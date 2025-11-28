दुबई में डी गैंग की तरफ से आयोजित की जा रही हाई-प्रोफाइल ड्रग्स पार्टियों को लेकर मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल (ANC) की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. जांच में सामने आया कि इन पार्टियों में इस्तेमाल होने वाली ड्रग्स मुंबई से ही भेजी जाती थी और भेजने का काम डी-गैंग के लिए ड्रग्स कारोबार संभालने वाले गुर्गे सलमान शेख उर्फ शेरा बाटला और आकिब शेख करते थे.

ANC की जांच में पाया गया कि दुबई भेजी जाने वाली कोकेन और अन्य ड्रग्स को एयरपोर्ट कार्गो के माध्यम से अलग-अलग सामानों में छिपाकर छोटी-छोटी मात्रा में भेजा जाता था, ताकि सुरक्षा जांच के दौरान शक न हो. एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, दुबई में होने वाली इन पार्टियों का आयोजन दाऊद इब्राहिम का भांजा और हसीना पारकर का बेटा अली शाह पारकर करता था. जैसे ही किसी पार्टी का प्लान बनता, पारकर के निर्देश पर उसके साथी शेरा बाटला और आकिब शेख तुरंत मुंबई से ड्रग्स भेजते थे.

बॉलीवुड की हस्तियां पार्टियों में शामिल

मुंबई से यह ड्रग्स कितनी बार और किन-किन चीजों में छिपाकर भेजी गई, इसकी जांच अब तेज़ी से जारी है. साथ ही, पुलिस यह भी पता लगा रही है कि बॉलीवुड की कौन-कौन सी हस्तियां इन पार्टियों में शामिल होती थीं और वे कितनी बार दुबई गईं. इसके लिए पुलिस एयरपोर्ट अथॉरिटी से यात्राओं का ब्यौरा जुटा रही है. सूत्रों के मुताबिक, अली शाह पारकर की मौजूदा लोकेशन दुबई में पाई गई है, और पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई से पहले ठोस सबूत इकट्ठा कर रही है. जांच में यह भी सामने आया कि दुबई यात्राओं के दौरान ओरी की दाऊद के एक रिश्तेदार से मुलाकात हुई थी, जिसके जरिए वह इस नेटवर्क से जुड़ा.

ओरी और अली शाह पारकर की बैठक

कोविड के बाद ओरी और अली शाह पारकर की एक बैठक में बॉलीवुड पार्टियों के लिए कोकेन सप्लाई का सौदा तय हुआ था, लेकिन ANC को सबसे बड़ी चुनौती इलेक्ट्रॉनिक सबूत जुटाने की है. कई डिवाइस या तो गायब हैं या छिपाए गए हैं. सिद्धांत कपूर ने पूछताछ से ठीक दो दिन पहले नया फोन खरीदा. ओरी ने दावा किया कि उसके पास सिर्फ एक फोन है, लेकिन पुलिस को शक है कि उसके पास कई डिवाइस हैं. पुलिस के अनुसार, इन बॉलीवुड सेलेब्स की दुबई में मौजूद संदिग्ध लोगों से सिग्नल और अन्य ऐप्स पर बातचीत हुई है. ANC अब ओरी की आय के स्रोत, लाइफस्टाइल, यात्रा इतिहास, बैंकिंग और पासपोर्ट विवरण की भी जांच कर रही है.

