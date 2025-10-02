Dussehra 2025 Live Updates: प्रधानमंत्री मोदी ने बापू को राजघाट पर दी श्रद्धांजलि, दशहरा के कार्यक्रम में भी लेंगे हिस्सा
Dussehra 2025 Live Update: प्रधानमंत्री मोदी ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की. वे आज दशहरा के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे.
बुराई पर अच्छाई का प्रतीक दशहरा पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा. इस मौके पर देश के अलग-अलग हिस्सों में कार्यक्रम का आयोजन होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दशहरे के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. वे दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे. प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार (2 अक्तूबर) शाम करीब 5.30 बजे आईपी एक्सटेंशन पहुंच सकते हैं.
Dussehra 2025 Live Updates: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बापू को अर्पित की श्रद्धांजलि
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी की 156वीं जयंती के अवसर पर नई दिल्ली के राजघाट पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की.
#LIVE: President @rashtrapatibhvn attends Sarva Dharma Prarthana on the occasion of 156th birth anniversary of Mahatma Gandhi at Rajghat in New Delhi#MahatmaGandhijayanti pic.twitter.com/UImxhOfzFF— DD News (@DDNewslive) October 2, 2025
Dussehra 2025 Live Updates: उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने विजयघाट पहुंचकर लाल बहादुर शास्त्री को दी श्रद्धांजलि
उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें विजयघाट पहुंचकर श्रद्धांजलि दी.
#WATCH दिल्ली: उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें विजयघाट पहुंचकर श्रद्धांजलि दी।— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 2, 2025
(सोर्स: डीडी) pic.twitter.com/YdO1Xp2Ipl
