भारत के इन राज्यों में आया भूकंप, घरों से निकले लोग, जानें तीव्रता

भारत में शुक्रवार देर रात तड़के अलग-अलग इलाकों में भूकंप के कई झटके महसूस किए गए. सबसे पहले लद्दाख के लेह में धरती हिली. इसके बाद असम और पश्चिम बंगाल में भी हल्के झटके दर्ज किए गए. भारत के आसपास के इलाकों की बात करें तो तिब्बत और अफगानिस्तान में भी भूकंप आया. हालांकि, इन सभी भूकंपों की तीव्रता कम रही और किसी बड़े नुकसान की सूचना सामने नहीं आई है.

सबसे पहले लद्दाख के लेह में भूकंप के झटके महसूस किए गए. रात करीब 12 बजकर 27 मिनट पर आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.7 मापी गई. इसकी गहराई जमीन के अंदर करीब 12 किलोमीटर बताई गई. भूकंप के झटके महसूस होते ही कई लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए. रात के समय अचानक धरती हिलने से लोगों में डर का माहौल बन गया. हालांकि, अभी तक किसी तरह के जान-माल के नुकसान की जानकारी नहीं मिली है.

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असम और पश्चिम बंगाल में भी हिली धरती

लेह के बाद असम में भी भूकंप का झटका महसूस किया गया. शुक्रवार तड़के करीब 1 बजकर 20 मिनट पर आए इस भूकंप की तीव्रता 3.1 रही. इसकी गहराई करीब 39 किलोमीटर थी. 3.1 तीव्रता का भूकंप आम तौर पर हल्का माना जाता है. ऐसे झटकों से बड़े नुकसान का खतरा कम रहता है, हालांकि रात में अचानक महसूस होने पर लोग घबरा जरूर जाते हैं. इसके बाद पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में भी धरती हिली. यहां भूकंप की तीव्रता 3.0 दर्ज की गई.

तिब्बत में 4.7 तीव्रता का भूकंप

भारत के बाद पड़ोसी क्षेत्र तिब्बत में भी भूकंप दर्ज किया गया. शुक्रवार तड़के करीब 4 बजकर 2 मिनट पर आए इस भूकंप की तीव्रता 4.7 मापी गई. भूकंप का केंद्र जमीन से करीब 30 किलोमीटर की गहराई में बताया गया. फिलहाल तिब्बत से भी किसी बड़े नुकसान या जनहानि की सूचना नहीं है. लगातार अलग-अलग क्षेत्रों में भूकंप के झटके आने से लोगों की चिंता जरूर बढ़ गई है.

अफगानिस्तान में भी महसूस हुआ झटका

तिब्बत के भूकंप के करीब 18 मिनट बाद अफगानिस्तान में भी धरती हिली. शुक्रवार सुबह करीब 4 बजकर 20 मिनट पर आए इस भूकंप की तीव्रता 3.5 रही. इसकी गहराई करीब 163 किलोमीटर बताई गई. भूकंप काफी गहराई में आने की वजह से इसका असर जमीन की सतह पर अपेक्षाकृत कम महसूस हो सकता है. अफगानिस्तान में भी फिलहाल किसी बड़े नुकसान की खबर सामने नहीं आई है.

लगातार झटकों से लोगों में बढ़ी चिंता

लेह, असम, पश्चिम बंगाल, तिब्बत और अफगानिस्तान में कुछ ही घंटों के अंतराल में भूकंप दर्ज होने से लोगों के बीच चिंता बढ़ना स्वाभाविक है. हालांकि, सामने आए आंकड़ों के मुताबिक इनमें से किसी भी भूकंप की तीव्रता इतनी अधिक नहीं थी कि उसे बेहद शक्तिशाली भूकंप की श्रेणी में रखा जाए. अभी तक किसी बड़े जान-माल के नुकसान की जानकारी भी नहीं है.

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