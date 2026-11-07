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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराहुल ने E20 पर केंद्र को घेरा, BJP का पलटवार- 'आपकी सरकार लाई थी ये कानून'

राहुल ने E20 पर केंद्र को घेरा, BJP का पलटवार- 'आपकी सरकार लाई थी ये कानून'

E20 पेट्रोल विवाद पर राहुल गांधी के आरोपों का बीजेपी ने जवाब दिया.निशिकांत दुबे ने 2011 के कानून का हवाला दिया, जबकि शाहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 07 Nov 2026 02:11 PM (IST)
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एथनॉल में हो रहे मिलावट को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कर्नाटक में हुए जांच के आधार पर केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वहां के पेट्रोल में 20 फीसदी से ज्यादा एथनॉल पाया गया है, जो 31 फीसदी के करीब है. ये सरकार लोगों से झूठ बोल रही है. राहुल गांधी के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है. इस मुद्दे पर बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि  हे प्रभु जगन्नाथ भटके हुए को रास्ता दिखाए. 

निशिकांत दुबे ने साल 2011 के एक कानून का जिक्र करते हुए लिखा कि राज्य में मिलावट की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है. इससे संबंधित कानून आपकी सरकार ने ही बनाया है. अब कर्नाटक में अपने मुख्यमंत्री के ऊपर कार्यवाही करने के बदले आप ट्वीट कर रहे हैं.

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शाहनवाज हुसैन ने राहुल पर साधा निशाना

राहुल गांधी के मिलावट वाले आरोपों पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एथनॉल को लेकर यूट्यूबर्स की तरह भ्रम फैला रहे हैं. राहुल गांधी इस देश के किसानों को गाली दे रहे हैं. किसान जो अन्न पैदा करते हैं उस से एथेनॉल बनता है. राहुल गांधी बिना रिसर्च के ऐसी बात करते हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है. पूरी दुनिया में एथेनॉल का प्रयोग होता है. शाहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर भी बयान दिया. उन्होंने कहा कि वोट और अधिकार दोनों कांग्रेस चोरी करती थी. कांग्रेस जब चुनाव जीत जाते हैं तो EVM अच्छा, हार गए तो सवाल उठाते हैं. रामलीला मैदान की रैली फ्लॉप होने के बाद लगातार मुद्दे बदल रहे. अब इथेनॉल पर आ गए. इसका भी जवाब देंगे.

 

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 07 Nov 2026 02:10 PM (IST)
Tags :
Nishikant Dubey E20 Petrol RAHUL GANDHI
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