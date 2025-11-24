दुबई में तेजस एयरक्राफ्ट क्रैश का एक और वीडियो आया सामने, कैसे हुआ था हादसा, देखें
21 नवंबर को दुबई एयर शो में एक हादसे में क्रैश तेजस विमान में पायलट नमांश स्याल की मौत हो गई थी. अब उस हादसे का एक और वीडियो सामने आया है
21 नवंबर को दुबई में एयरशो में हुए तेजस फाइटर जेट क्रैश दुर्घटना का एक वीडियो सामने आया है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. वीडियो 2 मिनट और 3 सेकेंड का है. इसमें एयरक्राफ्ट को कई बार मैनूवर करते हुए दिखाया गया है. तेजस जमीन से टकराकर आग के गोले में तब्दील हो गया था. इसमें विंग कमांडर नमांश स्याल की मृत्यु हो गई थी.
रविवार को उनका अंतिम संस्कार हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में उनके पैतृक गांव पटियालकर में किया गया. इस दौरान उनकी पत्नी अशफां ने अपनी पति को आखिरी सलामी दी. वह खुद एयरफोर्स अधिकारी हैं. नमांश की एक 6 साल की बेटी और माता पिता हैं.
'हादसे पर एयरफोर्स ने जताया था दुख'
इंडियन एयरफोर्स ने हादसे की जानकारी देते हुए बयान जारी किया था, जिसमें कहा था, "आज दुबई एयर शो में एरियल डिस्प्ले के दौरान एयरफोर्स का तेजस एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट का शिकार हो गया. इसमें पायलट को जानलेवा चोट आई है. इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़े हैं. दुर्घटना का कारण पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी बनाई जा रही है."
एयरफोर्स ने नमांश को एक काबिल अधिकार, समर्पित पायलट के रूप में याद किया था. यह दूसरी बार है, जब स्वदेशी एयरक्राफ्ट तेजस हादसे का शिकार हुआ था.
नमांश का करियर?
नमांश स्याल की शुरुआती पढ़ाई डलहौजी, आर्मी पब्लिक स्कूल योल कैंट, धर्मशाला और सैनिक स्कूल सुजानपुर तीरा में हुई थी. NDA से पास होने के बाद 2009 में वे भारतीय वायुसेना में शामिल हुए. नमांश पढ़ाई में बेहद होनहार था. उनके पिता खुद एयरफोर्स में रह चुके हैं.
मुख्यमंत्री ने जताया था दुख
नमांश की मौत पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने श्रद्धांजलि देते हुए दुख जताया था. उन्होंने कहा था कि दुबई एयर शो में तेजस दुर्घटना में वीर सपूत नमांश स्याल की शहादत बेहद दुखद है. राष्ट्र ने एक साहसी और कर्तव्यनिष्ठ योद्धा खो दिया है. कांगड़ा के डिप्टी कमिश्नर हेमराज बैरवा ने कहा कि प्रशासन परिवार की हर संभव मदद कर रहा है.
