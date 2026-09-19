'हमारी लड़ाई PM और पूरे...', DUSU रिजल्ट पर NSUI अध्यक्ष जाखड़ का रिएक्शन

दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन चुनाव नतीजों पर एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा है कि यह चुनाव सिर्फ छात्रों का नहीं था, बल्कि पूरे प्रशासन, पूरे सिस्टम और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ा गया. साथ ही कहा कि हार जीत चुनावी राजनीति का हिस्सा है. इसके अलावा उन्होंने मजबूती से चुनाव लड़ने की भी बात कही है.

न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए जाखड़ ने बताया, ' NSUI ने पूरी ताकत और ईमानदारी से छात्रों के मुद्दों पर चुनाव लड़ा. हमने आम परिवारों से उम्मीदवार उतारे. सोचिए प्रधानमंत्री कैसे एक स्टार कैंपेनर की तरह यूनिवर्सिटी चुनावों के दौरान कॉलेजों का दौरा कर रहे थे. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जीत हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगा रही थीं.

#WATCH | Delhi: On Delhi University Students' Union (DUSU) election results, NSUI National President Vinod Jakhar says, "The NSUI fought the election on student issues with full vigor and sincerity, and we fielded candidates from ordinary, common families. Consider how the Prime… pic.twitter.com/dnmQHYXoGV — ANI (@ANI) September 19, 2026

इसके अलावा उन्होंने कहा, 'हम बहुत कम वोटों के अंतर से हारे, लेकिन NSUI छात्रों से किए गए वादों को पूरे संकल्प के साथ पूरा करेगा. संगठन से जुड़ी कुछ दिक्कते थीं, हम उनपर विचार करेंगे. सुधार करेंगे. फिर से मैदान में उतरेंगे.'

छात्रों की गूंज पर क्या बोले राहुल गांधी?

इसके अलावा झाखड़ ने इंदौर में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज प्रोग्राम पर कहा, 'छात्रों की गूंज एक सफल पहल है. राहुल गांधी देशभऱ के छात्रों की आवाज उठा रहे हैं. उनकी लड़ाई सामाजिक न्याय के लिए है. अगर आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी को चुनावों को इस तरह से जोड़ते हैं, तो देश के प्रधानमंत्री किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी चुनाव के लिए स्टार कैंपेनर बन जाते हैं, तो फिर कुछ नहीं बचता है. इस देश में लोकतंत्र नहीं रह जाता है. हर कॉलेज में धांधली हुई है. हर जगह एनएसयूआई को रोकने की कोशिश हुई है. हर तरह के हथकंडे अपनाए गए.'

'हमारा मुकाबला सिर्फ ABVP से होता...'

इसके अलावा झाखड़ ने कहा, 'अगर यह मुकाबला सिर्फ ABVP के खिलाफ होता, तो हम बहुत पहले ही जीत गए होते, लेकिन हमारी लड़ाई पूरे प्रशासन, सत्ताधारी पार्टी और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ थी. मैं चुनाव जीतने वाले सभी लोगों को बधाई देता हूं. चाहे वे किसी भी पार्टी से हों. हमारी बस यही उम्मीद है कि चूंकि छात्रों ने आपको चुना है, इसलिए आप उनके मुद्दों पर काम करें. उनसे किए गए वादों को पूरा करें.'