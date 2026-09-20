DUSU चुनाव में ABVP की जीत पर राजीव शुक्ला बोले, 'एक बात तो सही है कि...'

दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रसंघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) की जीत से एक ओर जहां बीजेपी नेता गदगद हैं तो वहीं कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है. इसी के मद्देनजर कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला का बयान आया है. उन्होंने बताया कि कैसे इंडिया गठबंधन की जीत हो सकती थी.

राजीव शुक्ला ने रविवार (20 सितंबर) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि एक बात तो सही है कि दिल्ली विश्वविद्यालय चुनाव में सब अलग-अलग लड़े अगर एक साथ लड़े होते तो जीत भारी बहुमत से इंडिया गठबंधन की होती. बता दें कि ABVP ने अध्यक्ष सहित तीन पदों पर जीत हासिल की है. वहीं उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय दीपांशु शौकीन ने जीत दर्ज की है.

दिल्ली छात्रसंघ चुनाव क्यों है अहम

दिल्ली छात्रसंघ चुनाव में शुक्रवार को 40.46 प्रतिशत मतदान हुआ था. चुनाव में RSS समर्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) और कांग्रेस समर्थित भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (NSUI) के बीच मुख्य मुकाबला था. बता दें कि भारतीय राजनीति की नर्सरी कहे जाने वाले दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव पर हमेशा से सबकी निगाहें टिकी रही हैं.

एक बात तो सही है कि दिल्ली विश्वविद्यालय चुनाव में सब अलग अलग लड़े अगर एक साथ लड़े होते तो जीत भारी बहुमत से इंडिया गठबंधन की होती । @INCIndia — Rajeev Shukla (@ShuklaRajiv) September 19, 2026

छात्रसंघ चुनाव इस बार इसलिए भी खास था, क्योंकि ये जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बाद हो रहा था. चुनाव के दौरान ही सत्य निकेतन में पीजी गिरने का मामला भी खूब सुर्खियों में रहा था, जिसमें कई बच्चों की मौत हुई थी. ABVP की जीत पर जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' को लेकर चुटकी ली. उन्होंने कहा कि गूंज तो नहीं सुनाई दी लेकिन धमाका जरूर सुना.

कौन हैं राजीव शुक्ला

ऐसे में राजीव शुक्ला के बयान से साफ है कि विपक्षी पार्टियों के छात्र संगठनों को अलग-अलग चुनाव लड़ने के कारण भी हार का सामना करना पड़ा. राजीव शुक्ला कांग्रेस से राज्यसभा सांसद हैं. इसके अलावा वो शुरू से ही खेलों खासकर क्रिकेट में एक्टिव रहे हैं. वर्तमान में शुक्ला बीसीसीआई के उपाध्यक्ष और एशियन क्रिकेट काउंसिल के डायरेक्टर पद पर बने हुए हैं.

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