की जंग शुरू हो गई थी. चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के गुटों के बीच पार्टी पर दावे को लेकर उपजे विवाद के बाद, चुनाव आयोग ने एलजेपी के पारंपरिक चुनाव चिह्न 'बंगला' को फ्रीज कर दिया था. इसके बाद दोनों गुटों को चुनाव लड़ने के लिए अलग-अलग नाम और नए चुनाव चिह्न आवंटित किए गए थे.