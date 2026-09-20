गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाDUSU चुनाव में ABVP की जीत पर राजीव शुक्ला बोले, 'एक बात तो सही है कि...'

DUSU चुनाव में ABVP की जीत पर राजीव शुक्ला बोले, 'एक बात तो सही है कि...'

दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रसंघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जीत से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. इस पर कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला का बयान आया है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 20 Sep 2026 10:06 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रसंघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) की जीत से एक ओर जहां बीजेपी नेता गदगद हैं तो वहीं कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है. इसी के मद्देनजर कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला का बयान आया है. उन्होंने बताया कि कैसे इंडिया गठबंधन की जीत हो सकती थी.

राजीव शुक्ला ने रविवार (20 सितंबर) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि एक बात तो सही है कि दिल्ली विश्वविद्यालय चुनाव में सब अलग-अलग लड़े अगर एक साथ लड़े होते तो जीत भारी बहुमत से इंडिया गठबंधन की होती. बता दें कि ABVP ने अध्यक्ष सहित तीन पदों पर जीत हासिल की है. वहीं उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय दीपांशु शौकीन ने जीत दर्ज की है. 

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
PM मोदी ने पायल मेहता के निधन पर जताया दुख, कहा- 'राष्ट्रीय मुद्दों की समझ...'
PM मोदी ने पायल मेहता के निधन पर जताया दुख, कहा- 'राष्ट्रीय मुद्दों की समझ...'
इंडिया
नंदीग्राम के बाद रेजीनगर, पुलिस ने निर्दलीय प्रत्याशी को किया गिरफ्तार
नंदीग्राम के बाद रेजीनगर, पुलिस ने निर्दलीय प्रत्याशी को किया गिरफ्तार
इंडिया
लद्दाख में अब पद यात्रा नहीं करेंगे सोनम वांगचुक, क्यों बदली रणनीति?
लद्दाख में अब पद यात्रा नहीं करेंगे सोनम वांगचुक, क्यों बदली रणनीति?
इंडिया
‘भारत सिर्फ भूगोल नहीं, जिम्मेदारी है’, IIT रुड़की में छात्रों को सक्सेस मंत्रा दे गए सीडीएस
‘भारत सिर्फ भूगोल नहीं, जिम्मेदारी है’, IIT रुड़की में छात्रों को सक्सेस मंत्रा दे गए सीडीएस

दिल्ली छात्रसंघ चुनाव क्यों है अहम
दिल्ली छात्रसंघ चुनाव में शुक्रवार को 40.46 प्रतिशत मतदान हुआ था. चुनाव में RSS समर्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) और कांग्रेस समर्थित भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (NSUI) के बीच मुख्य मुकाबला था. बता दें कि भारतीय राजनीति की नर्सरी कहे जाने वाले दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव पर हमेशा से सबकी निगाहें टिकी रही हैं. 

छात्रसंघ चुनाव इस बार इसलिए भी खास था, क्योंकि ये जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बाद हो रहा था. चुनाव के दौरान ही सत्य निकेतन में पीजी गिरने का मामला भी खूब सुर्खियों में रहा था, जिसमें कई बच्चों की मौत हुई थी. ABVP की जीत पर जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' को लेकर चुटकी ली. उन्होंने कहा कि गूंज तो नहीं सुनाई दी लेकिन धमाका जरूर सुना.

कौन हैं राजीव शुक्ला
ऐसे में राजीव शुक्ला के बयान से साफ है कि विपक्षी पार्टियों के छात्र संगठनों को अलग-अलग चुनाव लड़ने के कारण भी हार का सामना करना पड़ा. राजीव शुक्ला कांग्रेस से राज्यसभा सांसद हैं. इसके अलावा वो शुरू से ही खेलों खासकर क्रिकेट में एक्टिव रहे हैं. वर्तमान में शुक्ला बीसीसीआई के उपाध्यक्ष और एशियन क्रिकेट काउंसिल के डायरेक्टर पद पर बने हुए हैं.

ये भी पढ़ें

‘कांग्रेस वो भस्मासुर है, जो...’, BJP पर राहुल के आरोपों पर किरेन रिजिजू का पलटवार

About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
Read More
Published at : 20 Sep 2026 10:06 AM (IST)
Tags :
Rajeev Shukla Abvp NSUI DUSU Election
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
PM मोदी ने पायल मेहता के निधन पर जताया दुख, कहा- 'राष्ट्रीय मुद्दों की समझ...'
PM मोदी ने पायल मेहता के निधन पर जताया दुख, कहा- 'राष्ट्रीय मुद्दों की समझ...'
इंडिया
नंदीग्राम के बाद रेजीनगर, पुलिस ने निर्दलीय प्रत्याशी को किया गिरफ्तार
नंदीग्राम के बाद रेजीनगर, पुलिस ने निर्दलीय प्रत्याशी को किया गिरफ्तार
इंडिया
लद्दाख में अब पद यात्रा नहीं करेंगे सोनम वांगचुक, क्यों बदली रणनीति?
लद्दाख में अब पद यात्रा नहीं करेंगे सोनम वांगचुक, क्यों बदली रणनीति?
इंडिया
‘भारत सिर्फ भूगोल नहीं, जिम्मेदारी है’, IIT रुड़की में छात्रों को सक्सेस मंत्रा दे गए सीडीएस
‘भारत सिर्फ भूगोल नहीं, जिम्मेदारी है’, IIT रुड़की में छात्रों को सक्सेस मंत्रा दे गए सीडीएस
Advertisement

वीडियोज

Sansani : रफ्तार के जुनून में मौत को दावत ! | Greater Noida | Hit And Run Case
DU छात्र संघ चुनाव में ABVP का परचम
Gen Z के बीच ABVP का दबदबा..जीत से क्या निकले मायने?
DUSU Election Results: ABVP की जीत, NSUI का खाता भी नहीं खुला..Gen Z के मूड के मायने क्या?
Sandeep Chaudhary: 2027 की बयार...शिक्षा, परीक्षा, रोजगार! विश्लेषकों का विश्लेषण | GEN-Z | CM Yogi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
UGC रोलबैक को लेकर जेपी नड्डा से मिले सवर्ण नेता, महापंचायत पर बड़ा फैसला
UGC रोलबैक को लेकर जेपी नड्डा से मिले सवर्ण नेता, महापंचायत पर बड़ा फैसला
महाराष्ट्र
लालबाग के गणपति पंडाल के पास करंट लगने से 8 वर्षीय लड़की समेत 2 की मौत, 4 घायल
लालबाग के गणपति पंडाल के पास करंट लगने से 8 वर्षीय लड़की समेत 2 की मौत, 4 घायल
क्रिकेट
अजीत अगरकर की कहानी में नया पहलू, रोहित-लक्ष्मण पर हैरतअंगेज खुलासा
अजीत अगरकर की कहानी में नया पहलू, रोहित-लक्ष्मण पर हैरतअंगेज खुलासा
बॉलीवुड
'बिग बॉस 9' करने को तैयार नहीं थीं नोरा फतेही, फिर मेकर्स के सामने रखी ये शर्त
'बिग बॉस 9' करने को तैयार नहीं थीं नोरा फतेही, फिर मेकर्स के सामने रखी ये शर्त
इंडिया
PM मोदी ने पायल मेहता के निधन पर जताया दुख, कहा- 'राष्ट्रीय मुद्दों की समझ...'
PM मोदी ने पायल मेहता के निधन पर जताया दुख, कहा- 'राष्ट्रीय मुद्दों की समझ...'
इंडिया
कर्नाटक में तुलु बनी दूसरी आधिकारिक भाषा, बेंगलुरु की जगह मंगलुरु में कैबिनेट बैठक
कर्नाटक में तुलु बनी दूसरी आधिकारिक भाषा, बेंगलुरु की जगह मंगलुरु में कैबिनेट बैठक
ट्रेंडिंग
अमेरिका से बिहार में हुआ ब्याह, ऐसे कट रही गौरी मैम की जिंदगी
अमेरिका से बिहार में हुआ ब्याह, ऐसे कट रही गौरी मैम की जिंदगी
एग्रीकल्चर
घर की छत पर उगाई जा सकती है हरी प्याज, बस इन बातों का रखें ध्यान
घर की छत पर उगाई जा सकती है हरी प्याज, बस इन बातों का रखें ध्यान
ENT LIVE
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
Embed widget