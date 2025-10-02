हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Dussehra 2025 Live Updates: प्रधानमंत्री मोदी ने बापू को राजघाट पर दी श्रद्धांजलि, दशहरा के कार्यक्रम में भी लेंगे हिस्सा

Dussehra 2025 Live Updates: प्रधानमंत्री मोदी ने बापू को राजघाट पर दी श्रद्धांजलि, दशहरा के कार्यक्रम में भी लेंगे हिस्सा

Dussehra 2025 Live Update: प्रधानमंत्री मोदी ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की. वे आज दशहरा के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 02 Oct 2025 08:31 AM (IST)

LIVE

Key Events
dussehra 2025 Live update new delhi PM narendra modi gandhi jayanti raj ghat Dussehra 2025 Live Updates: प्रधानमंत्री मोदी ने बापू को राजघाट पर दी श्रद्धांजलि, दशहरा के कार्यक्रम में भी लेंगे हिस्सा
प्रधानमंत्री मोदी ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की.
Source : ANI

Background

बुराई पर अच्छाई का प्रतीक दशहरा पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा. इस मौके पर देश के अलग-अलग हिस्सों में कार्यक्रम का आयोजन होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दशहरे के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. वे दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे. प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार (2 अक्तूबर) शाम करीब 5.30 बजे आईपी एक्सटेंशन पहुंच सकते हैं.

08:31 AM (IST)  •  02 Oct 2025

Dussehra 2025 Live Updates: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बापू को अर्पित की श्रद्धांजलि

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी की 156वीं जयंती के अवसर पर नई दिल्ली के राजघाट पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की.

08:17 AM (IST)  •  02 Oct 2025

Dussehra 2025 Live Updates: उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने विजयघाट पहुंचकर लाल बहादुर शास्त्री को दी श्रद्धांजलि

उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें विजयघाट पहुंचकर श्रद्धांजलि दी.

Dussehra PM Modi INDIA Dussehra 2025
New Update
