तेलंगाना: गणेश विसर्जन के दौरान युवक की मौत, पुलिस ने नदी से निकाला शव

गणेश विसर्जन के जश्न के बीच तेलंगाना में एक और दर्दनाक हादसा हो गया है. हैदराबाद के उप्पुगूडा इलाके का रहने वाला एक युवक कोल्लापुर के सोमशिला में विनायक मूर्ति विसर्जन के लिए कृष्णा नदी पहुंचा था. कृष्णा नदी में नहाने के दौरान उसके पैर फिसल गए और वह पानी में गायब हो गया. इसके बाद पुलिस ने खोज की तो शव नदी में मिला. मृतक की पहचान राजू के तौर पर हुई है. इस घटना से त्यौहार का माहौल एक झटके में मातम में बदल गया.

विसर्जन के दौरान पैर फिसला

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, उप्पुगूडा से निकला यह ग्रुप गणपति विसर्जन के लिए मूर्ति को कोल्लापुर सोमशिला ले आया था, जहां विसर्जन की रस्में चल रही थीं. राजू नदी में स्नान कर रहा था. अचानक पैर फिसलने से वह डूब गया. लोगों ने रेस्क्यू की कोशिश की, लेकिन पानी में गायब होने के बाद हालात बिगड़ गए. सोमशिला कोल्लापुर मंडल, नागरकुरनूल जिले में कृष्णा नदी के किनारे का जाना-माना विसर्जन स्थल है.

स्थानीय पुलिस ने निकाला शव

स्थानीय पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया. खोज कार्रवाई के बाद राजू का शव पानी से बाहर निकाला गया. फिलहाल घटना की पूरी परिस्थितियों की जांच चल रही है. मृतक को हैदराबाद निवासी बताया जा रहा है. नाम, उम्र और घटनाक्रम की पुष्टि पुलिस की आगे की कार्रवाई पर निर्भर है. कोई अतिरिक्त निजी डिटेल फिलहाल सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है.

कोल्लापुर इलाके में विसर्जन के दौरान यह हादसा सामने आया है, जबकि राज्य के कई जिलों में भी विसर्जन के दौरान दुर्घटनाओं की खबरें आ रही हैं. पुलिस दस्तावेजी प्रक्रिया और पोस्टमार्टम समेत आगे की कार्रवाई पूरी कर रही है. परिवार में मातम छाया हुआ है. प्रशासन की ओर से नदी और गहरे पानी वाले विसर्जन स्थलों पर सतर्कता बरतने की अपील लगातार जारी कर रहा है.

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