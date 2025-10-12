पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में हुए गैंगरेप मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल तीनों से पूछताछ जारी है, जबकि पुलिस अन्य संभावित आरोपियों की खोज में लगी हुई है. यह घटना पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले के दुर्गापुर में हुई, जहां एक निजी मेडिकल कॉलेज की दूसरी साल की छात्रा के साथ गैंगरेप किया गया. पीड़िता मूल रूप से ओडिशा की रहने वाली है.

पश्चिम बंगाल पुलिस ने पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर आसनसोल-दुर्गापुर पुलिस के पोस्ट को साझा करते हुए कहा था कि दुर्गापुर में एक निजी मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ शुक्रवार देर रात कॉलेज परिसर के बाहर हुए यौन उत्पीड़न की घटना से वे बेहद दुखी हैं. पुलिस ने आश्वस्त किया कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी. उन्होंने कहा कि पीड़िता का दर्द जितना ओडिशा का है, उतना ही हमारा भी है और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी.

कैसे हुई गिरफ्तारी?

पुलिस ने बताया कि रातभर जंगल में सर्च ऑपरेशन किया गया और मोबाइल नेटवर्क ट्रैकिंग से तीन संदिग्धों को पकड़ लिया गया, जिनका इस मामले से संबंध पाया गया. इसके अलावा, पुलिस ने मेडिकल कॉलेज के कुछ कर्मचारियों और पीड़िता के साथ मौजूद दोस्तों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

कैसी है पीड़िता की हालत?

पीड़िता की हालत में सुधार हो रहा है और उसके परिवार को हर संभव मदद दी जा रही है. पुलिस ने सभी से अपील की कि इस मामले में कोई भी असत्यापित जानकारी साझा न करें. पश्चिम बंगाल पुलिस महिलाओं के खिलाफ अपराधों में जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम है.

शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा?

इस घटना पर विरोधी दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल में महिलाओं का सम्मान सुरक्षित नहीं है. दुर्गापुर की घटना मीडिया में सामने आई है. इसके अलावा, जलपाईगुड़ी के जिला राजगंज में एक 13 वर्षीय लड़की, जो एक राजवंशी परिवार की है और सातवीं कक्षा में पढ़ती है, उसके साथ भी रेप हुआ. इस मामले में आरोपी दालिम मोहम्मद (61) को गिरफ्तार किया गया. अधिकारी ने आरोप लगाया कि यह दो घटनाएं क्यों हुईं- एक एमबीबीएस छात्रा के साथ और दूसरी स्कूल की बच्ची के साथ. उन्होंने सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार कुछ समुदायों को बढ़ावा दे रही है और रेपिस्ट को बचा रही है.

