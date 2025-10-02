हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादेशभर में धूमधाम से मनाई गई विजयादशमी, कहीं जलकर तो कहीं बारिश में गलकर गिरा रावण, Video

देशभर में धूमधाम से मनाई गई विजयादशमी, कहीं जलकर तो कहीं बारिश में गलकर गिरा रावण, Video

Dussehra 2025: देशभर में विजयादशमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया. शिमला के जाखू मंदिर में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 02 Oct 2025 08:20 PM (IST)
Preferred Sources

Dussehra 2025: देशभर में विजयादशमी का पर्व उल्लास और धार्मिक आस्था के साथ मनाया गया. हल्की बारिश और मौसम की चुनौतियों के बावजूद लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ और रावण दहन कार्यक्रमों में भारी भीड़ जुटी. 

शिमला, पटना, मैसुरु से लेकर दिल्ली तक दशहरा धूमधाम से मनाया गया. इस पर्व ने लोगों को अच्छाई की बुराई का संदेश दिया. वहीं, दिल्ली में खराब मौसम के कारण प्रधानमंत्री मोदी को अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा.

जाखू मंदिर में रावण दहन

शिमला के जाखू मंदिर परिसर में हर साल की तरह इस बार भी दशहरा उत्सव मनाया गया. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद पुतला दहन स्थल पहुंचे. यहां नाभा रामलीला मंडली द्वारा राम रावण युद्ध का मंचन किया गया. इसके बाद सीएम ने रिमोट का बटन दबाकर रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया और दशहरा पर्व की बधाई दी. उन्होंने कहा कि यह पर्व असत्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है.

 

#WATCH | शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "दशहरा उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने कुल्लू में दशहरा उत्सव का शुभारंभ किया। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव है और हम सभी को बुराई का त्याग कर अच्छे विचार और सोच… https://t.co/hdKDBBRIDs pic.twitter.com/4QWXrSodT9

पटना गांधी मैदान में उमड़ा जनसैलाब

पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में गुरुवार शाम बारिश के बीच रावण दहन हुआ. यहां 80 फीट का रावण, 75 फीट का मेघनाद और 70 फीट का कुंभकर्ण का पुतला तैयार किया गया था. इस मौके पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा समेत कई मंत्री और गणमान्य लोग मौजूद रहे.

#WATCH | विजयादशमी: शहर-शहर जलते रावण की तस्वीर@Sheerin_sherry | https://t.co/smwhXURgtc#Dussehra #RavanDahan #Vijayadashmi2025 pic.twitter.com/tqWYMq0v2x

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भगवान राम और लक्ष्मण के स्वरूप का तिलक व आरती करने के बाद बारी बारी से तीनों पुतलों का दहन किया. इसके बाद आतिशबाजी हुई और पूरा गांधी मैदान जय श्रीराम के नारों से गूंज उठा. बारिश के कारण पुतले को क्षति जरूर पहुंची थी, लेकिन उसे दुरुस्त कर कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ.

गांधी मैदान और आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे. 49 स्थानों पर 103 दंडाधिकारी और पुलिस अधिकारी तैनात थे. 128 सीसीटीवी कैमरे और 10 वॉच टावर बनाए गए थे. पटना के अलावा गया, मुजफ्फरपुर, छपरा समेत अन्य जिलों में भी रावण दहन हुआ.

मैसुरु दशहरा में शामिल हुए सीएम सिद्धरमैया

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मैसुरु दशहरा शोभायात्रा की शुरुआत ‘नंदी ध्वज’ की पूजा कर की. उन्होंने बताया कि यह उनका बतौर मुख्यमंत्री आठवां मैसुरु दशहरा है. उन्होंने कहा कि जनता के आशीर्वाद से उन्हें लगातार यह अवसर मिला है.

#WATCH कर्नाटक: मैसूर में मैसूर दशहरा 2025 का रंगारंग उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस उत्सव में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार भी मौजूद रहे। pic.twitter.com/madtGTOCwC

सीएम ने दशहरा को जनता का त्योहार बताते हुए कहा कि इस बार अधिक पर्यटक आए हैं, जिससे कार्यक्रम और खास हो गया. उन्होंने कहा कि इस बार का आयोजन बिना किसी घटना के संपन्न हुआ, इसके लिए उन्होंने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की सराहना की.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी लिया हिस्सा

दिल्ली में श्री धार्मिक लीला समिति द्वारा आयोजित विजयादशमी उत्सव में रावण का पुतला जलाया गया. इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मौजूद रहीं. लाल किले में आयोजित लव-कुश रामलीला में बॉलीवुड अभिनेता बॉबी देओल ने रावण दहन किया.

 

बारिश की वजह से PM मोदी का कार्यक्रम हुआ रद्द

बारिश की वजह से दिल्ली में कई बड़े रावण दहन आयोजनों में बदलाव करना पड़ा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आईपी एक्सटेंशन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होना था और सोनिया गांधी को लालकिला स्थित नव श्री धार्मिक रामलीला समिति के कार्यक्रम में शिरकत करनी थी. लेकिन खराब मौसम कारणों से दोनों नेताओं ने अपने कार्यक्रम रद्द कर दिए. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपना कार्यक्रम स्थगित कर दिया.

Published at : 02 Oct 2025 08:07 PM (IST)
Tags :
Dussehra Vijayadashami Ravana Dahan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भारत और चीन के बीच 5 साल बाद शुरू होंगी डायरेक्ट फ्लाइट, सामने आई तारीख
भारत और चीन के बीच 5 साल बाद शुरू होंगी डायरेक्ट फ्लाइट, सामने आई तारीख
दिल्ली NCR
दिल्ली में दशहरे की धूम, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर जानें कौन VIP कहां करेगा रावण दहन?
दिल्ली में दशहरे की धूम, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर जानें कौन VIP कहां करेगा रावण दहन?
क्रिकेट
एशिया कप फाइनल की शर्मिंदगी के जख्म हुए ताजा, वर्ल्ड कप मैच में बांग्लादेश ने PAK को 128 पर किया ढेर
एशिया कप फाइनल की शर्मिंदगी के जख्म हुए ताजा, वर्ल्ड कप मैच में बांग्लादेश ने PAK को 128 पर किया ढेर
बॉलीवुड
Durga Puja 2025: स्मृति ईरानी, सुमोना चक्रवर्ती से निया शर्मा तक, दुर्गा पूजा पर इन एक्ट्रेसेस ने किया धुनुची डांस, देखें वीडियो
स्मृति ईरानी से निया शर्मा तक, दुर्गा पूजा पर इन एक्ट्रेसेस ने किया धुनुची डांस, देखें वीडियो
Advertisement

वीडियोज

Sunny Sanskari's Tulsi Kumari Review: वरुण धवन जान्हवी कपूर रोहित सराफ सान्या मल्होत्रा
POK Protests: POK में Pakistan Army की फायरिंग, 18 की मौत, लोगों का सिस्टम से भरोसा उठा
Bareilly Violence: पुलिसवालों को मारने की 'साजिश', FIR में Nadeem का नाम
पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का नाम आते ही वरुण धवन के अंदर का भोजपुरी फैन जाग उठा।
Asia Cup Trophy Row: BCCI-PCB विवाद गहराया, कानूनी सलाह जारी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत और चीन के बीच 5 साल बाद शुरू होंगी डायरेक्ट फ्लाइट, सामने आई तारीख
भारत और चीन के बीच 5 साल बाद शुरू होंगी डायरेक्ट फ्लाइट, सामने आई तारीख
दिल्ली NCR
दिल्ली में दशहरे की धूम, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर जानें कौन VIP कहां करेगा रावण दहन?
दिल्ली में दशहरे की धूम, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर जानें कौन VIP कहां करेगा रावण दहन?
क्रिकेट
एशिया कप फाइनल की शर्मिंदगी के जख्म हुए ताजा, वर्ल्ड कप मैच में बांग्लादेश ने PAK को 128 पर किया ढेर
एशिया कप फाइनल की शर्मिंदगी के जख्म हुए ताजा, वर्ल्ड कप मैच में बांग्लादेश ने PAK को 128 पर किया ढेर
बॉलीवुड
Durga Puja 2025: स्मृति ईरानी, सुमोना चक्रवर्ती से निया शर्मा तक, दुर्गा पूजा पर इन एक्ट्रेसेस ने किया धुनुची डांस, देखें वीडियो
स्मृति ईरानी से निया शर्मा तक, दुर्गा पूजा पर इन एक्ट्रेसेस ने किया धुनुची डांस, देखें वीडियो
विश्व
सर क्रीक पर राजनाथ सिंह की दहाड़ सुनकर घबराए पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि...
सर क्रीक पर राजनाथ सिंह की दहाड़ सुनकर घबराए पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि...
नौकरी
आईबीपीएस पीओ मेन्स एडमिट कार्ड जारी, जानें कैसे कर सकते हैं इसे डाउनलोड
आईबीपीएस पीओ मेन्स एडमिट कार्ड जारी, जानें कैसे कर सकते हैं इसे डाउनलोड
शिक्षा
भारत के किस राज्य में है राजकुमारों का स्कूल, जहां पढ़ते हैं राजा-महाराजाओं के बच्चे?
भारत के किस राज्य में है राजकुमारों का स्कूल, जहां पढ़ते हैं राजा-महाराजाओं के बच्चे?
जनरल नॉलेज
Suryakumar Yadav Fees: एशिया कप में एक मैच के लिए सूर्य कुमार यादव को कितनी मैच फीस मिली? रकम सुनकर रह जाएंगे हैरान
एशिया कप में एक मैच के लिए सूर्य कुमार यादव को कितनी मैच फीस मिली? रकम सुनकर रह जाएंगे हैरान
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Embed widget