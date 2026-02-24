20 साल बाद मिली मां, अपनाने के लिए बेटों ने रख दी 'शर्त', महिला की दर्दभरी दास्तां भावुक कर देगी

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया20 साल बाद परिवार से मिली मां, अपनाने के लिए बेटों ने रख दी 'शर्त', महिला की दर्दभरी दास्तां भावुक कर देगी

20 साल बाद परिवार से मिली मां, अपनाने के लिए बेटों ने रख दी 'शर्त', महिला की दर्दभरी दास्तां भावुक कर देगी

एक कहावत है, 'भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने मां को बनाया है.' लेकिन पश्चिम बंगाल से सामने आई एक दर्दभरी कहानी इसके उलट दास्तां कहती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 24 Feb 2026 07:58 PM (IST)
Preferred Sources

करीब 20 साल पहले एक बुजुर्ग महिला घर से लापता हो गई थी,  वह दक्षिण कोलकाता के एक शेल्टर होम में रहकर गुजर-बसर कर रही थी लेकिन अब इसे किस्मत कहें या बदकिस्मती. महिला परिवार से मिलने के बाद भी 'धर्म' के चलते अपनों की नहीं हो पाई.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, बुजुर्ग महिला करीब 20 साल बाद झारखंड के एक गांव में अपनी फैमिली से मिल जाती है, लेकिन उसके अपने ही बेटे उनको साथ रहने से इनकार कर देते हैं. बुजुर्ग महिला का धर्म इसके आड़े आ जाता है. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक,  महिला सुशीला मुर्मू पति की मौत के बाद लापता हो गई थी. परिवार का कहना है कि अगर वह हिंदू धर्म अपनाती है तो ही उसे घर में जगह मिलेगी. जिसे महिला ने नकार दिया.

शेल्टर होम को मान लिया घर

मुर्मू ने शादी से पहले ही ईसाई धर्म अपना लिया था. जिसके चलते झारखंड के गोड्डा जिले के दाहुपागर गांव से उनको पलायन करना पड़ा था. ग्रामीणों ने पति की मौत के बाद ईसाई धर्म का होने के चलते उनको अपने बीच में रहने से इनकार कर दिया था. इसके बाद महिला किसी तरह कोलकाता पहुंची. 2001 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी के एक सदस्य ने उन्हें देखा और संस्था द्वारा संचालित एक आश्रय गृह में ले गए. यादाश्त कमजोर होने के चलते महिला को इन सभी के बारे में ठीक से याद भी नहीं है.

शेल्टर होम में वर्षों तक जीवन यापन करने के बाद महिला ने इसे ही अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लिया, लेकिन अक्सर वह अपने परिवार को याद करती रहीं और अपने पति के बारे में बातें करती रहीं. महिला के मुताबिक उसके पति हिंदू थे और पेशे से किसान थे.

बेटे ने अपनाने से किया इनकार

शेल्टर होम के एक कर्मचारी ने इसके बारे में एक रेडियो ऑपरेटर को बताया. पश्चिम बंगाल रेडियो क्लब के अंबरीश नाग बिस्वास के मुताबिक, 'उन्होंने अपने नेटवर्क में महिला की फोटो प्रसारित की. उनके झारखंड के गोड्डा जिले के दहुपागर गांव में उनका पता चला. जब उनके बेटे से संपर्क किया गया तो वह दंग रह गए. उन्होंने अपनी मां को ईसाई होने के चलते अपनाने से इनकार कर दिया.'

Published at : 24 Feb 2026 07:58 PM (IST)
Tags :
Kolkata News Jharkhand News Kolkata Latest News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
20 साल बाद परिवार से मिली मां, अपनाने के लिए बेटों ने रख दी 'शर्त', महिला की दर्दभरी दास्तां भावुक कर देगी
20 साल बाद मिली मां, अपनाने के लिए बेटों ने रख दी 'शर्त', महिला की दर्दभरी दास्तां भावुक कर देगी
इंडिया
'एक दिन सत्ता बदलेगी और हम...', केंद्र पर क्यों भड़कीं बंगाल CM ममता बनर्जी?
'एक दिन सत्ता बदलेगी और हम...', केंद्र पर क्यों भड़कीं बंगाल CM ममता बनर्जी?
इंडिया
हैदराबाद में परिवार को निगल गया कर्ज! पहले मां फिर पिता और आखिर में बेटा फांसी के फंदे पर झूला
हैदराबाद में परिवार को निगल गया कर्ज! पहले मां फिर पिता और आखिर में बेटा फांसी के फंदे पर झूला
इंडिया
'मेरी बेटी की दोस्त को मुस्लिम होने की वजह से दिल्ली में घर नहीं मिला', SC के जज को क्यों सुनाना पड़ा यह किस्सा?
'मेरी बेटी की दोस्त को मुस्लिम होने की वजह से दिल्ली में घर नहीं मिला', SC के जज को क्यों सुनाना पड़ा यह किस्सा?
Advertisement

वीडियोज

₹20,000 Crore Push: Airtel का Financial Inclusion Mission | Paisa Live
IPO Alert: PNGS Reva Diamond Jewellery IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band |Paisa Live
'The Art of Sarah': एक murder mystery जिसने खोले branded दुनिया का राज
Bollywood News: आदित्य धर की मल्टीस्टारर फिल्म का खुलासा—क्या सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ही इसका सीक्रेट वेपन हैं?
Mannat: 🧐Mannat की वापसी, Dua को मिला पिता! क्या Aishwarya को मिलेगी सजा? #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान पर दबाव बनाने के बीच बढ़ी अमेरिकी सैनिकों की मुश्किलें! 8 महीने से समुद्र में फंसे 5,000 नौसैनिक, जहाज पर रहना दूभर
ईरान पर दबाव बनाने के बीच बढ़ी अमेरिकी सैनिकों की मुश्किलें! 8 महीने से समुद्र में फंसे 5,000 नौसैनिक, जहाज पर रहना दूभर
मध्य प्रदेश
भोपाल: धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश, दो बहनें मिलकर बिछाती थीं जाल, 4 गिरफ्तार
भोपाल: धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश, दो बहनें मिलकर बिछाती थीं जाल, 4 गिरफ्तार
आईपीएल 2026
अब IPL 2026 में लखनऊ को कोई नहीं रोक पाएगा? LSG के साथ आए श्री गणेश; नया अपडेट शुभ भी और विजयी भी
अब IPL 2026 में लखनऊ को कोई नहीं रोक पाएगा? LSG के साथ आए श्री गणेश; नया अपडेट शुभ भी और विजयी भी
टेलीविजन
'स्प्लिट्सविला 7' फेम मयंक पवार का हुआ निधन, 37 साल की उम्र में ली अंतिम सांस
'स्प्लिट्सविला 7' फेम मयंक पवार का हुआ निधन, 37 साल की उम्र में ली अंतिम सांस
विश्व
खुली अमेरिका की पोल, ईरान से लड़ने पहुंचे जंगी जहाज पर भयंकर हालात, टॉयलेट के बाहर सैनिकों की लगीं लंबी लाइनें
खुली अमेरिका की पोल, ईरान से लड़ने पहुंचे जंगी जहाज पर भयंकर हालात, टॉयलेट के बाहर सैनिकों की लगीं लंबी लाइनें
विश्व
मिडिल ईस्ट में ट्रंप के साथ हो जाएगा खेल! ईरान को क्रूज मिसाइल देगा चीन, जानें कितनी खतरनाक?
मिडिल ईस्ट में ट्रंप के साथ हो जाएगा खेल! ईरान को क्रूज मिसाइल देगा चीन, जानें कितनी खतरनाक?
यूटिलिटी
रेलवे ने कश्मीर को दी बड़ी सौगात, 1 मार्च से श्रीनगर-जम्मू के बीच चलेगी 20 कोच वाली वंदे भारत
रेलवे ने कश्मीर को दी बड़ी सौगात, 1 मार्च से श्रीनगर-जम्मू के बीच चलेगी 20 कोच वाली वंदे भारत
ट्रैवल
Holi 2026 Special: इस बार रंगों के त्योहार को बनाएं यादगार, इन शहरों में लें होली का दोगुना मजा
इस बार रंगों के त्योहार को बनाएं यादगार, इन शहरों में लें होली का दोगुना मजा
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
ENT LIVE
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Embed widget