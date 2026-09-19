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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'हमारी लड़ाई PM और पूरे...', DUSU रिजल्ट पर NSUI अध्यक्ष जाखड़ का रिएक्शन

'हमारी लड़ाई PM और पूरे...', DUSU रिजल्ट पर NSUI अध्यक्ष जाखड़ का रिएक्शन

DUSU के छात्र संघ चुनाव नतीजों पर NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हमारी लड़ाई सिर्फ ABVP से नहीं थी. हमारी लड़ाई पूरे सिस्टम, यूनिवर्सिटी प्रशासन, देश के PM से था

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 19 Sep 2026 07:14 PM (IST)
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दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन चुनाव नतीजों पर एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा है कि यह चुनाव सिर्फ छात्रों का नहीं था, बल्कि पूरे प्रशासन, पूरे सिस्टम और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ा गया. साथ ही कहा कि हार जीत चुनावी राजनीति का हिस्सा है. इसके अलावा उन्होंने मजबूती से चुनाव लड़ने की भी बात कही है. 

न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए जाखड़ ने बताया, ' NSUI ने पूरी ताकत और ईमानदारी से छात्रों के मुद्दों पर चुनाव लड़ा. हमने आम परिवारों से उम्मीदवार उतारे. सोचिए प्रधानमंत्री कैसे एक स्टार कैंपेनर की तरह यूनिवर्सिटी चुनावों के दौरान कॉलेजों का दौरा कर रहे थे. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जीत हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगा रही थीं. 

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इसके अलावा उन्होंने कहा, 'हम बहुत कम वोटों के अंतर से हारे, लेकिन NSUI छात्रों से किए गए वादों को पूरे संकल्प के साथ पूरा करेगा. संगठन से जुड़ी कुछ दिक्कते थीं, हम उनपर विचार करेंगे. सुधार करेंगे. फिर से मैदान में उतरेंगे.' 

छात्रों की गूंज पर क्या बोले राहुल गांधी?

इसके अलावा झाखड़ ने इंदौर में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज प्रोग्राम पर कहा, 'छात्रों की गूंज एक सफल पहल है. राहुल गांधी देशभऱ के छात्रों की आवाज उठा रहे हैं. उनकी लड़ाई सामाजिक न्याय के लिए है. अगर आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी को चुनावों को इस तरह से जोड़ते हैं, तो देश के प्रधानमंत्री किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी चुनाव के लिए स्टार कैंपेनर बन जाते हैं, तो फिर कुछ नहीं बचता है. इस देश में लोकतंत्र नहीं रह जाता है. हर कॉलेज में धांधली हुई है. हर जगह एनएसयूआई को रोकने की कोशिश हुई है. हर तरह के हथकंडे अपनाए गए.' 

'हमारा मुकाबला सिर्फ ABVP से होता...'

इसके अलावा झाखड़ ने कहा, 'अगर यह मुकाबला सिर्फ ABVP के खिलाफ होता, तो हम बहुत पहले ही जीत गए होते, लेकिन हमारी लड़ाई पूरे प्रशासन, सत्ताधारी पार्टी और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ थी. मैं चुनाव जीतने वाले सभी लोगों को बधाई देता हूं. चाहे वे किसी भी पार्टी से हों. हमारी बस यही उम्मीद है कि चूंकि छात्रों ने आपको चुना है, इसलिए आप उनके मुद्दों पर काम करें. उनसे किए गए वादों को पूरा करें.'

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 19 Sep 2026 07:14 PM (IST)
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